Metroda yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulayan saldırgan gözaltına alındı
© FotoğrafYabancı uyruklu çocuğu döven saldırgan gözaltına alındı
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanı Yerli kaya metroda satıcı çocuğa şiddet uygulayan saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Olay telefon kamerasına yansımış ve sosyal medyada infial yaratmıştı.
Yenikapı-Hacıosman metrosunda meydana gelen olayda, 41 yaşındaki D.A. adlı şahıs, çiçekli taç ve saç tokası satan yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulamış ve çevredekiler olayın ilerlemesine engel olmuştu. Çocuğun korkarak ağlama sesi görüntülere yansıdı ve sosyal medyada geniş çaplı tepkilere neden oldu.
Ahbap Derneği Genel Başkanı sanatçı Haluk Levent, görüntüyle ilgili açıklama yaparak çocuğa uygulanan şiddeti eleştirdi.
Bu haberi gördüm.— Haluk Levent (@haluklevent) August 28, 2024
Atladım.
Sonra içim içimi yedi.
Biz neye dönüştük böyle!
Bu haberi yazmaya çekinmek bile başlı başına bir facia.
Neden?
Eee linç yeriz.
Çünkü çocuk Suriyeli.
Dostlarım!
100 kez yazdım 101 kez yazmaya devam ediyorum.
Ben başından beri Suriyeli sığınmacılar… pic.twitter.com/6CLFmywPHl
Bakan Yerlikaya ise açıklamasında "Şüpheli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez" dedi.
Sosyal medyada yer alan ve metroda “yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan” şahısla ilgili görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 29, 2024
Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda metrosunda meydana geldiği, çocuğa şiddet… pic.twitter.com/Q1cA8eMC77