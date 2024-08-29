Metroda yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulayan saldırgan gözaltına alındı

Bu haberi gördüm.

Atladım.

Sonra içim içimi yedi.

Biz neye dönüştük böyle!

Bu haberi yazmaya çekinmek bile başlı başına bir facia.

Neden?

Eee linç yeriz.

Çünkü çocuk Suriyeli.



Dostlarım!

100 kez yazdım 101 kez yazmaya devam ediyorum.

Ben başından beri Suriyeli sığınmacılar… pic.twitter.com/6CLFmywPHl