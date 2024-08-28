https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ukraynali-savas-esiri-bize-kursk-bolgesinde-sivilleri-oldurme-emri-verildi-1087375396.html
Ukraynalı savaş esiri: Bize, Kursk Bölgesi’nde sivilleri öldürme emri verildi
Ukraynalı savaş esiri: Bize, Kursk Bölgesi’nde sivilleri öldürme emri verildi
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun Kursk Bölgesi’nde esir aldığı Ukraynalı asker Dmitriy Labunskiy, birimlerine direniş gösteren sivilleri öldürme emrinin verildiğini itiraf etti. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T14:05+0300
2024-08-28T14:05+0300
2024-08-28T14:09+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı videoda, Ukraynalı savaş esiri Labunskiy, “Komutanlarımız, direniş gösterenleri vurmamızı söyledi” şeklinde konuştu.Ona emanet edilen savaş aracının arızalı olduğunu anlatan esir, şunu anlattı: “Araç, yaklaşık 10 kilometre geçtikten sonra durdu. Geri dönüp aracı tamire vermeyi düşündüm. Komutanım, ‘Hayır, araca bin git. Deli misin nesin? Oraya varınca aracı nasıl kullanmam gerektiğini sana öğretirler’ dedi.”Komutanlarına aracın bozuk olduğunu defalarca dile getirse de her seferinde “başka sürücü olmadığı için gitmeye zorlandığını” belirten Labunskiy, Kursk Bölgesi’ne girdiklerinde içi asker dolu aracının başka bir araç tarafından çekildiğini kaydetti.Orduya alındığında BMP-1 personel taşıyıcı zırhlı aracın sürücüsü olarak tayin edildiğini, ama verdikleri eğitimin sadece aracı üç kez sürmekten oluştuğunu anlatan esir, Ukrayna ordusunun savaş aracı sürücüsü konusunda büyük personel sıkıntısı çektiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/rus-ordusu-durdurulamiyor-bir-koy-daha-kontrol-altinda-1087371016.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, esir, savaş esiri, kursk bölgesi, bmp-1, sivil can kaybı, sivil ölümü
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, esir, savaş esiri, kursk bölgesi, bmp-1, sivil can kaybı, sivil ölümü
Ukraynalı savaş esiri: Bize, Kursk Bölgesi’nde sivilleri öldürme emri verildi
14:05 28.08.2024 (güncellendi: 14:09 28.08.2024)
Rus ordusunun Kursk Bölgesi’nde esir aldığı Ukraynalı asker Dmitriy Labunskiy, birimlerine direniş gösteren sivilleri öldürme emrinin verildiğini itiraf etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı videoda, Ukraynalı savaş esiri Labunskiy, “Komutanlarımız, direniş gösterenleri vurmamızı söyledi” şeklinde konuştu.
Ona emanet edilen savaş aracının arızalı olduğunu anlatan esir, şunu anlattı: “Araç, yaklaşık 10 kilometre geçtikten sonra durdu. Geri dönüp aracı tamire vermeyi düşündüm. Komutanım, ‘Hayır, araca bin git. Deli misin nesin? Oraya varınca aracı nasıl kullanmam gerektiğini sana öğretirler’ dedi.”
Komutanlarına aracın bozuk olduğunu defalarca dile getirse de her seferinde “başka sürücü olmadığı için gitmeye zorlandığını” belirten Labunskiy, Kursk Bölgesi’ne girdiklerinde içi asker dolu aracının başka bir araç tarafından çekildiğini kaydetti.
Orduya alındığında BMP-1 personel taşıyıcı zırhlı aracın sürücüsü olarak tayin edildiğini, ama verdikleri eğitimin sadece aracı üç kez sürmekten oluştuğunu anlatan esir, Ukrayna ordusunun savaş aracı sürücüsü konusunda büyük personel sıkıntısı çektiğini bildirdi.