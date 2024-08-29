https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/elleri-titreyen-bir-esir-saglik-sorunlarina-ragmen-ukrayna-ordusuna-seferber-edildigini-anlatti-1087422945.html
Elleri titreyen bir esir, sağlık sorunlarına rağmen Ukrayna ordusuna seferber edildiğini anlattı
Elleri titreyen bir esir, sağlık sorunlarına rağmen Ukrayna ordusuna seferber edildiğini anlattı
Sputnik Türkiye
Rus ordusu tarafından esir alınan Ukraynalı asker Zalişnyak, sağlık sorunlarına ve ellerinin sürekli olarak titremesine rağmen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T18:36+0300
2024-08-29T18:36+0300
2024-08-29T18:36+0300
ukrayna krizi
video
rusya
ukrayna
donbass
esir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1d/1087422789_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_30371b90e3d899a3b9f6533512ec6c0b.jpg
Donbass’ta temas hattında Rus askerlerine teslim olan Bogdan Zalişnyak, Sputnik’e demecinde sağlık sorunları olmasına ve ellerinin sürekli olarak titremesine rağmen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne seferber edildiğini söyledi.Ukrayna’nın Ternopol bölgesinde kiliseden evine dönerken seferber edildiğine dikkat çeken esir, önce köprüleri savunmak üzere bölgesel savunma birliklerine gönderildiğini, geçen mart ayında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 53. Tugayı’na bağlı tüfek taburuna transfer edildiğini anlattı. Zalişnyak, temmuz sonlarında Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) transfer edildiğini ve orada Rus ordu birliklerine teslim olduğunu dile getirdi.Kamera karşısında ellerinin nasıl titrediğini gösteren Zalişnyak, bırakın silah kaşık bile tutamadığının altını çizdi.Ukraynalı esir, “Öğle yemeğinde çorba verildiğinde şu şekilde, iki elimle tutarak içiyorum” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ukraynali-savas-esiri-bize-kursk-bolgesinde-sivilleri-oldurme-emri-verildi-1087375396.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1d/1087422789_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1cbbb69a824ae2549634050219c9c187.jpg
Elleri titreyen bir esir, sağlık sorunlarına rağmen Ukrayna ordusuna seferber edildiğini anlattı
Sputnik Türkiye
Elleri titreyen bir esir, sağlık sorunlarına rağmen Ukrayna ordusuna seferber edildiğini anlattı
2024-08-29T18:36+0300
true
PT0M20S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
video, rusya, ukrayna, donbass, esir
video, rusya, ukrayna, donbass, esir
Elleri titreyen bir esir, sağlık sorunlarına rağmen Ukrayna ordusuna seferber edildiğini anlattı
Rus ordusu tarafından esir alınan Ukraynalı asker Zalişnyak, sağlık sorunlarına ve ellerinin sürekli olarak titremesine rağmen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne seferber edildiğini anlattı.
Donbass’ta temas hattında Rus askerlerine teslim olan Bogdan Zalişnyak, Sputnik’e demecinde sağlık sorunları olmasına ve ellerinin sürekli olarak titremesine rağmen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne seferber edildiğini söyledi.
Ukrayna’nın Ternopol bölgesinde kiliseden evine dönerken seferber edildiğine dikkat çeken esir, önce köprüleri savunmak üzere bölgesel savunma birliklerine gönderildiğini, geçen mart ayında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 53. Tugayı’na bağlı tüfek taburuna transfer edildiğini anlattı. Zalişnyak, temmuz sonlarında Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) transfer edildiğini ve orada Rus ordu birliklerine teslim olduğunu dile getirdi.
Kamera karşısında ellerinin nasıl titrediğini gösteren Zalişnyak, bırakın silah kaşık bile tutamadığının altını çizdi.
Ukraynalı esir, “Öğle yemeğinde çorba verildiğinde şu şekilde, iki elimle tutarak içiyorum” diye konuştu.