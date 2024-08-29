https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/macaristan-rusya-topraklarina-uzun-menzilli-fuzelerle-saldiri-duzenlenmesine-karsiyiz-1087412604.html

Macaristan: Rusya topraklarına uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlenmesine karşıyız

Macaristan: Rusya topraklarına uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlenmesine karşıyız

Sputnik Türkiye

Rusya topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlenmesine karşı olduklarını, çünkü bunun gerilimi tırmandırma riskini taşıdığını kaydeden Macaristan... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T11:46+0300

2024-08-29T11:46+0300

2024-08-29T12:35+0300

ukrayna krizi

macaristan

peter szijjarto

ukrayna

rusya

uzun menzilli füze

saldırı

avrupa birliği

ab

josep borrell

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel'deki dışişleri ve savunma bakanları toplantısı öncesinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’da silah sayısı artarsa ve Rusya topraklarına uzun menzilli saldırılar yapılırsa tırmanma tehdidi artacak ve savaş tehdidi giderek daha ciddi hale gelecek. Biz bunu istemiyoruz, bu nedenle bugün Brüksel'de barışçıl duruş sergileyeceğiz” diye yazdı.Ukraynalıların zorla orduya alınmasıyla ilgili görüntüleri ‘zalimce’ olarak niteleyen Szijjarto, “Çoğunu aslında ölüm bekliyor” diyerek bu “çılgınlığa” bir son verilmesi çağrısında bulundu.Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kiev'in Batı silahlarıyla Rus topraklarına saldırmasına ilişkin yasağın kaldırılması gerektiğini dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’in Storm Shadow füzelerini Rusya’nın derinliklerine saldırılarda kullanma olasılığının tartışılmasını ‘ateşle oyun’ olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/borrell-abyi-rus-topraklarina-fuze-saldirilari-uzerindeki-kisitlamalari-tamamen-kaldirmaya-cagirdi-1087404237.html

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macaristan, peter szijjarto, ukrayna, rusya, uzun menzilli füze, saldırı, avrupa birliği, ab, josep borrell, sergey lavrov, çılgınlık