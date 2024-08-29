Ukrayna'nın kayıpları artıyor: Lugansk ve Donetsk'te iki köy daha Rus ordusunun kontrolünde

Türkiye
SON DAKİKA | Antalya Kaş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ziraat Bankası çiftçilerin tarlalarını satışa çıkardı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Verilen sözlere rağmen askeri arazilerin betonlaştırılması tutarsızlıktır’
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Son bir haftada 5 siyasi parti kuruldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de en çok tercih edilen estetik operasyonlar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sokakta insanları rastgele bıçaklayan saldırganlarla gündeme gelen hastalık: Mizantropi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Renticar CEO'su Zafer Salman: Çin arabaları Avrupalı otomobillerden dayanıklı
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump, katıldığı her seçimde azınlıklar arasındaki oyunu artırmayı başardı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Levent Üzümcü İzmir Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni oldu
17:36
2 dk
SESLİ HABER
Evlilikte kendi soyadını kullanmak isteyen kadınlara tanınmış olma şartı
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Rusya'da IŞİD saldırısı son anda önlendi
18:12
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli hahamlardan İsrail hükümetine protesto mektubu
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Rus İHA'ları ile ilgili itiraf
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin önemli antik kentleri, sular altında kalabilir
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem
19:10
2 dk
SESLİ HABER
İşkenceci anne ve baba tutuklandı
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Antidepresan kullanan balıklar 'depresyona' girdi
19:36
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de 650 bin dolarlık bağışı estetik ve lükse harcayan rahibe dava
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Beklenen münazara, 10 Eylül’de gerçekleşecek: Trump mı, Harris mi
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu tehlikeli bir eşiğe geldi
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Yirmi FETÖ'cü, yakayı ele verdi
20:28
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor: Eski Demokratlar'dan Trump'a destek
20:39
1 dk
SESLİ HABER
İran'da 45 yıl sonra ilk: Kabinede üst düzey Sünni isim
20:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Nazilerin soykırım ve öjenik politikası
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Açlık ve yoksulluk sınırı zirveyi gördü
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Bu haftaki dosya konumuz ''estetik çılgınlığı''
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Yusuf Dikeç’ten ikonik duruşu için patent başvurusu
15:11
2 dk
SESLİ HABER
Trakya'da yerli ayçiçeği tohumu başarısı
15:27
2 dk
SESLİ HABER
İmamoğlu, deprem bölgesine yönelik destekleri açıkladı: Belediyeler arasında köprü olacağız
15:45
2 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
17:40
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
18:10
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
18:23
5 dk
SESLİ HABER
Askere geri dönmeyen yirmi İsrailli yargılanabilir
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ağustos ayı açlık sınırı açıklandı
19:16
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/ukraynanin-kayiplari-artiyor-luganskta-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-1087413939.html
Ukrayna'nın kayıpları artıyor: Lugansk ve Donetsk'te iki köy daha Rus ordusunun kontrolünde
Ukrayna'nın kayıpları artıyor: Lugansk ve Donetsk'te iki köy daha Rus ordusunun kontrolünde
Sputnik Türkiye
Donetsk ve Lugansk cephelerinde ilerleyişi süren Rus ordusunun, bu iki bölgede yeni yerleşim birimlerini ele geçirdiği bildirildi. Çok sayıda Ukraynalı asker... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T12:58+0300
2024-08-29T13:03+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086585600_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_6fb21b39064577bf8296a3d86868ab57.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında yürütülen faaliyetler sonucu Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Stelmahovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Nikolayevka köylerinde kontrolün sağlandığını duyurdu.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, LHC'nin Stelmahovka köyünü tümüyle kontrol altına alarak daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi. Ayrıca altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 520 asker olarak gerçekleşti.Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Nikolayevka köyünü ele geçirerek düşman savunmasının derinliklerine ilerleyişi sürdürdü. Düşmanın yedi karşı saldırısı engellenirken 530 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov Bölgesi’nde düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun iki karşı saldırısı püskürtülürken 185 kadar askeri etkisiz hale getirildi.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti. Ukrayna ordusu 740 asker ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Son bir günde 105 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun aktif eylemleri sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 45 asker ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı oldu.Rus ordusunun gün içinde Ukrayna’daki hedeflere yönelik düzenlediği hava, İHA ve füze saldırıları sonucu İngiltere yapımı Storm Shadow uzun menzilli seyir füzelerinin bulunduğu bir depo havaya uçuruldu, ayrıca Ukrayna ordusuna yakıt sağlayan bir petrol rafinerisi vuruldu.Hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 36 insansız hava aracını (İHA) engelledi.Rusya Karadeniz Filosu, Karadeniz sularında Ukrayna’nın üç insansız deniz aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/macaristan-rusya-topraklarina-uzun-menzilli-fuzelerle-saldiri-duzenlenmesine-karsiyiz-1087412604.html
rusya
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086585600_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_10bde25d67a7a64a5147b69f75733776.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna ordusu, yerleşim, yerleşim yeri, storm shadow, himars, insansız hava aracı (iha), iha, rusya karadeniz filosu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna ordusu, yerleşim, yerleşim yeri, storm shadow, himars, insansız hava aracı (iha), iha, rusya karadeniz filosu

Ukrayna'nın kayıpları artıyor: Lugansk ve Donetsk'te iki köy daha Rus ordusunun kontrolünde

12:58 29.08.2024 (güncellendi: 13:03 29.08.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovLugansk Halk Cumhuriyeti'nde özel askeri harekat bölgesindeki Rus tank
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde özel askeri harekat bölgesindeki Rus tank - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Donetsk ve Lugansk cephelerinde ilerleyişi süren Rus ordusunun, bu iki bölgede yeni yerleşim birimlerini ele geçirdiği bildirildi. Çok sayıda Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken ayrıca Ukrayna'da Storm Shadow deposu havaya uçuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında yürütülen faaliyetler sonucu Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Stelmahovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Nikolayevka köylerinde kontrolün sağlandığını duyurdu.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, LHC'nin Stelmahovka köyünü tümüyle kontrol altına alarak daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi. Ayrıca altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 520 asker olarak gerçekleşti.
Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Nikolayevka köyünü ele geçirerek düşman savunmasının derinliklerine ilerleyişi sürdürdü. Düşmanın yedi karşı saldırısı engellenirken 530 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov Bölgesi’nde düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun iki karşı saldırısı püskürtülürken 185 kadar askeri etkisiz hale getirildi.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti. Ukrayna ordusu 740 asker ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Son bir günde 105 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun aktif eylemleri sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 45 asker ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı oldu.
Rus ordusunun gün içinde Ukrayna’daki hedeflere yönelik düzenlediği hava, İHA ve füze saldırıları sonucu İngiltere yapımı Storm Shadow uzun menzilli seyir füzelerinin bulunduğu bir depo havaya uçuruldu, ayrıca Ukrayna ordusuna yakıt sağlayan bir petrol rafinerisi vuruldu.
Hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 36 insansız hava aracını (İHA) engelledi.
Rusya Karadeniz Filosu, Karadeniz sularında Ukrayna’nın üç insansız deniz aracını imha etti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
Ukrayna krizi
Macaristan: Rusya topraklarına uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlenmesine karşıyız
11:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала