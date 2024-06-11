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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/fsb-direktoru-bortnikov-crocus-saldirisinda-ukrayna-askeri-istihbaratinin-parmagi-var-1084720173.html
FSB Direktörü Bortnikov: Crocus saldırısında Ukrayna askeri istihbaratının parmağı var
FSB Direktörü Bortnikov: Crocus saldırısında Ukrayna askeri istihbaratının parmağı var
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Bortnikov, Rus istihbarat servislerinin Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen saldırının organizasyonunda... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T13:36+0300
2024-06-11T13:36+0300
ukrayna krizi
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rusya federal güvenlik servisi (fsb)
aleksandr bortnikov
istihbarat
ukrayna
ukrayna güvenlik servisi
crocus city hall
terör saldırısı
moskova
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FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nin toplantısında, Ukrayna askeri istihbaratının, Moskova Bölgesi’ndeki Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına parmağı olduğunu bir kez daha dile getirdi.Ukraynalı ve Batılı gizli servislerinin Rusya topraklarında büyük saldırılar düzenlemek için olası failler çemberini genişlettiğini ve aynı zamanda uluslararası terör örgütlerine eğitim ve silahlanma konusunda yardım sağladığını söyledi.Bortnikov, Mayıs ayında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Güvenlik Kurumları ve Özel Servisler Başkanları Konseyi toplantısında da Crocus City Hall saldırısında Ukrayna askeri istihbaratın parmağı olduğunu bildirmişti.Rusya’nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturmada, bu saldırının azmettiricileri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmıştı.Soruşturmayla ilgili açıklamada bulunan FSB, 144 kişinin yaşamını yitirdiği Crocus saldırısını gerçekleştiren teröristlerin eylemlerini koordine eden ‘Sayfullo’ adlı şahsın, eyleme karışan militanlara Ukrayna'ya gitmelerini söylediğini ve her birine 1 milyon ruble (345 bin TL) vaat ettiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/rusya-amerikan-ve-ingiliz-istihbarati-orta-asyayi-karistirmak-icin-teroristlerle-calisiyor-1084170150.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, istihbarat, ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, crocus city hall, terör saldırısı, moskova
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, istihbarat, ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, crocus city hall, terör saldırısı, moskova

FSB Direktörü Bortnikov: Crocus saldırısında Ukrayna askeri istihbaratının parmağı var

13:36 11.06.2024
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Multimedya arşivine gidinCrocus City Hall konser salonu binası
Crocus City Hall konser salonu binası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Bortnikov, Rus istihbarat servislerinin Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen saldırının organizasyonunda Ukrayna askeri istihbaratının rol oynadığını doğruladığını belirtti.
FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nin toplantısında, Ukrayna askeri istihbaratının, Moskova Bölgesi’ndeki Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına parmağı olduğunu bir kez daha dile getirdi.
Ukraynalı ve Batılı gizli servislerinin Rusya topraklarında büyük saldırılar düzenlemek için olası failler çemberini genişlettiğini ve aynı zamanda uluslararası terör örgütlerine eğitim ve silahlanma konusunda yardım sağladığını söyledi.
Bortnikov, Mayıs ayında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Güvenlik Kurumları ve Özel Servisler Başkanları Konseyi toplantısında da Crocus City Hall saldırısında Ukrayna askeri istihbaratın parmağı olduğunu bildirmişti.
Rusya’nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturmada, bu saldırının azmettiricileri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmıştı.
Soruşturmayla ilgili açıklamada bulunan FSB, 144 kişinin yaşamını yitirdiği Crocus saldırısını gerçekleştiren teröristlerin eylemlerini koordine eden ‘Sayfullo’ adlı şahsın, eyleme karışan militanlara Ukrayna'ya gitmelerini söylediğini ve her birine 1 milyon ruble (345 bin TL) vaat ettiğini bildirmişti.
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