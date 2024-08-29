https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/elleri-titreyen-bir-esir-saglik-sorunlarina-ragmen-ukrayna-ordusuna-seferber-edildigini-anlatti-1087422945.html

Elleri titreyen bir esir, sağlık sorunlarına rağmen Ukrayna ordusuna seferber edildiğini anlattı

Elleri titreyen bir esir, sağlık sorunlarına rağmen Ukrayna ordusuna seferber edildiğini anlattı

Sputnik Türkiye

Rus ordusu tarafından esir alınan Ukraynalı asker Zalişnyak, sağlık sorunlarına ve ellerinin sürekli olarak titremesine rağmen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T18:36+0300

2024-08-29T18:36+0300

2024-08-29T18:36+0300

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Donbass’ta temas hattında Rus askerlerine teslim olan Bogdan Zalişnyak, Sputnik’e demecinde sağlık sorunları olmasına ve ellerinin sürekli olarak titremesine rağmen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne seferber edildiğini söyledi.Ukrayna’nın Ternopol bölgesinde kiliseden evine dönerken seferber edildiğine dikkat çeken esir, önce köprüleri savunmak üzere bölgesel savunma birliklerine gönderildiğini, geçen mart ayında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 53. Tugayı’na bağlı tüfek taburuna transfer edildiğini anlattı. Zalişnyak, temmuz sonlarında Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) transfer edildiğini ve orada Rus ordu birliklerine teslim olduğunu dile getirdi.Kamera karşısında ellerinin nasıl titrediğini gösteren Zalişnyak, bırakın silah kaşık bile tutamadığının altını çizdi.Ukraynalı esir, “Öğle yemeğinde çorba verildiğinde şu şekilde, iki elimle tutarak içiyorum” diye konuştu.

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Elleri titreyen bir esir, sağlık sorunlarına rağmen Ukrayna ordusuna seferber edildiğini anlattı Sputnik Türkiye Elleri titreyen bir esir, sağlık sorunlarına rağmen Ukrayna ordusuna seferber edildiğini anlattı 2024-08-29T18:36+0300 true PT0M20S

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video, rusya, ukrayna, donbass, esir