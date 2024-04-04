https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/putin-rusya-radikal-islamci-gruplar-icin-bir-teror-hedefi-degil-1082469121.html

Putin: Rusya, radikal İslamcı gruplar için bir terör hedefi değil

Putin: Rusya, radikal İslamcı gruplar için bir terör hedefi değil

Sputnik Türkiye

Rusya'nın etnik gruplar arası uzlaşı ve dinler arası birliğin eşsiz bir örneğini sunduğunun altını çizen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu nedenle... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T16:35+0300

2024-04-04T16:35+0300

2024-04-04T16:35+0300

dünya

rusya

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terör saldırısı

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Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu Kongresi'nde konuşan Rus lider Putin, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısının amacını açıklayarak, eylemi azmettirenlerin IŞİD'in Afganistan kolu Horasan Vilayeti olduğu yönündeki iddiaları bir nevi reddetti.Devlet Başkanı Putin, "Rusya, radikal İslamcıların düzenlediği terör saldırılarının hedefi olamaz. Zira biz, mezhepler arası uzlaşı ve birliğin, dinler arası birliğin, etnik gruplar arası birliğin eşsiz bir örneğini sergileyen bir ülkeyiz" dedi.Rusya'nın uluslararası arenada sergilediği tavır nedeniyle de radikal İslamcıların saldırması için bir hedef olamayacağının altını çizen Putin konuşmasını şu cümlelerle devam ettirdi:Daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırıya ilişkin değerlendirmesinde "Terör saldırısının kimin eliyle gerçekleştirildiğini biliyoruz, ilgi odağımızda ise azmettirenler var" demişti. Rus lider, terör saldırısını planlayanların toplumda panik ve nifak tohumları ekmeyi umduklarını ancak birlik ve direniş kararlılığı ile karşılaştıklarını vurgulamıştı.ABD’nin çeşitli kanallar üzerinden saldırıda Kiev’in hiçbir izi bulunmadığına, bunu yapanın IŞİD olduğuna herkesi ikna etmeye çalıştığına dikkat çeken Putin, Rusya’ya darbe indirmek isteyenlerin gerçekten radikal İslamcıların mı olduğuna ilişkin bir dizi sorunun yanıtının aranması gerektiğinin altını çizmişti.'Rusya'yı çıkarlarını silah yoluyla korumak zorunda bıraktılar'Günümüzde Rusya'nın hangi koşullarda yaşadığının aşikar olduğuna değinen Putin, ülkenin çıkarlarını, vatandaşlarını, geleceğini ve egemenliğini silah yoluyla korumak zorunda bırakıldığının, bu konuda başka söze gerek olmadığının altını çizdi.'Savaş ekonomisine geçmeyeceğiz'Bununla beraber Putin, tüm zorluklara rağmen Rusya'yı savaş ekonomisine geçirmeyecekleri mesajını verdi. "Şuna dikkatinizi çekmek isterim ki, günümüzün tüm zorluklarına rağmen ekonomiyi savaş rejimine geçirmeyeceğiz, böyle bir şey yok" diyen Rus lider, mevcut koşullar altında Rusya'nın çabalarını, idari ve mali kaynaklarını savunma sanayisinin geliştirilmesine yoğunlaştığı vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/putin-rusyanin-yeni-bolgelerinin-insasinda-onemli-sonuclar-var-1082441358.html

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rusya, rusya federasyonu, vladimir putin, crocus city hall, işid, terör, terör saldırısı, abd