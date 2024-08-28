https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/papa-francis-uyardi-gocmenleri-geri-itmek-ciddi-bir-gunah-1087379204.html
Papa Francis uyardı: Göçmenleri geri itmek 'ciddi bir günah'
Papa Francis uyardı: Göçmenleri geri itmek 'ciddi bir günah'
Sputnik Türkiye
Papa Franciscus çarşamba günü yapılan genel kabul oturumunda Akdeniz'de yaşanan göçmen ölümleri hakkında konuştu. Papa, göçmenleri türlü yöntemler ile geri... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T15:34+0300
2024-08-28T15:34+0300
2024-08-28T15:39+0300
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Papa Franciscus, göçmenleri geri itmenin "ciddi bir günah" olduğunu ve medeniyetin bir zulmü olarak niteledi.Papa, çarşamba günleri Vatikan'da yaptığı genel kabul oturumunda açıklamalarda bulundu. Akdeniz'de yaşanan düzensiz göç konusuna değinen Papa; "Bir zamanlar, halklar ve medeniyetler arasında bir iletişim yeri olan 'Bizim Deniz' şimdi mezarlığa dönüşmüş vaziyette ve trajedi aslında şu ki; bu ölümlerin pek çoğu önlenebilir, kurtarılabilirdi. Bunu açıkça söylemek gerekir ki göçmenleri sistematik olarak ve türlü yöntemlerle geri gönderenler var ve bu, bilinçli ve sorumlulukla yapıldığında ciddi bir günahtır." dedi.İnsan ticaretine karşı ortak mücadeleYetimlerin ve mazlumların korunmasından bahseden dini lider; "Bir konuda hemfikir olabiliriz; bugünün göçmenleri, o ölümcül denizlerde ve çöllerde olmamalıydı. Ancak bu sonucu, kısıtlayıcı yasalarla, sınırların askerileştirilmesiyle veya geri itmelerle sağlayamayız. Bunu, göçmenler için güvenli ve düzenli erişim yollarını genişleterek, savaşlardan, şiddetten, zulümden ve çeşitli felaketlerden kaçanlar için sığınmayı kolaylaştırarak ve insan ticaretine karşı mücadele etmek, insan kaçakçısı suçluları durdurmak için güçleri birleştirerek başaracağız." ifadesinde bulundu.'Medeniyetin bir zulmü'Teknolojide ileri gidilmesine rağmen çöllerde ve denizlerde halen ölenlerin olmasına Papa "medeniyetin bir zulmü" dediPapa Franciscus, Lampedusa Adası ve Crotone kenti açıklarında yaşanan göçmen trajedilerinin unutulmaması gerektiğini belirterek savaş olan ülkelerde barış için dua etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/cumhurbaskani-erdogan-papa-ile-gorustu-ahlaksiz-gosteriler-infiale-yol-acti-1086407530.html
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papa francis, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, savaş, vatikan, vatikan basın ofisi
papa francis, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, savaş, vatikan, vatikan basın ofisi
Papa Francis uyardı: Göçmenleri geri itmek 'ciddi bir günah'
15:34 28.08.2024 (güncellendi: 15:39 28.08.2024)
Papa Franciscus çarşamba günü yapılan genel kabul oturumunda Akdeniz'de yaşanan göçmen ölümleri hakkında konuştu. Papa, göçmenleri türlü yöntemler ile geri itmenin ciddi bir günah olduğunu duyurdu. Uydu ve insansız hava araçlarının olduğu bir çağda çöllerde ve denizlerde insanların ölmesini "medeniyetin bir zulmü" olarak belirtti.
Papa Franciscus, göçmenleri geri itmenin "ciddi bir günah" olduğunu ve medeniyetin bir zulmü olarak niteledi.
Papa, çarşamba günleri Vatikan'da yaptığı genel kabul oturumunda açıklamalarda bulundu. Akdeniz'de yaşanan düzensiz göç konusuna değinen Papa; "Bir zamanlar, halklar ve medeniyetler arasında bir iletişim yeri olan 'Bizim Deniz' şimdi mezarlığa dönüşmüş vaziyette ve trajedi aslında şu ki; bu ölümlerin pek çoğu önlenebilir, kurtarılabilirdi. Bunu açıkça söylemek gerekir ki göçmenleri sistematik olarak ve türlü yöntemlerle geri gönderenler var ve bu, bilinçli ve sorumlulukla yapıldığında ciddi bir günahtır." dedi.
İnsan ticaretine karşı ortak mücadele
Yetimlerin ve mazlumların korunmasından bahseden dini lider; "Bir konuda hemfikir olabiliriz; bugünün göçmenleri, o ölümcül denizlerde ve çöllerde olmamalıydı. Ancak bu sonucu, kısıtlayıcı yasalarla, sınırların askerileştirilmesiyle veya geri itmelerle sağlayamayız. Bunu, göçmenler için güvenli ve düzenli erişim yollarını genişleterek, savaşlardan, şiddetten, zulümden ve çeşitli felaketlerden kaçanlar için sığınmayı kolaylaştırarak ve insan ticaretine karşı mücadele etmek, insan kaçakçısı suçluları durdurmak için güçleri birleştirerek başaracağız." ifadesinde bulundu.
Teknolojide ileri gidilmesine rağmen çöllerde ve denizlerde halen ölenlerin olmasına Papa "medeniyetin bir zulmü" dedi
Papa Franciscus, Lampedusa Adası ve Crotone kenti açıklarında yaşanan göçmen trajedilerinin unutulmaması gerektiğini belirterek savaş olan ülkelerde barış için dua etti.