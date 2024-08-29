https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/adalet-bakani-tunc-yabanci-uyruklu-bir-cocuga-fiziksel-saldirida-bulunan-supheli-hakkinda-1087395503.html
Adalet Bakanı Tunç: 'Yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı'
Adalet Bakanı Tunç: 'Yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T00:01+0300
2024-08-29T00:01+0300
2024-08-29T00:05+0300
politika
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
yabancı uyruklu
soruşturma
saldırı
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085902093_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_8ed6b29158fde5cc55350fef975772b3.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından İstanbul’da metroda saç tokası satışı yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını aktardı.Bakan Tunç tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/bakan-uraloglu-istanbulda-uygulama-tabanli-taksi-tasimaciligi-sistemini-onaylayacagiz-1087394288.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085902093_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_f61919604e05be0cc8a68a33c7c6d447.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adalet bakanlığı, yılmaz tunç, yabancı uyruklu, soruşturma, saldırı, istanbul cumhuriyet başsavcılığı
adalet bakanlığı, yılmaz tunç, yabancı uyruklu, soruşturma, saldırı, istanbul cumhuriyet başsavcılığı
Adalet Bakanı Tunç: 'Yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı'
00:01 29.08.2024 (güncellendi: 00:05 29.08.2024)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından İstanbul’da metroda saç tokası satışı yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını aktardı.
Bakan Tunç tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar" ifadeleri yer aldı.