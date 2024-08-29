https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/macaristan-rusya-topraklarina-uzun-menzilli-fuzelerle-saldiri-duzenlenmesine-karsiyiz-1087412604.html
Macaristan: Rusya topraklarına uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlenmesine karşıyız
Macaristan: Rusya topraklarına uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlenmesine karşıyız
Sputnik Türkiye
Rusya topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlenmesine karşı olduklarını, çünkü bunun gerilimi tırmandırma riskini taşıdığını kaydeden Macaristan... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T11:46+0300
2024-08-29T11:46+0300
2024-08-29T12:35+0300
ukrayna krizi
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peter szijjarto
ukrayna
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel'deki dışişleri ve savunma bakanları toplantısı öncesinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’da silah sayısı artarsa ve Rusya topraklarına uzun menzilli saldırılar yapılırsa tırmanma tehdidi artacak ve savaş tehdidi giderek daha ciddi hale gelecek. Biz bunu istemiyoruz, bu nedenle bugün Brüksel'de barışçıl duruş sergileyeceğiz” diye yazdı.Ukraynalıların zorla orduya alınmasıyla ilgili görüntüleri ‘zalimce’ olarak niteleyen Szijjarto, “Çoğunu aslında ölüm bekliyor” diyerek bu “çılgınlığa” bir son verilmesi çağrısında bulundu.Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kiev'in Batı silahlarıyla Rus topraklarına saldırmasına ilişkin yasağın kaldırılması gerektiğini dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’in Storm Shadow füzelerini Rusya’nın derinliklerine saldırılarda kullanma olasılığının tartışılmasını ‘ateşle oyun’ olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/borrell-abyi-rus-topraklarina-fuze-saldirilari-uzerindeki-kisitlamalari-tamamen-kaldirmaya-cagirdi-1087404237.html
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macaristan, peter szijjarto, ukrayna, rusya, uzun menzilli füze, saldırı, avrupa birliği, ab, josep borrell, sergey lavrov, çılgınlık
Macaristan: Rusya topraklarına uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlenmesine karşıyız
11:46 29.08.2024 (güncellendi: 12:35 29.08.2024)
Rusya topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlenmesine karşı olduklarını, çünkü bunun gerilimi tırmandırma riskini taşıdığını kaydeden Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Brüksel'deki dışişleri ve savunma bakanları toplantısında barışçıl duruşu savunmaya devam edeceklerini belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel'deki dışişleri ve savunma bakanları toplantısı öncesinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’da silah sayısı artarsa ve Rusya topraklarına uzun menzilli saldırılar yapılırsa tırmanma tehdidi artacak ve savaş tehdidi giderek daha ciddi hale gelecek. Biz bunu istemiyoruz, bu nedenle bugün Brüksel'de barışçıl duruş sergileyeceğiz” diye yazdı.
Ukraynalıların zorla orduya alınmasıyla ilgili görüntüleri ‘zalimce’ olarak niteleyen Szijjarto, “Çoğunu aslında ölüm bekliyor” diyerek bu “çılgınlığa” bir son verilmesi çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kiev'in Batı silahlarıyla Rus topraklarına saldırmasına ilişkin yasağın kaldırılması gerektiğini dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’in Storm Shadow füzelerini Rusya’nın derinliklerine saldırılarda kullanma olasılığının tartışılmasını ‘ateşle oyun’ olarak nitelendirmişti.