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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/galatasaray-yatirimcisi-borsada-da-kaybetti-fenerbahce-hisseleri-ise-ferdi-etkisiyle-yukseldi-1087362914.html
Galatasaray yatırımcısı borsada da kaybetti, Fenerbahçe hisseleri ise 'Ferdi' etkisiyle yükseldi
Galatasaray yatırımcısı borsada da kaybetti, Fenerbahçe hisseleri ise 'Ferdi' etkisiyle yükseldi
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenmesinin ardından borsadaki hisseleri de değer kaybetti. Fenerbahçe'nin... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T11:33+0300
2024-08-28T11:33+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun sonuçları borsada hisse fiyatlarına da yansıdı.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği İsviçre temsilcisine 3-2 ve 1-0 yenilerek elendi. Galatasaray hisseleri dünkü mağlubiyetin ardından güne güçlü düşüşle başladı. Dün 8,41 liradan kapanış yapan Galatasaray Sportif AŞ'nin hisse fiyatı, saat 10.55 itibarıyla yüzde 9,04 azalışla 7,65 liraya düştü.Şampiyonlar Ligi geliri alamayacak olması etkili olduAnalistler, söz konusu düşüşte sarı kırmızlı ekibin Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek geliri alamayacak olmasının etkili olduğunu belirterek, sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydetti.Şampiyonlar Ligi'ne katılım ücreti 18 milyon 620 bin euro, yayın geliri 9 milyon euro olarak belirlenmişti. Devler Ligi'nde oynanacak 8 maçta, galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlik için 700 bin euro ödenecekti. Galatasaray, böylece en az 27,6 milyon euro geliri kasasına koyamamış oldu.Fenerbahçe hisselerine 'Ferdi' etkisiÖte yandan, Fenerbahçe dün Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun 30 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer edildiğini duyurdu.Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin ilaveten 5 milyon euroya kadar başarı bonusu ve sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak.Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri yeni günde yüzde 2,3 değer kazanarak, 140 liraya yükseldi.Diğer spor kulübü hisselerinden Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ de yüzde 3,15 yükselirken, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 3,24 değer kaybetti.
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Galatasaray yatırımcısı borsada da kaybetti, Fenerbahçe hisseleri ise 'Ferdi' etkisiyle yükseldi

11:33 28.08.2024
© İHABorsa İstanbul
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Galatasaray'ın dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenmesinin ardından borsadaki hisseleri de değer kaybetti. Fenerbahçe'nin hisseleri ise Ferdi Kadıoğlu'nun transferi sonrasında yükseliş gösterdi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun sonuçları borsada hisse fiyatlarına da yansıdı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği İsviçre temsilcisine 3-2 ve 1-0 yenilerek elendi. Galatasaray hisseleri dünkü mağlubiyetin ardından güne güçlü düşüşle başladı. Dün 8,41 liradan kapanış yapan Galatasaray Sportif AŞ'nin hisse fiyatı, saat 10.55 itibarıyla yüzde 9,04 azalışla 7,65 liraya düştü.

Şampiyonlar Ligi geliri alamayacak olması etkili oldu

Analistler, söz konusu düşüşte sarı kırmızlı ekibin Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek geliri alamayacak olmasının etkili olduğunu belirterek, sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydetti.
Şampiyonlar Ligi'ne katılım ücreti 18 milyon 620 bin euro, yayın geliri 9 milyon euro olarak belirlenmişti. Devler Ligi'nde oynanacak 8 maçta, galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlik için 700 bin euro ödenecekti. Galatasaray, böylece en az 27,6 milyon euro geliri kasasına koyamamış oldu.

Fenerbahçe hisselerine 'Ferdi' etkisi

Öte yandan, Fenerbahçe dün Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun 30 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer edildiğini duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin ilaveten 5 milyon euroya kadar başarı bonusu ve sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak.
Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri yeni günde yüzde 2,3 değer kazanarak, 140 liraya yükseldi.
Diğer spor kulübü hisselerinden Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ de yüzde 3,15 yükselirken, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 3,24 değer kaybetti.
kadıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
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Ferdi Kadıoğlu transfer itirafında bulundu, ilk açıklama geldi: 'Stresli bir dönemdi'
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