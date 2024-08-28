https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kemal-kilicdaroglu-hakkinda-dava-siyasi-yasak-ve-35-yila-kadar-hapsi-isteniyor-1087394452.html
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava: Siyasi yasak ve 3.5 yıla kadar hapsi isteniyor
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava: Siyasi yasak ve 3.5 yıla kadar hapsi isteniyor
Sputnik Türkiye
Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında siyasi yasak ve 3.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun avukatı "Genel... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T23:31+0300
2024-08-28T23:31+0300
2024-08-28T23:31+0300
politika
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cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
celal çelik
dava
iddianame
ağır ceza mahkemesi
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'suç ve suçluyu zincirleme şekilde övme' suçuna istinaden dava açıldı. Kılıçdaroğlu için siyasi yasak ve 3.5 yıla kadar hapsi istendi. Kılıçdaroğlu'na açılan dava için hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada AK Partililerin kullanmış olduğu cümlelerin dava için gerekçe gösterildiğini ifade etti.Çelik, "Genel başkanımıza yeni bir dava açıldı. Tamamen siyasi güdülerle ve alınan talimatlar çerçevesinde açıldı bu dava. Genel başkanımızı sonuna kadar savunacağız. AKP’lilerin kullanmış olduğu cümlelere benzer ifadeler gerekçe gösterilerek ceza davası açılmış olması yargının geldiği durumu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/tbmm-baskani-kurtulmustan-can-atalay-oturumunda-yasanan-kavgayla-ilgili-aciklama-1087392283.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, celal çelik, dava, iddianame, ağır ceza mahkemesi
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, celal çelik, dava, iddianame, ağır ceza mahkemesi
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava: Siyasi yasak ve 3.5 yıla kadar hapsi isteniyor
Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında siyasi yasak ve 3.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun avukatı "Genel başkanımızı sonuna kadar savunacağız" açıklamasında bulundu.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'suç ve suçluyu zincirleme şekilde övme' suçuna istinaden dava açıldı. Kılıçdaroğlu için siyasi yasak ve 3.5 yıla kadar hapsi istendi. Kılıçdaroğlu'na açılan dava için hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik
Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada
AK Partililerin kullanmış olduğu cümlelerin dava için gerekçe gösterildiğini ifade etti.
Çelik, "Genel başkanımıza yeni bir dava açıldı. Tamamen siyasi güdülerle ve alınan talimatlar çerçevesinde açıldı bu dava. Genel başkanımızı sonuna kadar savunacağız. AKP’lilerin kullanmış olduğu cümlelere benzer ifadeler gerekçe gösterilerek ceza davası açılmış olması yargının geldiği durumu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.