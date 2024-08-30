https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/a-milli-futbol-takiminin-aday-kadrosu-duyuruldu-3-isim-ilk-kez-cagrildi-1087467016.html

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu: 3 isim ilk kez çağrıldı

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu: 3 isim ilk kez çağrıldı

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulan kadroya 3 yeni... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T17:47+0300

2024-08-30T17:47+0300

2024-08-30T17:53+0300

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a milli futbol takımı

ferdi kadıoğlu

enes ünal

ozan kabak

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A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve İzlanda ile oynayacağı kadroyu açıkladı.Türkiye - Galler maçı ne zaman? Saat kaçta?Türkiye, Galler ile 6 Eylül tarihinde saat 21:45'te karşılaşacak. Maç canlı olarak Tv8 ve Exxen üzerinden naklen yayınlanacak. A Milli Takım kadrosunda değişiklikTFF tarafından açıklanan kadroda Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. İlk kez A Milli Takım kadrosunda Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak Galler maçı hazırlıklarına başlayacak.Türkiye İzlanda maçı ne zaman? Hangi kanalda?Ay yıldızlı takım İzlanda ile 9 Eylül saat 21:45'te İzmir'de karşılaşacak. Maç Tv8 ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.A Milli Takım aday kadrosunda kimler var?Kaleci:Defans:Orta saha:Forvet:

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