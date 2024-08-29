https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/aldatildigini-ogrendi-evi-atese-verdi-1087398198.html
Aldatıldığını öğrendi: Evi ateşe verdi
Aldatıldığını öğrendi: Evi ateşe verdi
Sputnik Türkiye
Elazığ'da bir kadın, kocasının onu aldattığını öğrenmesi üzerine cinnet geçirerek evini ateşe verdi. Çıkan yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, ev... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T04:20+0300
2024-08-29T04:20+0300
2024-08-29T04:20+0300
yaşam
yangın
yangın söndürme
aldatma
aldatılmak
cinnet
ateşe vermek
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Elazığ’da gerçekleşen olayda, iddialara göre aldatıldığını öğrenen bir kadın, cinnet geçirerek evi ateşe verdi. Çıkan yangının mahalle sakinleri tarafından farkedilmesi üzerine yapılan ihbarlar doğrultusunda olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/oturdugu-evini-yakti-gelen-ekiplere-kesici-aletle-direndi-1087395082.html
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yangın, yangın söndürme, aldatma, aldatılmak, cinnet, ateşe vermek
yangın, yangın söndürme, aldatma, aldatılmak, cinnet, ateşe vermek
Aldatıldığını öğrendi: Evi ateşe verdi
Elazığ'da bir kadın, kocasının onu aldattığını öğrenmesi üzerine cinnet geçirerek evini ateşe verdi. Çıkan yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.
Elazığ’da gerçekleşen olayda, iddialara göre aldatıldığını öğrenen bir kadın, cinnet geçirerek evi ateşe verdi.
Çıkan yangının mahalle sakinleri tarafından farkedilmesi üzerine yapılan ihbarlar doğrultusunda olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.