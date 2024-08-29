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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/dondurulmus-rus-varliklari-abnin-kieve-14-milyar-euro-aktarmasina-kremlinden-sert-tepki-1087416841.html
Dondurulmuş Rus varlıkları: AB'nin Kiev'e 1.4 milyar euro aktarmasına Kremlin'den sert tepki
Dondurulmuş Rus varlıkları: AB'nin Kiev'e 1.4 milyar euro aktarmasına Kremlin'den sert tepki
Sputnik Türkiye
AB'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatlarının finansmanı için dondurulan Rus varlıklarından elde edilen 1.4 milyar euro'luk geliri kullandırtması, Rusya tarafından... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T14:16+0300
2024-08-29T14:16+0300
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ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği
ab dış ilişkiler servisi
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen geliri kullanmaya başladıklarını ve 1.4 milyar euro’nun Kiev'e ve Ukrayna'nın silah tedarikçisi konumundaki AB ülkelerine aktarıldığını belirtmişti.Borrell'in açıklamasına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bunlar hukuka aykırı eylemler. Bunların mutlaka hukuki sonuçları olacak. Bu, hukuk dışı kamulaştırmadan, Rusça tabirle paramızın çalınmasından başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.AB'nin, birlik içerisinde dondurulan Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna'ya yardım etmek üzere şimdiden kanalize ettiğini söyleyen Borrell, "Dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen geliri kullanmaya başladık bile” ifadelerini kullanırken, 1.4 milyar euro’nun askeri teçhizat için Ukrayna ve AB ülkelerine aktarıldığını belirtmişti.Borrell, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarikinin Kiev için bir öncelik olmaya devam ettiğini de vurgularken, bu konuları AB dışişleri bakanlarıyla görüşmeyi planladığını sözlerine eklemişti.Birkaç gün önce Rusya'yı ziyaret eden Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ile başkent Moskova'da görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Batı'dan ‘Storm Shadow’ füzeleriyle Rus topraklarını vurmak için izin istediği yönündeki iddiaları, “Bu şantaj ve Batı'nın gerginlikten kaçınmak istediğini gösterme girişimidir. Ancak bu kurnazlıktır ve Batı, durumun gerginleşmesinden kaçınmak istememektedir” şeklinde değerlendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/hollanda-ukraynanin-f-16-savas-ucaklarini-rusya-semalarinda-kullanmasina-izin-verdi-1087413683.html
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ab, josep borrell, ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği, ab dış ilişkiler servisi, dondurulmuş rus varlıkları, ukrayna, kiev, ukrayna krizi, kremlin, dmitriy peskov, rusya, moskova
ab, josep borrell, ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği, ab dış ilişkiler servisi, dondurulmuş rus varlıkları, ukrayna, kiev, ukrayna krizi, kremlin, dmitriy peskov, rusya, moskova

Dondurulmuş Rus varlıkları: AB'nin Kiev'e 1.4 milyar euro aktarmasına Kremlin'den sert tepki

14:16 29.08.2024
© Sputnik / Алексей МайшевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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AB'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatlarının finansmanı için dondurulan Rus varlıklarından elde edilen 1.4 milyar euro'luk geliri kullandırtması, Rusya tarafından 'hukuki sonuçları olacak hırsızlık' olarak nitelendi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen geliri kullanmaya başladıklarını ve 1.4 milyar euro’nun Kiev'e ve Ukrayna'nın silah tedarikçisi konumundaki AB ülkelerine aktarıldığını belirtmişti.

Borrell'in açıklamasına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bunlar hukuka aykırı eylemler. Bunların mutlaka hukuki sonuçları olacak. Bu, hukuk dışı kamulaştırmadan, Rusça tabirle paramızın çalınmasından başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

AB'nin, birlik içerisinde dondurulan Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna'ya yardım etmek üzere şimdiden kanalize ettiğini söyleyen Borrell, "Dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen geliri kullanmaya başladık bile” ifadelerini kullanırken, 1.4 milyar euro’nun askeri teçhizat için Ukrayna ve AB ülkelerine aktarıldığını belirtmişti.
Borrell, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarikinin Kiev için bir öncelik olmaya devam ettiğini de vurgularken, bu konuları AB dışişleri bakanlarıyla görüşmeyi planladığını sözlerine eklemişti.
Birkaç gün önce Rusya'yı ziyaret eden Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ile başkent Moskova'da görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Batı'dan ‘Storm Shadow’ füzeleriyle Rus topraklarını vurmak için izin istediği yönündeki iddiaları, “Bu şantaj ve Batı'nın gerginlikten kaçınmak istediğini gösterme girişimidir. Ancak bu kurnazlıktır ve Batı, durumun gerginleşmesinden kaçınmak istememektedir” şeklinde değerlendirmişti.
In this Dec. 2001 file photograph, an F-16 takes off with afterburners glowing loaded with live Sidewinder missiles from the Air National Guard base in South Burlington, Vt. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
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