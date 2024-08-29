https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/sampiyonlar-liginde-gruplar-belli-oluyor-kura-cekimi-basladi-1087431201.html

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor: Kura çekimi başladı

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor: Kura çekimi başladı

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi başladı. İlk kez format değişikliğine giden Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T19:41+0300

2024-08-29T19:41+0300

2024-08-29T19:41+0300

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi gerçekleştiriliyor.Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play off'ta elendiği Şampiyonlar Ligi birinci maçları, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı ise 29 Ocak 2025'te sona erecek.Şampiyonlar Ligi yeni sistemi nasıl?Şampiyonlar Ligi etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24'üncü tamamlayan 15 takım ise play-off'ta yer alacak. Play-off turunda ise 9 ile 16'ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24'üncü olan takımlar karşılaşacak. Galip gelen 8 takım son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. 24 takım içine giremeyen ekipler elenecek.Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat 19:00'da TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.Şampiyonlar Ligi torbaları1. Torba: Manchester City, Bayern Münih, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Leipzig, Barcelona.2. Torba: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan.3. Torba: Feyenoord, Sporting , PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb, Salzburg, Lille, Kızılyıldız, Young Boys, Celtic.4. Torba: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Prag, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest.

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