https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/dondurulmus-rus-varliklari-abnin-kieve-14-milyar-euro-aktarmasina-kremlinden-sert-tepki-1087416841.html

Dondurulmuş Rus varlıkları: AB'nin Kiev'e 1.4 milyar euro aktarmasına Kremlin'den sert tepki

Dondurulmuş Rus varlıkları: AB'nin Kiev'e 1.4 milyar euro aktarmasına Kremlin'den sert tepki

Sputnik Türkiye

AB'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatlarının finansmanı için dondurulan Rus varlıklarından elde edilen 1.4 milyar euro'luk geliri kullandırtması, Rusya tarafından... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T14:16+0300

2024-08-29T14:16+0300

2024-08-29T14:16+0300

ukrayna krizi

ab

josep borrell

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen geliri kullanmaya başladıklarını ve 1.4 milyar euro’nun Kiev'e ve Ukrayna'nın silah tedarikçisi konumundaki AB ülkelerine aktarıldığını belirtmişti.Borrell'in açıklamasına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bunlar hukuka aykırı eylemler. Bunların mutlaka hukuki sonuçları olacak. Bu, hukuk dışı kamulaştırmadan, Rusça tabirle paramızın çalınmasından başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.AB'nin, birlik içerisinde dondurulan Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna'ya yardım etmek üzere şimdiden kanalize ettiğini söyleyen Borrell, "Dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen geliri kullanmaya başladık bile” ifadelerini kullanırken, 1.4 milyar euro’nun askeri teçhizat için Ukrayna ve AB ülkelerine aktarıldığını belirtmişti.Borrell, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarikinin Kiev için bir öncelik olmaya devam ettiğini de vurgularken, bu konuları AB dışişleri bakanlarıyla görüşmeyi planladığını sözlerine eklemişti.Birkaç gün önce Rusya'yı ziyaret eden Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ile başkent Moskova'da görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Batı'dan ‘Storm Shadow’ füzeleriyle Rus topraklarını vurmak için izin istediği yönündeki iddiaları, “Bu şantaj ve Batı'nın gerginlikten kaçınmak istediğini gösterme girişimidir. Ancak bu kurnazlıktır ve Batı, durumun gerginleşmesinden kaçınmak istememektedir” şeklinde değerlendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/hollanda-ukraynanin-f-16-savas-ucaklarini-rusya-semalarinda-kullanmasina-izin-verdi-1087413683.html

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