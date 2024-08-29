https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/rus-ordusu-odessada-yabanci-parali-askerlerin-bulundugu-binayi-vurdu-1087434681.html

Rus ordusu Odessa’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu binayı vurdu

Rus ordusu Odessa’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu binayı vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Odessa limanındaki yabancı paralı askerlerin... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T22:40+0300

2024-08-29T22:40+0300

2024-08-29T22:56+0300

ukrayna krizi

sergey lebedev

odessa

nikolayev

yeraltı

liman

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rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

batı

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Sputnik’e konuşan Lebedev, Rus ordusunun Odessa’daki İlyiçevsk limanında Batı askeri teçhizatının alımı ve dağıtımından sorumlu yabancı paralı askerlerin bulunduğu binayı vurduğunu söyledi.Lebedev, “Odessa’da saat 20.00 sıralarında İlyiçevsk limanına saldırı oldu. Urayna Silahlı Kuvvetlerinde görevlendirilen ve Batı askeri teçhizatının alımı ve dağıtımından sorumlu ‘yabancı uzmanlara’ ayrılmış olan bina saldırının hedefi oldu” dedi.Lebedev, saldırıda 20'den fazla yabancı paralı askerin öldüğü, 50'ye yakın kişinin yaralandığını, bunlardan 4’ünün ‘Romanya yönüne uçan’ bir helikopterle tahliye edildiğini de ekledi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/ukraynanin-kayiplari-artiyor-luganskta-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-1087413939.html

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sergey lebedev, odessa, nikolayev, yeraltı, liman, saldırı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, batı, paralı asker