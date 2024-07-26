https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/rusya-abnin-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirleri-kieve-aktarmasini-yanitsiz-birakmayacagiz-1086238298.html

Rusya: AB’nin Rus varlıklarından elde edilen gelirleri Kiev'e aktarmasını yanıtsız bırakmayacağız

Rusya: AB’nin Rus varlıklarından elde edilen gelirleri Kiev'e aktarmasını yanıtsız bırakmayacağız

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, AB’nin Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna’ya gönderildiğine yönelik bugünkü açıklamasını Moskova’da gazetecilere... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T17:16+0300

2024-07-26T17:16+0300

2024-07-26T17:16+0300

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ab

dondurulmuş rus varlıkları

kremlin

dmitriy peskov

ursula von der leyen

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin 1.5 milyar eurosunu Ukrayna'ya aktarmasına yanıt vereceklerini söyledi.Söz konusu adıma aceleyle karşılık vermeyeceklerini vurgulayan Peskov, “Bu adım, AB’nin uyguladığı yasadışı karara, üzerine düşünülmüş bir yanıt verilmesi için ortaya çıkan bir fırsattır. Elbette AB’nin bu tür adımları cevapsız kalmayacaktır” dedi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün yaptığı açıklamada, dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan 1.5 milyar euroluk gelirin Ukrayna için aktarıldığını söylemişti.AB’de dondurulan Rus varlıklarıAB Konseyi'nden 21 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan olağanüstü gelirlerine yönelik hazırlanan planın üye ülkeler tarafından kabul edildiği bildirilmişti.Plana göre Rus varlıklarından sağlanan karlar, Ukrayna'nın savunmasını ve yeniden inşasını desteklemek için kullanılacak.Bu kapsamda, karın yüzde 90'ı Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna'nın savunmasına ve askeri olarak desteklenmesine, yüzde 10'u ise ülkenin yeniden inşasına yönelik çeşitli programlara aktarılacak.AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 200 milyar eurosunu dondurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/abdden-ukraynada-hesap-hatasi-83-milyar-dolari-asti-1086237710.html

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rusya, avrupa birliği, ab, dondurulmuş rus varlıkları, kremlin, dmitriy peskov, ursula von der leyen