Moskova’daki Crocus davasında son gelişme: 5 yeni sanık daha ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ziraat Bankası çiftçilerin tarlalarını satışa çıkardı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Verilen sözlere rağmen askeri arazilerin betonlaştırılması tutarsızlıktır’
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Son bir haftada 5 siyasi parti kuruldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de en çok tercih edilen estetik operasyonlar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sokakta insanları rastgele bıçaklayan saldırganlarla gündeme gelen hastalık: Mizantropi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Renticar CEO'su Zafer Salman: Çin arabaları Avrupalı otomobillerden dayanıklı
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump, katıldığı her seçimde azınlıklar arasındaki oyunu artırmayı başardı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Levent Üzümcü İzmir Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni oldu
17:36
2 dk
SESLİ HABER
Evlilikte kendi soyadını kullanmak isteyen kadınlara tanınmış olma şartı
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Rusya'da IŞİD saldırısı son anda önlendi
18:12
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli hahamlardan İsrail hükümetine protesto mektubu
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Rus İHA'ları ile ilgili itiraf
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin önemli antik kentleri, sular altında kalabilir
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem
19:10
2 dk
SESLİ HABER
İşkenceci anne ve baba tutuklandı
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Antidepresan kullanan balıklar 'depresyona' girdi
19:36
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de 650 bin dolarlık bağışı estetik ve lükse harcayan rahibe dava
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Beklenen münazara, 10 Eylül’de gerçekleşecek: Trump mı, Harris mi
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu tehlikeli bir eşiğe geldi
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Yirmi FETÖ'cü, yakayı ele verdi
20:28
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor: Eski Demokratlar'dan Trump'a destek
20:39
1 dk
SESLİ HABER
İran'da 45 yıl sonra ilk: Kabinede üst düzey Sünni isim
20:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Nazilerin soykırım ve öjenik politikası
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Açlık ve yoksulluk sınırı zirveyi gördü
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/moskovadaki-crocus-davasinda-son-gelisme-5-yeni-sanik-daha-ortaya-cikti-1087410204.html
Moskova’daki Crocus davasında son gelişme: 5 yeni sanık daha ortaya çıktı
Moskova’daki Crocus davasında son gelişme: 5 yeni sanık daha ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın başkenti Moskova'daki ‘Crocus City Hall’ adlı konser salonuna yönelik 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısında 5 yeni sanığın daha ortaya çıktığı... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T11:59+0300
2024-08-29T12:07+0300
dünya
crocus city hall
terör saldırısı
can kaybı
sivil can kaybı
ukrayna
moskova
vladimir putin
sergey lavrov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1d/1087410047_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8773cb569bd41756029c255de51ea1c3.jpg
Moskova'nın Basmanniy Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Crocus konser salonuna düzenlenen terör saldırısı sonrası açılan davada 5 yeni sanığın daha ortaya çıktığı kaydedilirken, ve tutukluluk hallerinin aralık ayına kadar uzatıldığı belirtilerek, “Bölge Mahkemesi kararıyla, terör saldırısı şüphelilerinden Ş.N.Gadoev, Z.A.İsmoilov, M.A.Soliev, U.A. Solieva ve H.Hamidov’ın gözaltı süreleri 3 aylığına uzatılarak 1 Aralık 2024 olarak belirlenmiştir” ifadesine yer verildi.Moskova yakınlarındaki Krasnogorsk ilçesinde bulunan ‘Crocus City Hall’ konser salonundaki terör saldırısı 22 Mart akşamı gerçekleştirilmiş, saldırganlar binadaki insanlara otomatik silahlarla ateş açarak salonu ateşe vermişti.Terör eylemlerinde 145 kişi hayatını kaybetmişti.Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rus istihbarat servislerinin Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen saldırının organizasyonunda Ukrayna askeri istihbaratının rol oynadığını doğruladığını belirtmişti.Moskova Bölgesi’ndeki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 20’den fazla kişinin gözaltına alındığını bildiren Bortnikov, Ukraynalı ve Batılı gizli servislerinin Rusya topraklarında büyük saldırılar düzenlemek için olası failler çemberini genişlettiğini ve aynı zamanda uluslararası terör örgütlerine eğitim ve silahlanma konusunda yardım sağladığını eklemişti.'Rusya, radikal İslamcı gruplar için bir terör hedefi değil'Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu Kongresi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısının amacını açıklayarak, eylemi azmettirenlerin IŞİD'in Afganistan kolu Horasan Vilayeti olduğu yönündeki iddiaları bir nevi reddetmişti.Devlet Başkanı Putin, "Rusya, radikal İslamcıların düzenlediği terör saldırılarının hedefi olamaz. Zira biz, mezhepler arası uzlaşı ve birliğin, dinler arası birliğin, etnik gruplar arası birliğin eşsiz bir örneğini sergileyen bir ülkeyiz" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/fsb-direktoru-bortnikov-crocus-saldirisinda-ukrayna-askeri-istihbaratinin-parmagi-var-1084720173.html
ukrayna
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1d/1087410047_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_63688f8d1799ee3b3912c12cd1f17ca5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
crocus saldırısı, crocus city hall, crocus terör eylemi, crocus terör saldırısı,
crocus saldırısı, crocus city hall, crocus terör eylemi, crocus terör saldırısı,

