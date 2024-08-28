https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/leylek-yaren-balikci-adem-amcaya-veda-etti-1087378878.html
Leylek 'Yaren', balıkçı Adem Amca'ya veda etti
Leylek 'Yaren', balıkçı Adem Amca'ya veda etti
Sputnik Türkiye
Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la 13 senedir devam eden dostluğuyla tüm Türkiye'nin tanıdığı leylek Yaren, eşiyle birlikte göç yolculuğuna başladı. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T15:26+0300
2024-08-28T15:26+0300
2024-08-28T15:26+0300
yaşam
yaren leylek
adem yılmaz
dostluk
göç
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Her bahar Bursa Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi'ndeki yuvasına yerleşen ve köylülerin 'Yaren' ismini verdiği leylek ve eşi, yaz boyunca balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konuk oldu. 13 yıldır her göç zamanı Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren' leylek, 26 Ağustos’ta göç yoluna çıktı.'Bir nevi evladım oldu'Yaren'in her yıl mart ayında geldiğini ağustosta ise gittiğini söyleyen Adem Yılmaz dostluğunu şu sözlerle anlattı:Yaren'i sevenler 7-24 canlı izlediYaren’in Türkiye’nin göz bebeği olduğunu belirten Eskikaraağaç Köyü Muhtarı Abdullah Hızlı ise, “Yaren leylek köyümüzün tanıtımına, ekonomik olarak gelişmesine ve ülkemizin bu güzelliğinin tanıtımını üstlenmiş bir hayvan. ‘Yaren’ bizim reklam markamız oldu. Yurt dışı ve il dışından çok fazla ziyaretçi geliyor. ‘Yaren’ leyleğin yuvası Karacabey Belediyesi’nin yapmış olduğu kamera sisteminden 7-24 canlı izlenebiliyor. Yuvada bir sıkıntı olduğu zaman takip edenler bize bilgi veriyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240301/13-yildir-beraberler-yaren-leylek-bu-yil-da-balikci-adem-amcayi-unutmadi--1081265215.html
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yaren leylek, adem yılmaz, dostluk, göç
yaren leylek, adem yılmaz, dostluk, göç
Leylek 'Yaren', balıkçı Adem Amca'ya veda etti
Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la 13 senedir devam eden dostluğuyla tüm Türkiye'nin tanıdığı leylek Yaren, eşiyle birlikte göç yolculuğuna başladı.
Her bahar Bursa Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi'ndeki yuvasına yerleşen ve köylülerin 'Yaren' ismini verdiği leylek ve eşi, yaz boyunca balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konuk oldu. 13 yıldır her göç zamanı Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren' leylek, 26 Ağustos’ta göç yoluna çıktı.
Yaren'in her yıl mart ayında geldiğini ağustosta ise gittiğini söyleyen Adem Yılmaz dostluğunu şu sözlerle anlattı:
"Bu yıl 4 yavru oldu fakat 3 tanesini kaybettik. 1 yavru büyüttük o yavruyu da 1 ay önce göçe gönderdik. Yavru leylekler köyü 1 ay önce terk ediyor, anneleri de ağustos ayının 26’sında gidiyor. ‘Yaren’ leylek ile dostluğumuz 13 yıldır sürüyor. 2011 yılında Bursa'dan köyüme döndüm. Sandalda balık avlarken ‘Yaren’ leylek birden kayığıma kondu. Balık verdim karnını doyurdu. Ertesi sabah balık avlarken tekrar geldi ve sürekli beslediğim için kendime alıştırdım. Hiç kolay olmadı. Çünkü leylekler çok yabani hayvanlar onlara iyi davranmak gerekiyor. Onu korkutmadan, ürkütmeden kendime dost yaptım ve arkadaş olduk. Bir nevi evladım gibi oldu. Bu yılda gitmeleri üzücü oldu. Her yıl olduğu için alışmak zorundayız. İnşallah mart ayında yine kavuşuruz bütün dileğim bu. Her eve geldiğimde alışkanlık olarak yuvasına bakıyorum birbirimize çok alıştık” şeklinde konuştu.
Yaren'i sevenler 7-24 canlı izledi
Yaren’in Türkiye’nin göz bebeği olduğunu belirten Eskikaraağaç Köyü Muhtarı Abdullah Hızlı ise, “Yaren leylek köyümüzün tanıtımına, ekonomik olarak gelişmesine ve ülkemizin bu güzelliğinin tanıtımını üstlenmiş bir hayvan. ‘Yaren’ bizim reklam markamız oldu. Yurt dışı ve il dışından çok fazla ziyaretçi geliyor. ‘Yaren’ leyleğin yuvası Karacabey Belediyesi’nin yapmış olduğu kamera sisteminden 7-24 canlı izlenebiliyor. Yuvada bir sıkıntı olduğu zaman takip edenler bize bilgi veriyor” dedi.