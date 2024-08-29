https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/rus-ordusu-odessada-yabanci-parali-askerlerin-bulundugu-binayi-vurdu-1087434681.html
Rus ordusu Odessa’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu binayı vurdu
Rus ordusu Odessa’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu binayı vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Odessa limanındaki yabancı paralı askerlerin... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T22:40+0300
2024-08-29T22:40+0300
2024-08-29T22:56+0300
ukrayna krizi
sergey lebedev
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nikolayev
yeraltı
liman
saldırı
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
batı
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Sputnik’e konuşan Lebedev, Rus ordusunun Odessa’daki İlyiçevsk limanında Batı askeri teçhizatının alımı ve dağıtımından sorumlu yabancı paralı askerlerin bulunduğu binayı vurduğunu söyledi.Lebedev, “Odessa’da saat 20.00 sıralarında İlyiçevsk limanına saldırı oldu. Urayna Silahlı Kuvvetlerinde görevlendirilen ve Batı askeri teçhizatının alımı ve dağıtımından sorumlu ‘yabancı uzmanlara’ ayrılmış olan bina saldırının hedefi oldu” dedi.Lebedev, saldırıda 20'den fazla yabancı paralı askerin öldüğü, 50'ye yakın kişinin yaralandığını, bunlardan 4’ünün ‘Romanya yönüne uçan’ bir helikopterle tahliye edildiğini de ekledi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/ukraynanin-kayiplari-artiyor-luganskta-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-1087413939.html
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sergey lebedev, odessa, nikolayev, yeraltı, liman, saldırı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, batı, paralı asker
sergey lebedev, odessa, nikolayev, yeraltı, liman, saldırı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, batı, paralı asker
Rus ordusu Odessa’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu binayı vurdu
22:40 29.08.2024 (güncellendi: 22:56 29.08.2024)
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Odessa limanındaki yabancı paralı askerlerin bulunduğu binayı vurduğunu bildirdi.
Sputnik’e konuşan Lebedev, Rus ordusunun Odessa’daki İlyiçevsk limanında Batı askeri teçhizatının alımı ve dağıtımından sorumlu yabancı paralı askerlerin bulunduğu binayı vurduğunu söyledi.
Lebedev, “Odessa’da saat 20.00 sıralarında İlyiçevsk limanına saldırı oldu. Urayna Silahlı Kuvvetlerinde görevlendirilen ve Batı askeri teçhizatının alımı ve dağıtımından sorumlu ‘yabancı uzmanlara’ ayrılmış olan bina saldırının hedefi oldu” dedi.
Lebedev, saldırıda 20'den fazla yabancı paralı askerin öldüğü, 50'ye yakın kişinin yaralandığını, bunlardan 4’ünün ‘Romanya yönüne uçan’ bir helikopterle tahliye edildiğini de ekledi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.