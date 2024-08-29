https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/aldatildigini-ogrendi-evi-atese-verdi-1087398198.html

Aldatıldığını öğrendi: Evi ateşe verdi

Aldatıldığını öğrendi: Evi ateşe verdi

Sputnik Türkiye

Elazığ'da bir kadın, kocasının onu aldattığını öğrenmesi üzerine cinnet geçirerek evini ateşe verdi. Çıkan yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, ev... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T04:20+0300

2024-08-29T04:20+0300

2024-08-29T04:20+0300

yaşam

yangın

yangın söndürme

aldatma

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cinnet

ateşe vermek

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Elazığ’da gerçekleşen olayda, iddialara göre aldatıldığını öğrenen bir kadın, cinnet geçirerek evi ateşe verdi. Çıkan yangının mahalle sakinleri tarafından farkedilmesi üzerine yapılan ihbarlar doğrultusunda olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/oturdugu-evini-yakti-gelen-ekiplere-kesici-aletle-direndi-1087395082.html

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yangın, yangın söndürme, aldatma, aldatılmak, cinnet, ateşe vermek