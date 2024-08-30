https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/a-milli-futbol-takiminin-aday-kadrosu-duyuruldu-3-isim-ilk-kez-cagrildi-1087467016.html
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu: 3 isim ilk kez çağrıldı
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu: 3 isim ilk kez çağrıldı
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulan kadroya 3 yeni... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T17:47+0300
2024-08-30T17:47+0300
2024-08-30T17:53+0300
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A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve İzlanda ile oynayacağı kadroyu açıkladı.Türkiye - Galler maçı ne zaman? Saat kaçta?Türkiye, Galler ile 6 Eylül tarihinde saat 21:45'te karşılaşacak. Maç canlı olarak Tv8 ve Exxen üzerinden naklen yayınlanacak. A Milli Takım kadrosunda değişiklikTFF tarafından açıklanan kadroda Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. İlk kez A Milli Takım kadrosunda Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak Galler maçı hazırlıklarına başlayacak.Türkiye İzlanda maçı ne zaman? Hangi kanalda?Ay yıldızlı takım İzlanda ile 9 Eylül saat 21:45'te İzmir'de karşılaşacak. Maç Tv8 ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.A Milli Takım aday kadrosunda kimler var?Kaleci:Defans:Orta saha:Forvet:
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a milli takım kadrosu, a milli takım futbolcuları, ferdi kadıoğlu milli takım'da mı, türkiye galler maçı, türkiye izlanda maçı
a milli takım kadrosu, a milli takım futbolcuları, ferdi kadıoğlu milli takım'da mı, türkiye galler maçı, türkiye izlanda maçı
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu: 3 isim ilk kez çağrıldı
17:47 30.08.2024 (güncellendi: 17:53 30.08.2024)
A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulan kadroya 3 yeni isim çağrıldı. Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu kırmızı beyazlı formayı ilk kez terletecek. Milliler, 6 Eylül'de Galler ve 9 Eylül'de İzlanda ile karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve İzlanda ile oynayacağı kadroyu açıkladı.
Türkiye - Galler maçı ne zaman? Saat kaçta?
Türkiye, Galler ile 6 Eylül tarihinde saat 21:45'te karşılaşacak. Maç canlı olarak Tv8 ve Exxen üzerinden naklen yayınlanacak.
A Milli Takım kadrosunda değişiklik
TFF tarafından açıklanan kadroda Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. İlk kez A Milli Takım kadrosunda Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak Galler maçı hazırlıklarına başlayacak.
Türkiye İzlanda maçı ne zaman? Hangi kanalda?
Ay yıldızlı takım İzlanda ile 9 Eylül saat 21:45'te İzmir'de karşılaşacak. Maç Tv8 ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
A Milli Takım aday kadrosunda kimler var?
Altay Bayındır (Manchester United)
Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
Samet Akaydin (Fenerbahçe)
Eren Elmalı (Trabzonspor)
İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş)
Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)