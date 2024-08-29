https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/adalet-bakani-tunc-yabanci-uyruklu-bir-cocuga-fiziksel-saldirida-bulunan-supheli-hakkinda-1087395503.html

Adalet Bakanı Tunç: 'Yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı'

Adalet Bakanı Tunç: 'Yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T00:01+0300

2024-08-29T00:01+0300

2024-08-29T00:05+0300

politika

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

yabancı uyruklu

soruşturma

saldırı

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından İstanbul’da metroda saç tokası satışı yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını aktardı.Bakan Tunç tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar" ifadeleri yer aldı.

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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, yabancı uyruklu, soruşturma, saldırı, istanbul cumhuriyet başsavcılığı