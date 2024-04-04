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MGK sonrası açıklama geldi: 'Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine yer yok'
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Putin: Rusya, radikal İslamcı gruplar için bir terör hedefi değil
Putin: Rusya, radikal İslamcı gruplar için bir terör hedefi değil
Sputnik Türkiye
Rusya'nın etnik gruplar arası uzlaşı ve dinler arası birliğin eşsiz bir örneğini sunduğunun altını çizen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu nedenle... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T16:35+0300
2024-04-04T16:35+0300
dünya
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Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu Kongresi'nde konuşan Rus lider Putin, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısının amacını açıklayarak, eylemi azmettirenlerin IŞİD'in Afganistan kolu Horasan Vilayeti olduğu yönündeki iddiaları bir nevi reddetti.Devlet Başkanı Putin, "Rusya, radikal İslamcıların düzenlediği terör saldırılarının hedefi olamaz. Zira biz, mezhepler arası uzlaşı ve birliğin, dinler arası birliğin, etnik gruplar arası birliğin eşsiz bir örneğini sergileyen bir ülkeyiz" dedi.Rusya'nın uluslararası arenada sergilediği tavır nedeniyle de radikal İslamcıların saldırması için bir hedef olamayacağının altını çizen Putin konuşmasını şu cümlelerle devam ettirdi:Daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırıya ilişkin değerlendirmesinde "Terör saldırısının kimin eliyle gerçekleştirildiğini biliyoruz, ilgi odağımızda ise azmettirenler var" demişti. Rus lider, terör saldırısını planlayanların toplumda panik ve nifak tohumları ekmeyi umduklarını ancak birlik ve direniş kararlılığı ile karşılaştıklarını vurgulamıştı.ABD’nin çeşitli kanallar üzerinden saldırıda Kiev’in hiçbir izi bulunmadığına, bunu yapanın IŞİD olduğuna herkesi ikna etmeye çalıştığına dikkat çeken Putin, Rusya’ya darbe indirmek isteyenlerin gerçekten radikal İslamcıların mı olduğuna ilişkin bir dizi sorunun yanıtının aranması gerektiğinin altını çizmişti.'Rusya'yı çıkarlarını silah yoluyla korumak zorunda bıraktılar'Günümüzde Rusya'nın hangi koşullarda yaşadığının aşikar olduğuna değinen Putin, ülkenin çıkarlarını, vatandaşlarını, geleceğini ve egemenliğini silah yoluyla korumak zorunda bırakıldığının, bu konuda başka söze gerek olmadığının altını çizdi.'Savaş ekonomisine geçmeyeceğiz'Bununla beraber Putin, tüm zorluklara rağmen Rusya'yı savaş ekonomisine geçirmeyecekleri mesajını verdi. "Şuna dikkatinizi çekmek isterim ki, günümüzün tüm zorluklarına rağmen ekonomiyi savaş rejimine geçirmeyeceğiz, böyle bir şey yok" diyen Rus lider, mevcut koşullar altında Rusya'nın çabalarını, idari ve mali kaynaklarını savunma sanayisinin geliştirilmesine yoğunlaştığı vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/putin-rusyanin-yeni-bolgelerinin-insasinda-onemli-sonuclar-var-1082441358.html
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rusya, rusya federasyonu, vladimir putin, crocus city hall, işid, terör, terör saldırısı, abd
rusya, rusya federasyonu, vladimir putin, crocus city hall, işid, terör, terör saldırısı, abd

Putin: Rusya, radikal İslamcı gruplar için bir terör hedefi değil

16:35 04.04.2024
© Sputnik / Павел БедняковPutin
Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya'nın etnik gruplar arası uzlaşı ve dinler arası birliğin eşsiz bir örneğini sunduğunun altını çizen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu nedenle ülkenin radikal İslamcı gruplar için bir terör hedefi olmadığını vurguladı.
Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu Kongresi'nde konuşan Rus lider Putin, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısının amacını açıklayarak, eylemi azmettirenlerin IŞİD'in Afganistan kolu Horasan Vilayeti olduğu yönündeki iddiaları bir nevi reddetti.

Devlet Başkanı Putin, "Rusya, radikal İslamcıların düzenlediği terör saldırılarının hedefi olamaz. Zira biz, mezhepler arası uzlaşı ve birliğin, dinler arası birliğin, etnik gruplar arası birliğin eşsiz bir örneğini sergileyen bir ülkeyiz" dedi.

Rusya'nın uluslararası arenada sergilediği tavır nedeniyle de radikal İslamcıların saldırması için bir hedef olamayacağının altını çizen Putin konuşmasını şu cümlelerle devam ettirdi:
"Soruşturmada şu anda elde edilen sonuçlara bakılırsa, Moskova'daki kanlı, korkunç terör eylemini azmettirenlerin asıl amacının tam olarak birliğimize zarar vermek olduğuna inanmak için her türlü gerekçeye sahibiz. Başka amaçlar gözlenmiyor ve yok. Zira Rusya, İslami kökten dincilerin düzenlediği terör saldırılarının hedefi olamaz.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırıya ilişkin değerlendirmesinde "Terör saldırısının kimin eliyle gerçekleştirildiğini biliyoruz, ilgi odağımızda ise azmettirenler var" demişti. Rus lider, terör saldırısını planlayanların toplumda panik ve nifak tohumları ekmeyi umduklarını ancak birlik ve direniş kararlılığı ile karşılaştıklarını vurgulamıştı.
ABD’nin çeşitli kanallar üzerinden saldırıda Kiev’in hiçbir izi bulunmadığına, bunu yapanın IŞİD olduğuna herkesi ikna etmeye çalıştığına dikkat çeken Putin, Rusya’ya darbe indirmek isteyenlerin gerçekten radikal İslamcıların mı olduğuna ilişkin bir dizi sorunun yanıtının aranması gerektiğinin altını çizmişti.

'Rusya'yı çıkarlarını silah yoluyla korumak zorunda bıraktılar'

Günümüzde Rusya'nın hangi koşullarda yaşadığının aşikar olduğuna değinen Putin, ülkenin çıkarlarını, vatandaşlarını, geleceğini ve egemenliğini silah yoluyla korumak zorunda bırakıldığının, bu konuda başka söze gerek olmadığının altını çizdi.

'Savaş ekonomisine geçmeyeceğiz'

Bununla beraber Putin, tüm zorluklara rağmen Rusya'yı savaş ekonomisine geçirmeyecekleri mesajını verdi.
"Şuna dikkatinizi çekmek isterim ki, günümüzün tüm zorluklarına rağmen ekonomiyi savaş rejimine geçirmeyeceğiz, böyle bir şey yok" diyen Rus lider, mevcut koşullar altında Rusya'nın çabalarını, idari ve mali kaynaklarını savunma sanayisinin geliştirilmesine yoğunlaştığı vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
DÜNYA
Putin: Rusya’nın yeni bölgelerinin inşasında önemli sonuçlar var
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