CIA'in iki numaralı isminden itiraf gibi açıklama: 'Kursk saldırısını Ukrayna'yla istişare ediyoruz'
10:18 29.08.2024 (güncellendi: 10:25 29.08.2024)
© AP Photo / Carolyn KasterThis April 13, 2016 file photo shows the seal of the Central Intelligence Agency at CIA headquarters in Langley, Va.
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Washington'da katıldığı ulusal güvenlik ve istihbarat ile ilgili bir konferansta konuşan CIA'in iki numaralı ismi Cohen, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki saldırısı hakkında Rusya'nın tezlerini doğrulayan bir itirafta bulundu.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkan Yardımcısı David Cohen, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırısı kapsamında yürütülen faaliyetleri Kiev'le istişare ettiklerini söyledi.
"(Ukrayna ordusu) Savunma yapıları inşa ediyorlar ve izlenimlerimize göre bu bölgeyi bir süre daha ellerinde tutmayı planlıyorlar" diyen Cohen, CIA'in bu konular da dahil saldırı kapsamındaki faaliyetleri Kiev'le ele aldığını belirtti.
6 Ağustos'ta Kursk saldırısının başladığı andan itibaren Ukrayna ordusunun kısmen geri çekilmek zorunda kaldığına dikkat çeken Cohen, Kiev'in 'Rus topraklarını ilhak etme niyeti bulunmadığını' kaydetti.
Rus yetkililer, Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırının Batılı ülkelerin desteğiyle düzenlendiğini defaatle dile getirmiş ve Kiev'e bu konuda verilen desteğin sonlandırılması uyarısında bulunmuştu.
"(Ukrayna ordusu) Savunma yapıları inşa ediyorlar ve izlenimlerimize göre bu bölgeyi bir süre daha ellerinde tutmayı planlıyorlar" diyen Cohen, CIA'in bu konular da dahil saldırı kapsamındaki faaliyetleri Kiev'le ele aldığını belirtti.
6 Ağustos'ta Kursk saldırısının başladığı andan itibaren Ukrayna ordusunun kısmen geri çekilmek zorunda kaldığına dikkat çeken Cohen, Kiev'in 'Rus topraklarını ilhak etme niyeti bulunmadığını' kaydetti.
Rus yetkililer, Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırının Batılı ülkelerin desteğiyle düzenlendiğini defaatle dile getirmiş ve Kiev'e bu konuda verilen desteğin sonlandırılması uyarısında bulunmuştu.
'Rus ordusu, Krasnoarmeysk'i almaya yakın'
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Krasnoarmeysk (Ukraynaca Pokrovsk) istikametindeki çatışmalar hakkında da açıklama yapan Cohen, Rusya ordusunun bu istikamette başarılar elde ettiğini belirtti.
Cohen, Rus güçlerin kenti almaya odaklandığını ve bunu muhtemelen başaracaklarını ekledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 26 Ağustos'ta Krasnoarmeysk'in Ukrayna ordusu için en zorlu istikametlerden biri olduğunu itiraf etmişti.
DHC'nin kuzeybatısında yer alan Krasnoarmeysk kenti, bölgenin kavşak noktası olması ve DHC'yi demiryolu ve karayolu üzerinden Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'ne bağlaması açısından kritik önem arz ediyor. DHC'nin kuzeyinde Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan Kramatorsk ve Slavyansk kentleriyle demiryolu ulaşımı da Krasnoarmeysk üzerinden sağlanıyor.
Cohen, Rus güçlerin kenti almaya odaklandığını ve bunu muhtemelen başaracaklarını ekledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 26 Ağustos'ta Krasnoarmeysk'in Ukrayna ordusu için en zorlu istikametlerden biri olduğunu itiraf etmişti.
DHC'nin kuzeybatısında yer alan Krasnoarmeysk kenti, bölgenin kavşak noktası olması ve DHC'yi demiryolu ve karayolu üzerinden Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'ne bağlaması açısından kritik önem arz ediyor. DHC'nin kuzeyinde Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan Kramatorsk ve Slavyansk kentleriyle demiryolu ulaşımı da Krasnoarmeysk üzerinden sağlanıyor.