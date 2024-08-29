https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/moskovadaki-crocus-davasinda-son-gelisme-5-yeni-sanik-daha-ortaya-cikti-1087410204.html
Moskova’daki Crocus davasında son gelişme: 5 yeni sanık daha ortaya çıktı
Moskova’daki Crocus davasında son gelişme: 5 yeni sanık daha ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın başkenti Moskova'daki ‘Crocus City Hall’ adlı konser salonuna yönelik 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısında 5 yeni sanığın daha ortaya çıktığı... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T11:59+0300
2024-08-29T11:59+0300
2024-08-29T12:07+0300
dünya
crocus city hall
terör saldırısı
can kaybı
sivil can kaybı
ukrayna
moskova
vladimir putin
sergey lavrov
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Moskova'nın Basmanniy Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Crocus konser salonuna düzenlenen terör saldırısı sonrası açılan davada 5 yeni sanığın daha ortaya çıktığı kaydedilirken, ve tutukluluk hallerinin aralık ayına kadar uzatıldığı belirtilerek, “Bölge Mahkemesi kararıyla, terör saldırısı şüphelilerinden Ş.N.Gadoev, Z.A.İsmoilov, M.A.Soliev, U.A. Solieva ve H.Hamidov’ın gözaltı süreleri 3 aylığına uzatılarak 1 Aralık 2024 olarak belirlenmiştir” ifadesine yer verildi.Moskova yakınlarındaki Krasnogorsk ilçesinde bulunan ‘Crocus City Hall’ konser salonundaki terör saldırısı 22 Mart akşamı gerçekleştirilmiş, saldırganlar binadaki insanlara otomatik silahlarla ateş açarak salonu ateşe vermişti.Terör eylemlerinde 145 kişi hayatını kaybetmişti.Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rus istihbarat servislerinin Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen saldırının organizasyonunda Ukrayna askeri istihbaratının rol oynadığını doğruladığını belirtmişti.Moskova Bölgesi’ndeki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 20’den fazla kişinin gözaltına alındığını bildiren Bortnikov, Ukraynalı ve Batılı gizli servislerinin Rusya topraklarında büyük saldırılar düzenlemek için olası failler çemberini genişlettiğini ve aynı zamanda uluslararası terör örgütlerine eğitim ve silahlanma konusunda yardım sağladığını eklemişti.'Rusya, radikal İslamcı gruplar için bir terör hedefi değil'Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu Kongresi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısının amacını açıklayarak, eylemi azmettirenlerin IŞİD'in Afganistan kolu Horasan Vilayeti olduğu yönündeki iddiaları bir nevi reddetmişti.Devlet Başkanı Putin, "Rusya, radikal İslamcıların düzenlediği terör saldırılarının hedefi olamaz. Zira biz, mezhepler arası uzlaşı ve birliğin, dinler arası birliğin, etnik gruplar arası birliğin eşsiz bir örneğini sergileyen bir ülkeyiz" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/fsb-direktoru-bortnikov-crocus-saldirisinda-ukrayna-askeri-istihbaratinin-parmagi-var-1084720173.html
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Moskova’daki Crocus davasında son gelişme: 5 yeni sanık daha ortaya çıktı
11:59 29.08.2024 (güncellendi: 12:07 29.08.2024)
Rusya'nın başkenti Moskova'daki ‘Crocus City Hall’ adlı konser salonuna yönelik 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısında 5 yeni sanığın daha ortaya çıktığı bildirilirken, sanıkların tutukluluk süreleri de uzatıldı.
Moskova'nın Basmanniy Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Crocus konser salonuna düzenlenen terör saldırısı sonrası açılan davada 5 yeni sanığın daha ortaya çıktığı kaydedilirken, ve tutukluluk hallerinin aralık ayına kadar uzatıldığı belirtilerek, “Bölge Mahkemesi kararıyla, terör saldırısı şüphelilerinden Ş.N.Gadoev, Z.A.İsmoilov, M.A.Soliev, U.A. Solieva ve H.Hamidov’ın gözaltı süreleri 3 aylığına uzatılarak 1 Aralık 2024 olarak belirlenmiştir” ifadesine yer verildi.
Moskova yakınlarındaki Krasnogorsk ilçesinde bulunan ‘Crocus City Hall’ konser salonundaki terör saldırısı 22 Mart akşamı gerçekleştirilmiş, saldırganlar binadaki insanlara otomatik silahlarla ateş açarak salonu ateşe vermişti.
Terör eylemlerinde 145 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rus istihbarat servislerinin Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen saldırının organizasyonunda Ukrayna askeri istihbaratının rol oynadığını doğruladığını belirtmişti.
Moskova Bölgesi’ndeki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 20’den fazla kişinin gözaltına alındığını bildiren Bortnikov, Ukraynalı ve Batılı gizli servislerinin Rusya topraklarında büyük saldırılar düzenlemek için olası failler çemberini genişlettiğini ve aynı zamanda uluslararası terör örgütlerine eğitim ve silahlanma konusunda yardım sağladığını eklemişti.
'Rusya, radikal İslamcı gruplar için bir terör hedefi değil'
Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu Kongresi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısının amacını açıklayarak, eylemi azmettirenlerin IŞİD'in Afganistan kolu Horasan Vilayeti
olduğu yönündeki iddiaları bir nevi reddetmişti.
Devlet Başkanı Putin, "Rusya, radikal İslamcıların düzenlediği terör saldırılarının hedefi olamaz. Zira biz, mezhepler arası uzlaşı ve birliğin, dinler arası birliğin, etnik gruplar arası birliğin eşsiz bir örneğini sergileyen bir ülkeyiz
" demişti.