https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/oturdugu-evini-yakti-gelen-ekiplere-kesici-aletle-direndi-1087395082.html
Oturduğu evini yaktı: Gelen ekiplere kesici aletle direndi
Oturduğu evini yaktı: Gelen ekiplere kesici aletle direndi
Sputnik Türkiye
Kayseri'de bir kişi sinir krizi geçirerek 8 katlı apartmanın ikinci katında bulunan evinden mutfak eşyalarını dışarıya atıp evini ateşe verdi. Olay yerine... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T23:43+0300
2024-08-28T23:43+0300
2024-08-28T23:43+0300
türkiye
ev
yangın
yangın söndürme
sinir krizi
apartman
apartman dairesi
polis
delici-kesici alet
itfaiye
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Kayseri'de bir kişi sinir krizi geçirerek oturuduğu 8 katlı apartmandaki dairesini ateşe verdi. Oturduğu 8 katlı apartmanın 2. katında ikamet eden kişi, mutfakta bulunan eşyaları dışarıya attı. Mutfak eşyalarını atmasının ardından bulunduğu daireyi ateşe teslim etti. Gelen ihbarlar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri tahliye edilirken, evini ateşe veren kişi polis ekiplerine kesici aletlerle direndi. Bir süre polis ekiplerine direnen kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı. İtfaiye ekipleri ise çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın ise evde hasara sebebiyet verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kazdaglari-milli-parkinda-korkutan-yangin-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1087378452.html
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ev, yangın, yangın söndürme, sinir krizi, apartman, apartman dairesi, polis, delici-kesici alet, itfaiye
ev, yangın, yangın söndürme, sinir krizi, apartman, apartman dairesi, polis, delici-kesici alet, itfaiye
Oturduğu evini yaktı: Gelen ekiplere kesici aletle direndi
Kayseri'de bir kişi sinir krizi geçirerek 8 katlı apartmanın ikinci katında bulunan evinden mutfak eşyalarını dışarıya atıp evini ateşe verdi. Olay yerine intikal eden ekiplere kesici aletlerle direnen kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'de bir kişi sinir krizi geçirerek oturuduğu 8 katlı apartmandaki dairesini ateşe verdi. Oturduğu 8 katlı apartmanın 2. katında ikamet eden kişi, mutfakta bulunan eşyaları dışarıya attı. Mutfak eşyalarını atmasının ardından bulunduğu daireyi ateşe teslim etti.
Gelen ihbarlar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri tahliye edilirken, evini ateşe veren kişi polis ekiplerine kesici aletlerle direndi.
Bir süre polis ekiplerine direnen kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı. İtfaiye ekipleri ise çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın ise evde hasara sebebiyet verdi.