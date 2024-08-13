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Akşener sessizliğini bozdu: Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ı mahkemeye vereceğim, yargıda hesaplaşacağız
Akşener sessizliğini bozdu: Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ı mahkemeye vereceğim, yargıda hesaplaşacağız
Sputnik Türkiye
Siyaset gündemi, son zamanda CHP'nin eski Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın Merak Akşener için sözleri ile tartışmalara... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
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politika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Özdağ, Akşener’in 2018 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bilerek yeniden cumhurbaşkanı seçtirdiğini söyledi. Özdağ’ın iddiaları şöyleydi:Kılıçdaroğlu: Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruzCHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Meral Akşener için 3 gün önce yaptığı açıklamada "6 lider Türkiye’yi nasıl yöneteceğimiz konusunda bir ortak mutabakat metni üzerinde anlaşmışsak (ki bu metin bizim demokrasi tarihimiz açısından çok değerlidir), Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişte yapılacak Anayasa değişiklikleri konusunda anlaşmışsak masadan kalkma ve tekrar masaya dönme süreci yaşamamalıydık. Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz.” demişti.İki siyasetçiye de sert tepki gösterdiEski İYİ Parti lideri Meral Akşener, özel kalem müdürü Esma Bekar aracılığıyla uzun zaman sonra sessizliğini bozdu. Sözcü'ye konuşan Akşener şunları söyledi: ‘Mahkemede hesaplaşacağiz’
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meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, ümit özdağ, akşener dava
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Akşener sessizliğini bozdu: Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ı mahkemeye vereceğim, yargıda hesaplaşacağız

07:58 13.08.2024 (güncellendi: 07:59 13.08.2024)
© AAMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© AA
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Siyaset gündemi, son zamanda CHP'nin eski Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın Merak Akşener için sözleri ile tartışmalara konu olmuştu. Eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener sessizliğini bozarak iki isme de dava açacağını söyledi, sert tepki gösterdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Özdağ, Akşener’in 2018 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bilerek yeniden cumhurbaşkanı seçtirdiğini söyledi. Özdağ’ın iddiaları şöyleydi:
“Meral hanım aday oldu, Muharrem İnce aday oldu. Partisinden az oy aldı. Akşener’in çalışmalarını yapan bir şirket vardı. Ben partiden ayrıldıktan sonra bana geldi. ‘Hocam Meral Hanım ile konuştum beni dinlemedi. Ankara’da buluştuk beni dinlenilmeyen odaya götürdü. ‘Bana nedeni sorma. Adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Eğer adımı verirseniz inkar ederim’ dedi.” Bu cümleler üzerine dün Meral Akşener’in özel kalem müdürü Esma Bekar’a mesaj attım ve Akşener’le görüşmek istediğimi söyledim."

Kılıçdaroğlu: Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Meral Akşener için 3 gün önce yaptığı açıklamada "6 lider Türkiye’yi nasıl yöneteceğimiz konusunda bir ortak mutabakat metni üzerinde anlaşmışsak (ki bu metin bizim demokrasi tarihimiz açısından çok değerlidir), Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişte yapılacak Anayasa değişiklikleri konusunda anlaşmışsak masadan kalkma ve tekrar masaya dönme süreci yaşamamalıydık. Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz.” demişti.

İki siyasetçiye de sert tepki gösterdi

Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener, özel kalem müdürü Esma Bekar aracılığıyla uzun zaman sonra sessizliğini bozdu. Sözcü'ye konuşan Akşener şunları söyledi:
“Bak bugün itibarıyla şimdi çalışmaya başladık. Avukatımla birlikte hem Kemal Kılıçdaroğlu’nu hem de Ümit Özdağ’ı mahkemeye vereceğim. Çünkü ‘ihanet’ ve ‘ahlaksızlık’ çok ağır iki söz. Çok ağır söz ve benim bunları kaldırmam mümkün değil."

‘Mahkemede hesaplaşacağiz’

“Bundan sonra madem böyle işte böyle. Dilekçe çalışıyorum şu anda daha vermedim ama mahkemeye vereceğim. Dolayısıyla annemin amcası Yemen şehidi, babamın amcası İstiklal madalyalı Atatürk’ün arkadaşı bunu benim ailemin kaldırması mümkün değil. Dolayısıyla dün de ‘ahlaksızlık’ dedi Kılıçdaroğlu ve mahkemede hesaplaşacağız kendisiyle. Her şeyin nasıl olduğunu çok açık, net ve kendi içimde tuttuğum her şey dahil dilekçede olacak. Ümit Özdağ’ı da veriyorum. Ona da bugüne kadar çok hoşgörülü davrandım. Bir parti kurdu, bizden ayrıldı. Mümkün olduğunca dikkat ettim. Ama bugün itibarıyla onu da veriyorum ki yalanlamamıştım onun kurduğu cümleleri. Mahkemede yalanlayacağım Özdağ’ı da. Hep beraber göreceğiz. Bana iftira atan elinde belge bilgi olduğunu iddia eden herkesi mahkemeye vereceğim. ‘Getir bakalım belgeni’ diye. Herkes kaçıyor.”
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