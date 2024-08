https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/leylek-yaren-balikci-adem-amcaya-veda-etti-1087378878.html

Leylek 'Yaren', balıkçı Adem Amca'ya veda etti

Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la 13 senedir devam eden dostluğuyla tüm Türkiye'nin tanıdığı leylek Yaren, eşiyle birlikte göç yolculuğuna başladı. 28.08.2024, Sputnik Türkiye

Her bahar Bursa Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi'ndeki yuvasına yerleşen ve köylülerin 'Yaren' ismini verdiği leylek ve eşi, yaz boyunca balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konuk oldu. 13 yıldır her göç zamanı Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren' leylek, 26 Ağustos’ta göç yoluna çıktı.'Bir nevi evladım oldu'Yaren'in her yıl mart ayında geldiğini ağustosta ise gittiğini söyleyen Adem Yılmaz dostluğunu şu sözlerle anlattı:Yaren'i sevenler 7-24 canlı izlediYaren’in Türkiye’nin göz bebeği olduğunu belirten Eskikaraağaç Köyü Muhtarı Abdullah Hızlı ise, “Yaren leylek köyümüzün tanıtımına, ekonomik olarak gelişmesine ve ülkemizin bu güzelliğinin tanıtımını üstlenmiş bir hayvan. ‘Yaren’ bizim reklam markamız oldu. Yurt dışı ve il dışından çok fazla ziyaretçi geliyor. ‘Yaren’ leyleğin yuvası Karacabey Belediyesi’nin yapmış olduğu kamera sisteminden 7-24 canlı izlenebiliyor. Yuvada bir sıkıntı olduğu zaman takip edenler bize bilgi veriyor” dedi.

