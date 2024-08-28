Kiev'in Kursk saldırılarına izin veren Batı'ya Rusya'dan sert tepki: 'Terörizmin sponsorusunuz'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırılarına izin veren Batı'nın terörizme sponsorluk yaptığını vurguladı.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin Kursk'taki saldırıları destekleyen açıklamalarına tepki gösteren Zaharova, tüm bunların Kiev rejiminin meşru kılınması ve teşvik edilmesi anlamına geldiğinin altını çizdi.



Zaharova, AB ve ABD'nin Kiev'in saldırılarını haklı göstererek terörizmin sponsorluğunu yaptığını kaydederek "Terörizme sponsorluk, Batılı ülkelerin kanunlarında en ciddi suçlardan biri olarak yer almaktadır" hatırlatmasında bulundu.



Daha önce Pentagon, ABD'nin Ukrayna'nın Kursk Bölgesi'ndeki terör saldırısı sırasında Rusya topraklarına Amerikan silahlarıyla karşı saldırılar düzenlemesine izin verdiklerini açıklamıştı.



Borrell de, bir açıklamasında Kiev'in Batı silahlarıyla Rus topraklarına saldırmasına ilişkin yasağın kaldırılmasının sözde 'barışı koruma' çabalarına katkıda bulunabileceğini savunarak AB ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarıyla bu konuyu görüşme sözü vermişti.