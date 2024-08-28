https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/oturdugu-evini-yakti-gelen-ekiplere-kesici-aletle-direndi-1087395082.html

Oturduğu evini yaktı: Gelen ekiplere kesici aletle direndi

Oturduğu evini yaktı: Gelen ekiplere kesici aletle direndi

Sputnik Türkiye

Kayseri'de bir kişi sinir krizi geçirerek 8 katlı apartmanın ikinci katında bulunan evinden mutfak eşyalarını dışarıya atıp evini ateşe verdi. Olay yerine... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T23:43+0300

2024-08-28T23:43+0300

2024-08-28T23:43+0300

türkiye

ev

yangın

yangın söndürme

sinir krizi

apartman

apartman dairesi

polis

delici-kesici alet

itfaiye

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Kayseri'de bir kişi sinir krizi geçirerek oturuduğu 8 katlı apartmandaki dairesini ateşe verdi. Oturduğu 8 katlı apartmanın 2. katında ikamet eden kişi, mutfakta bulunan eşyaları dışarıya attı. Mutfak eşyalarını atmasının ardından bulunduğu daireyi ateşe teslim etti. Gelen ihbarlar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri tahliye edilirken, evini ateşe veren kişi polis ekiplerine kesici aletlerle direndi. Bir süre polis ekiplerine direnen kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı. İtfaiye ekipleri ise çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın ise evde hasara sebebiyet verdi.

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Sputnik Türkiye

ev, yangın, yangın söndürme, sinir krizi, apartman, apartman dairesi, polis, delici-kesici alet, itfaiye