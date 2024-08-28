https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kayip-narin-icin-konusan-diyarbakir-il-jandarma-komutani-yildirim-sonuca-cok-yaklastik-elimizde-1087365515.html

'Kayıp Narin' soruşturmasında aileden 1 kişi gözaltına alındı: 'Sonuca çok yaklaştık, elimizde önemli deliller var'

'Kayıp Narin' soruşturmasında aileden 1 kişi gözaltına alındı: 'Sonuca çok yaklaştık, elimizde önemli deliller var'

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için son dakika haberi paylaşan Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, "Çember çok daraldı. Elimizde... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T12:07+0300

2024-08-28T12:07+0300

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.Narin'i arama çalışmalarında son durum: 'Sonuca çok yaklaştık''Narin bulundu mu' soruları hız kazanırken, en son olarak da Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. "Çember çok daraldı" diyen Yıldırım şunları aktardı:Yıldırım, ayrıca şu ifadeleri kullandı: Arama çalışmalarının sürdüğü Tavşantepe Mahallesi ve çevresinde, ekiplerin her ihtimali değerlendirdiği ve arama çabalarının daha da genişletildiği bildirildi.1 kişi gözaltına alındıÖte yandan Narin'i arama çalışmalarının 8'inci gününde 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişinin aile bireyi olduğu açıklandı. Narin'in annesi bu haberi duyunca fenalaşarak yere yığıldı.Narin nasıl kayboldu?Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 21 Ağustos günü saat 15.00'te kaybolduğu bildirilen küçük kızı bulmak için Jandarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri seferber oldu. Narin en son Kuran kursuna gitmek üzere arkadaşlarından ayrılmıştı.Bölgede bir terlik bulundu, ancak terliğin numarası küçük kızın ayak numarasıyla eşleşmedi.Bögedeki sulama kanalının su seviyesi düşürüldü. Mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı.Kayıp Narin olayında son durum Arama çalışmalarında AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanallarında tarama yaparken, Jandarma ve diğer arama kurtarma ekipleri de mahallenin çevresi, kayalıklar, dereler, sazlıklar, tarlalar, atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçelerinde detaylı arama faaliyetleri yürütüyor.Son gelişmelerle ilgili açıklama yapan Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, arama çalışmalarında önemli deliller ve ifadeler elde ettiklerini belirterek, "Sonuca çok yaklaştık, inşallah yakın zamanda olumlu bir sonuç alacağız" dedi. Yıldırım, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve her türlü ihbarın titizlikle değerlendirildiğini vurguladı.Annesinden canlı yayında dikkat çeken itirafKayıp Narin’in annesi Yüksel Güran, kızından gelecek iyi haberi beklerken Show TV'deki Didem Arslan’ın programında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Güran, “Bizden şüphelenirler diye söylemedim” diyerek, kaybolma saatlerinde oğlunun iki arkadaşıyla evin arka tarafında sigara içtiğini ve bir köpeğe zarar verdiğini ilk kez açıkladı. Bu detay, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli bir bilgi olarak değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/diyarbakirda-kayip-narin-gurani-arama-calismalarinda-imam-ayrintisi-evi-arandi-1087363880.html

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