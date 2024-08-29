Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: 'FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddialarına soruşturma başlatılmıştır'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ziraat Bankası çiftçilerin tarlalarını satışa çıkardı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Verilen sözlere rağmen askeri arazilerin betonlaştırılması tutarsızlıktır’
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Son bir haftada 5 siyasi parti kuruldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de en çok tercih edilen estetik operasyonlar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Levent Üzümcü İzmir Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni oldu
17:36
2 dk
SESLİ HABER
Evlilikte kendi soyadını kullanmak isteyen kadınlara tanınmış olma şartı
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Rusya'da IŞİD saldırısı son anda önlendi
18:12
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli hahamlardan İsrail hükümetine protesto mektubu
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Rus İHA'ları ile ilgili itiraf
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin önemli antik kentleri, sular altında kalabilir
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem
19:10
2 dk
SESLİ HABER
İşkenceci anne ve baba tutuklandı
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Antidepresan kullanan balıklar 'depresyona' girdi
19:36
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de 650 bin dolarlık bağışı estetik ve lükse harcayan rahibe dava
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Beklenen münazara, 10 Eylül’de gerçekleşecek: Trump mı, Harris mi
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu tehlikeli bir eşiğe geldi
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Yirmi FETÖ'cü, yakayı ele verdi
20:28
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor: Eski Demokratlar'dan Trump'a destek
20:39
1 dk
SESLİ HABER
İran'da 45 yıl sonra ilk: Kabinede üst düzey Sünni isim
20:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/diyanet-isleri-baskanligi-acikladi-feto-kaynaklarina-atifta-bulunuldugu-iddialarina-sorusturma-1087397414.html
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: 'FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddialarına soruşturma başlatılmıştır'
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: 'FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddialarına soruşturma başlatılmıştır'
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirileri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan cümleler olduğuna dair iddialara... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T02:32+0300
2024-08-29T02:32+0300
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
diyanet başkanlığı
soruşturma
idari soruşturma
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/17/1071456650_2:0:859:482_1920x0_80_0_0_2ad07c12a9196004bab59e6fc47fa925.png
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirileri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan cümleler olduğuna dair iddialara ilişkin idari soruşturma başlatıldı. Yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında 2010-2011 tarihli Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildiririleri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulması iddiasına dair FETÖ ile iltisak ve irtibatı bulunan yazarların eserlerinin arşivden çıkarıldığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/adalet-bakani-tunc-yabanci-uyruklu-bir-cocuga-fiziksel-saldirida-bulunan-supheli-hakkinda-1087395503.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/17/1071456650_109:0:752:482_1920x0_80_0_0_d249788b62128567811c596beefc4938.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
diyanet işleri başkanlığı, diyanet başkanlığı, soruşturma, idari soruşturma, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
diyanet işleri başkanlığı, diyanet başkanlığı, soruşturma, idari soruşturma, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: 'FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddialarına soruşturma başlatılmıştır'

02:32 29.08.2024
© AADiyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AA
Abone ol
Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirileri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan cümleler olduğuna dair iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirileri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan cümleler olduğuna dair iddialara ilişkin idari soruşturma başlatıldı.
Yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında 2010-2011 tarihli Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildiririleri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulması iddiasına dair FETÖ ile iltisak ve irtibatı bulunan yazarların eserlerinin arşivden çıkarıldığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:
"15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin ardından FETÖ ve din istismarı ile mücadele kapsamında Başkanlığımız yayınları komisyon marifetiyle hızla incelenmiş, FETÖ ile iltisak ve irtibatı olan yazarların eserleri Başkanlığımız arşivlerinden çıkartılmış, mevcut yayınlar arasında bulunanların tamamı yayından kaldırılmış, satışları sonlandırılmış ve imhaları gerçekleştirilmiştir. Bu hususta merkez ve taşra teşkilatlarımıza yazılı ve sözlü talimatlarla gereği yapılmıştır.

27 Ağustos 2024 tarihli bazı yayın organlarında 2010-2011 tarihli Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirileri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan birtakım cümleler bulunduğuna dair çıkan haberlerle ilgili Başkanlığımız tarafından azami seviyede hassasiyet gösterilerek konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından, Yargıtay Konferans Salonunda düzenlenen Milletin Zaferine Giden Yolda Yargı paneline katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
POLİTİKA
Adalet Bakanı Tunç: 'Yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı'
00:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала