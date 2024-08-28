https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kemal-kilicdaroglu-hakkinda-dava-siyasi-yasak-ve-35-yila-kadar-hapsi-isteniyor-1087394452.html

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava: Siyasi yasak ve 3.5 yıla kadar hapsi isteniyor

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava: Siyasi yasak ve 3.5 yıla kadar hapsi isteniyor

Sputnik Türkiye

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında siyasi yasak ve 3.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun avukatı "Genel... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T23:31+0300

2024-08-28T23:31+0300

2024-08-28T23:31+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

celal çelik

dava

iddianame

ağır ceza mahkemesi

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'suç ve suçluyu zincirleme şekilde övme' suçuna istinaden dava açıldı. Kılıçdaroğlu için siyasi yasak ve 3.5 yıla kadar hapsi istendi. Kılıçdaroğlu'na açılan dava için hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada AK Partililerin kullanmış olduğu cümlelerin dava için gerekçe gösterildiğini ifade etti.Çelik, "Genel başkanımıza yeni bir dava açıldı. Tamamen siyasi güdülerle ve alınan talimatlar çerçevesinde açıldı bu dava. Genel başkanımızı sonuna kadar savunacağız. AKP’lilerin kullanmış olduğu cümlelere benzer ifadeler gerekçe gösterilerek ceza davası açılmış olması yargının geldiği durumu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, celal çelik, dava, iddianame, ağır ceza mahkemesi