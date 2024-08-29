https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/ukraynanin-kayiplari-artiyor-luganskta-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-1087413939.html
Ukrayna'nın kayıpları artıyor: Lugansk ve Donetsk'te iki köy daha Rus ordusunun kontrolünde
Ukrayna'nın kayıpları artıyor: Lugansk ve Donetsk'te iki köy daha Rus ordusunun kontrolünde
Sputnik Türkiye
Donetsk ve Lugansk cephelerinde ilerleyişi süren Rus ordusunun, bu iki bölgede yeni yerleşim birimlerini ele geçirdiği bildirildi. Çok sayıda Ukraynalı asker... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T12:58+0300
2024-08-29T12:58+0300
2024-08-29T13:03+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında yürütülen faaliyetler sonucu Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Stelmahovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Nikolayevka köylerinde kontrolün sağlandığını duyurdu.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, LHC'nin Stelmahovka köyünü tümüyle kontrol altına alarak daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi. Ayrıca altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 520 asker olarak gerçekleşti.Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Nikolayevka köyünü ele geçirerek düşman savunmasının derinliklerine ilerleyişi sürdürdü. Düşmanın yedi karşı saldırısı engellenirken 530 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov Bölgesi’nde düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun iki karşı saldırısı püskürtülürken 185 kadar askeri etkisiz hale getirildi.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti. Ukrayna ordusu 740 asker ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Son bir günde 105 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun aktif eylemleri sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 45 asker ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı oldu.Rus ordusunun gün içinde Ukrayna’daki hedeflere yönelik düzenlediği hava, İHA ve füze saldırıları sonucu İngiltere yapımı Storm Shadow uzun menzilli seyir füzelerinin bulunduğu bir depo havaya uçuruldu, ayrıca Ukrayna ordusuna yakıt sağlayan bir petrol rafinerisi vuruldu.Hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 36 insansız hava aracını (İHA) engelledi.Rusya Karadeniz Filosu, Karadeniz sularında Ukrayna’nın üç insansız deniz aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/macaristan-rusya-topraklarina-uzun-menzilli-fuzelerle-saldiri-duzenlenmesine-karsiyiz-1087412604.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna ordusu, yerleşim, yerleşim yeri, storm shadow, himars, insansız hava aracı (iha), iha, rusya karadeniz filosu
Ukrayna'nın kayıpları artıyor: Lugansk ve Donetsk'te iki köy daha Rus ordusunun kontrolünde
12:58 29.08.2024 (güncellendi: 13:03 29.08.2024)
Donetsk ve Lugansk cephelerinde ilerleyişi süren Rus ordusunun, bu iki bölgede yeni yerleşim birimlerini ele geçirdiği bildirildi. Çok sayıda Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken ayrıca Ukrayna'da Storm Shadow deposu havaya uçuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında yürütülen faaliyetler sonucu Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Stelmahovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Nikolayevka köylerinde kontrolün sağlandığını duyurdu.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, LHC'nin Stelmahovka köyünü tümüyle kontrol altına alarak daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi. Ayrıca altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 520 asker olarak gerçekleşti.
Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Nikolayevka köyünü ele geçirerek düşman savunmasının derinliklerine ilerleyişi sürdürdü. Düşmanın yedi karşı saldırısı engellenirken 530 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov Bölgesi’nde düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun iki karşı saldırısı püskürtülürken 185 kadar askeri etkisiz hale getirildi.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti. Ukrayna ordusu 740 asker ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Son bir günde 105 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun aktif eylemleri sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 45 asker ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı oldu.
Rus ordusunun gün içinde Ukrayna’daki hedeflere yönelik düzenlediği hava, İHA ve füze saldırıları sonucu İngiltere yapımı Storm Shadow uzun menzilli seyir füzelerinin bulunduğu bir depo havaya uçuruldu, ayrıca Ukrayna ordusuna yakıt sağlayan bir petrol rafinerisi vuruldu.
Hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 36 insansız hava aracını (İHA) engelledi.
Rusya Karadeniz Filosu, Karadeniz sularında Ukrayna’nın üç insansız deniz aracını imha etti.