https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/borrell-abyi-rus-topraklarina-fuze-saldirilari-uzerindeki-kisitlamalari-tamamen-kaldirmaya-cagirdi-1087404237.html

Borrell, AB'yi Rus topraklarına füze saldırıları üzerindeki kısıtlamaları tamamen kaldırmaya çağırdı

Borrell, AB'yi Rus topraklarına füze saldırıları üzerindeki kısıtlamaları tamamen kaldırmaya çağırdı

Sputnik Türkiye

Zelenskiy’in Batı'dan yollanan füzelerle Rus topraklarını vurmak için izin istediği iddialarının yeniden gündemde olduğu bu dönemde durumun gerginleşmesinden... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T10:21+0300

2024-08-29T10:21+0300

2024-08-29T10:21+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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josep borrell

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vladimir zelenskiy

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AB dışişleri bakanlarını bir araya getiren toplantı öncesi, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile beraber gazetecilere açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Ukrayna'nın kendini savunması için silah kullanımı üzerindeki bu tür kısıtlamalar tamamen kaldırılmalıdır” ifadelerini yineledi.Borrell, “Ukrayna'ya sağladığımız silah ve teçhizat tam olarak kullanılmalı ki Ukrayna, Rusya'nın kendisini vurduğu yerden vurabilsin” diye ekledi.Birkaç gün önce Rusya'yı ziyaret eden Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ile başkent Moskova'da görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Batı'dan ‘Storm Shadow’ füzeleriyle Rus topraklarını vurmak için izin istediği yönündeki iddiaları, “Bu şantaj ve Batı'nın gerginlikten kaçınmak istediğini gösterme girişimidir. Ancak bu kurnazlıktır ve Batı, durumun gerginleşmesinden kaçınmak istememektedir” şeklinde değerlendirmişti.Washington Kiev’e onay verebilirRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, ABD'nin Ukrayna'nın Rus topraklarını Batı silahlarıyla vurmasına izin vermeye hazırlandığını belirtmişti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby’nin “Washington ve Kiev, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya topraklarına yönelik saldırı bölgelerini genişletmek için halihazırda görüşmelerde bulunuyor” açıklamalarını değerlendiren Zaharova, ABD'nin Ukrayna ordusunun Rus topraklarını Batı silahlarıyla vurmasına izin vermek istediğini söylemişti.Zaharova, “Bütün bunlardan tek bir sonuç çıkıyor: Kiev rejimine Rus bölgelerindeki operasyonlar için tam yetki veriliyor” dedi.Kremlin, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı.Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarikleriyle birlikte İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimin, ‘çatışmaya doğrudan dahil olma’ anlamına geldiğini de vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/ciain-iki-numarali-isminden-itiraf-gibi-aciklama-kursk-saldirisini-ukraynayla-istisare-ediyoruz-1087404087.html

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