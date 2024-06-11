https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/fsb-direktoru-bortnikov-crocus-saldirisinda-ukrayna-askeri-istihbaratinin-parmagi-var-1084720173.html

FSB Direktörü Bortnikov: Crocus saldırısında Ukrayna askeri istihbaratının parmağı var

FSB Direktörü Bortnikov: Crocus saldırısında Ukrayna askeri istihbaratının parmağı var

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Bortnikov, Rus istihbarat servislerinin Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen saldırının organizasyonunda... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T13:36+0300

2024-06-11T13:36+0300

2024-06-11T13:36+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

aleksandr bortnikov

istihbarat

ukrayna

ukrayna güvenlik servisi

crocus city hall

terör saldırısı

moskova

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FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nin toplantısında, Ukrayna askeri istihbaratının, Moskova Bölgesi’ndeki Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına parmağı olduğunu bir kez daha dile getirdi.Ukraynalı ve Batılı gizli servislerinin Rusya topraklarında büyük saldırılar düzenlemek için olası failler çemberini genişlettiğini ve aynı zamanda uluslararası terör örgütlerine eğitim ve silahlanma konusunda yardım sağladığını söyledi.Bortnikov, Mayıs ayında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Güvenlik Kurumları ve Özel Servisler Başkanları Konseyi toplantısında da Crocus City Hall saldırısında Ukrayna askeri istihbaratın parmağı olduğunu bildirmişti.Rusya’nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturmada, bu saldırının azmettiricileri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmıştı.Soruşturmayla ilgili açıklamada bulunan FSB, 144 kişinin yaşamını yitirdiği Crocus saldırısını gerçekleştiren teröristlerin eylemlerini koordine eden ‘Sayfullo’ adlı şahsın, eyleme karışan militanlara Ukrayna'ya gitmelerini söylediğini ve her birine 1 milyon ruble (345 bin TL) vaat ettiğini bildirmişti.

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, istihbarat, ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, crocus city hall, terör saldırısı, moskova