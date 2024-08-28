Leylek 'Yaren', balıkçı Adem Amca'ya veda etti

"Bu yıl 4 yavru oldu fakat 3 tanesini kaybettik. 1 yavru büyüttük o yavruyu da 1 ay önce göçe gönderdik. Yavru leylekler köyü 1 ay önce terk ediyor, anneleri de ağustos ayının 26’sında gidiyor. ‘Yaren’ leylek ile dostluğumuz 13 yıldır sürüyor. 2011 yılında Bursa'dan köyüme döndüm. Sandalda balık avlarken ‘Yaren’ leylek birden kayığıma kondu. Balık verdim karnını doyurdu. Ertesi sabah balık avlarken tekrar geldi ve sürekli beslediğim için kendime alıştırdım. Hiç kolay olmadı. Çünkü leylekler çok yabani hayvanlar onlara iyi davranmak gerekiyor. Onu korkutmadan, ürkütmeden kendime dost yaptım ve arkadaş olduk. Bir nevi evladım gibi oldu. Bu yılda gitmeleri üzücü oldu. Her yıl olduğu için alışmak zorundayız. İnşallah mart ayında yine kavuşuruz bütün dileğim bu. Her eve geldiğimde alışkanlık olarak yuvasına bakıyorum birbirimize çok alıştık” şeklinde konuştu.