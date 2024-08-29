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Detayları belli oldu: CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak
Detayları belli oldu: CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak
Sputnik Türkiye
Kılıçdaroğlu, 'Zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme' suçundan 3 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak. Kılıçdaroğlu'nun 3.5 yıla kadar hapsi isteniyor. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T11:50+0300
2024-08-29T12:33+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
dava
selahattin demirtaş
yargılama
meral akşener
ypg
ypg/pkk
mahkeme
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CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında siyasi yasak ve 3.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamenin kabul gerekçesi 'zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme' olarak gösterildi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 3 Aralık 2024'te görülmesini kararlaştırdı.'YPG'yi açıkça özgürlük savaşçısı olarak görüyor'İddianamede yer verilen MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü savunuldu.Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." dediği aktarılan dilekçede, "Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla, YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü açıkça beyan etmiştir" ifadelerine yer verilmişti.Şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 2016-2019 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğü ileri sürülmüştü.Akşener de Kılıçdaroğlu'nu dava edeceğini açıklamıştı İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener de birkaç hafta önce yaptığı açıklamada CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu dava edeceğini söylemişti. Söz konusu açıklama, Kılıçdaroğlu'nun "Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz" ifadelerini takip etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kemal-kilicdaroglu-hakkinda-dava-siyasi-yasak-ve-35-yila-kadar-hapsi-isteniyor-1087394452.html
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Detayları belli oldu: CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

11:50 29.08.2024 (güncellendi: 12:33 29.08.2024)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© CHP/ALP EREN KAYA
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Kılıçdaroğlu, 'Zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme' suçundan 3 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak. Kılıçdaroğlu'nun 3.5 yıla kadar hapsi isteniyor.
CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında siyasi yasak ve 3.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamenin kabul gerekçesi 'zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme' olarak gösterildi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 3 Aralık 2024'te görülmesini kararlaştırdı.

'YPG'yi açıkça özgürlük savaşçısı olarak görüyor'

İddianamede yer verilen MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü savunuldu.
Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." dediği aktarılan dilekçede, "Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla, YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü açıkça beyan etmiştir" ifadelerine yer verilmişti.
Şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 2016-2019 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğü ileri sürülmüştü.

Akşener de Kılıçdaroğlu'nu dava edeceğini açıklamıştı

İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener de birkaç hafta önce yaptığı açıklamada CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu dava edeceğini söylemişti. Söz konusu açıklama, Kılıçdaroğlu'nun "Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz" ifadelerini takip etmişti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
POLİTİKA
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava: Siyasi yasak ve 3.5 yıla kadar hapsi isteniyor
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