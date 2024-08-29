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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/ukrayna-ordusunun-abd-tarafindan-saglanan-yuz-binlerce-uydu-goruntusune-erisimi-bulunuyor-1087396570.html
‘Ukrayna ordusunun ABD tarafından sağlanan yüz binlerce uydu görüntüsüne erişimi bulunuyor’
‘Ukrayna ordusunun ABD tarafından sağlanan yüz binlerce uydu görüntüsüne erişimi bulunuyor’
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Jeo-uzaysal İstihbarat Teşkilatı (NGA) Direktörü Koramiral Frank Whitworth, Ukrayna ordusunun ABD tarafından sağlanan yüz binlerce uydu görüntüsüne... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T01:24+0300
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ukrayna krizi
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ulusal güvenlik
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ABD Ulusal Jeo-uzaysalİstihbarat Teşkilatı (NGA) Direktörü Koramiral Frank Whitworth, ABD Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Konferansı'nda yaptığı konuşmada Ukrayna ordusunun, Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik saldırı için ABD tarafından sağlanan yüz binlerce uydu görüntüsüne erişimi olduğunu söyledi.Whitworth, "Dört yüz binin üzerinde kayıt içeren ve G-EGD olarak bilinen bir portal aracılığıyla ticari görselleri kullanıma sunduk" dedi.Whitworth, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine yönelik saldırıda Amerikan portalından sunulan verileri kullanıp kullanmadığıyla ilgili bilgi paylaşmadı.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 28 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 7 binden fazla asker ve 74 tank kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne saldırarak provokasyon yaptığını ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını söylemişti. Putin, düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kievin-kursk-saldirilarina-izin-veren-batiya-rusyadan-sert-tepki-terorizmin-sponsorusunuz-1087381279.html
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abd, ulusal güvenlik, konferans, rusya, ukrayna, kursk, uydu görüntüsü, ukrayna ordusu, valeriy gerasimov, vladimir putin, belgorod, bryansk
abd, ulusal güvenlik, konferans, rusya, ukrayna, kursk, uydu görüntüsü, ukrayna ordusu, valeriy gerasimov, vladimir putin, belgorod, bryansk

‘Ukrayna ordusunun ABD tarafından sağlanan yüz binlerce uydu görüntüsüne erişimi bulunuyor’

01:24 29.08.2024
© AA / Celal GüneşABD Senato Kongre
ABD Senato Kongre - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AA / Celal Güneş
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ABD Ulusal Jeo-uzaysal İstihbarat Teşkilatı (NGA) Direktörü Koramiral Frank Whitworth, Ukrayna ordusunun ABD tarafından sağlanan yüz binlerce uydu görüntüsüne erişimi olduğunu belirtti.
ABD Ulusal Jeo-uzaysalİstihbarat Teşkilatı (NGA) Direktörü Koramiral Frank Whitworth, ABD Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Konferansı'nda yaptığı konuşmada Ukrayna ordusunun, Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik saldırı için ABD tarafından sağlanan yüz binlerce uydu görüntüsüne erişimi olduğunu söyledi.
Whitworth, "Dört yüz binin üzerinde kayıt içeren ve G-EGD olarak bilinen bir portal aracılığıyla ticari görselleri kullanıma sunduk" dedi.
Whitworth, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine yönelik saldırıda Amerikan portalından sunulan verileri kullanıp kullanmadığıyla ilgili bilgi paylaşmadı.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 28 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 7 binden fazla asker ve 74 tank kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne saldırarak provokasyon yaptığını ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını söylemişti. Putin, düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
In this handout photo released by the Russian Foreign Ministry, Russian Foreign Ministry’s spokeswoman Maria Zakharova attends her weekly briefing in Moscow, Russia - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
Ukrayna krizi
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