Moskova’daki Crocus davasında son gelişme: 5 yeni sanık daha ortaya çıktı

11:59 29.08.2024 (güncellendi: 12:07 29.08.2024)
© Sputnik / Виталий БелоусовCrocus terör saldırısı davası sürüyor
Crocus terör saldırısı davası sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© Sputnik / Виталий Белоусов
Abone ol
Rusya'nın başkenti Moskova'daki ‘Crocus City Hall’ adlı konser salonuna yönelik 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısında 5 yeni sanığın daha ortaya çıktığı bildirilirken, sanıkların tutukluluk süreleri de uzatıldı.
Moskova'nın Basmanniy Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Crocus konser salonuna düzenlenen terör saldırısı sonrası açılan davada 5 yeni sanığın daha ortaya çıktığı kaydedilirken, ve tutukluluk hallerinin aralık ayına kadar uzatıldığı belirtilerek, “Bölge Mahkemesi kararıyla, terör saldırısı şüphelilerinden Ş.N.Gadoev, Z.A.İsmoilov, M.A.Soliev, U.A. Solieva ve H.Hamidov’ın gözaltı süreleri 3 aylığına uzatılarak 1 Aralık 2024 olarak belirlenmiştir” ifadesine yer verildi.
Moskova yakınlarındaki Krasnogorsk ilçesinde bulunan ‘Crocus City Hall’ konser salonundaki terör saldırısı 22 Mart akşamı gerçekleştirilmiş, saldırganlar binadaki insanlara otomatik silahlarla ateş açarak salonu ateşe vermişti.
Terör eylemlerinde 145 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rus istihbarat servislerinin Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen saldırının organizasyonunda Ukrayna askeri istihbaratının rol oynadığını doğruladığını belirtmişti.
Moskova Bölgesi’ndeki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 20’den fazla kişinin gözaltına alındığını bildiren Bortnikov, Ukraynalı ve Batılı gizli servislerinin Rusya topraklarında büyük saldırılar düzenlemek için olası failler çemberini genişlettiğini ve aynı zamanda uluslararası terör örgütlerine eğitim ve silahlanma konusunda yardım sağladığını eklemişti.

'Rusya, radikal İslamcı gruplar için bir terör hedefi değil'

Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu Kongresi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısının amacını açıklayarak, eylemi azmettirenlerin IŞİD'in Afganistan kolu Horasan Vilayeti olduğu yönündeki iddiaları bir nevi reddetmişti.

Devlet Başkanı Putin, "Rusya, radikal İslamcıların düzenlediği terör saldırılarının hedefi olamaz. Zira biz, mezhepler arası uzlaşı ve birliğin, dinler arası birliğin, etnik gruplar arası birliğin eşsiz bir örneğini sergileyen bir ülkeyiz" demişti.
Crocus City Hall konser salonu binası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
Ukrayna krizi
FSB Direktörü Bortnikov: Crocus saldırısında Ukrayna askeri istihbaratının parmağı var
11 Haziran , 13:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала