https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/ukrayna-ordusunun-abd-tarafindan-saglanan-yuz-binlerce-uydu-goruntusune-erisimi-bulunuyor-1087396570.html

‘Ukrayna ordusunun ABD tarafından sağlanan yüz binlerce uydu görüntüsüne erişimi bulunuyor’

‘Ukrayna ordusunun ABD tarafından sağlanan yüz binlerce uydu görüntüsüne erişimi bulunuyor’

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Jeo-uzaysal İstihbarat Teşkilatı (NGA) Direktörü Koramiral Frank Whitworth, Ukrayna ordusunun ABD tarafından sağlanan yüz binlerce uydu görüntüsüne... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T01:24+0300

2024-08-29T01:24+0300

2024-08-29T01:23+0300

ukrayna krizi

abd

ulusal güvenlik

konferans

rusya

ukrayna

kursk

uydu görüntüsü

ukrayna ordusu

valeriy gerasimov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/19/1076699876_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_486d439f082be626eefca47435ba9af9.jpg

ABD Ulusal Jeo-uzaysalİstihbarat Teşkilatı (NGA) Direktörü Koramiral Frank Whitworth, ABD Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Konferansı'nda yaptığı konuşmada Ukrayna ordusunun, Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik saldırı için ABD tarafından sağlanan yüz binlerce uydu görüntüsüne erişimi olduğunu söyledi.Whitworth, "Dört yüz binin üzerinde kayıt içeren ve G-EGD olarak bilinen bir portal aracılığıyla ticari görselleri kullanıma sunduk" dedi.Whitworth, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine yönelik saldırıda Amerikan portalından sunulan verileri kullanıp kullanmadığıyla ilgili bilgi paylaşmadı.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 28 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 7 binden fazla asker ve 74 tank kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne saldırarak provokasyon yaptığını ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını söylemişti. Putin, düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kievin-kursk-saldirilarina-izin-veren-batiya-rusyadan-sert-tepki-terorizmin-sponsorusunuz-1087381279.html

rusya

ukrayna

kursk

belgorod

bryansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ulusal güvenlik, konferans, rusya, ukrayna, kursk, uydu görüntüsü, ukrayna ordusu, valeriy gerasimov, vladimir putin, belgorod, bryansk