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'Kayıp Narin' soruşturmasında aileden 1 kişi gözaltına alındı: 'Sonuca çok yaklaştık, elimizde önemli deliller var'
'Kayıp Narin' soruşturmasında aileden 1 kişi gözaltına alındı: 'Sonuca çok yaklaştık, elimizde önemli deliller var'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için son dakika haberi paylaşan Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, "Çember çok daraldı. Elimizde... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.Narin'i arama çalışmalarında son durum: 'Sonuca çok yaklaştık''Narin bulundu mu' soruları hız kazanırken, en son olarak da Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. "Çember çok daraldı" diyen Yıldırım şunları aktardı:Yıldırım, ayrıca şu ifadeleri kullandı: Arama çalışmalarının sürdüğü Tavşantepe Mahallesi ve çevresinde, ekiplerin her ihtimali değerlendirdiği ve arama çabalarının daha da genişletildiği bildirildi.1 kişi gözaltına alındıÖte yandan Narin'i arama çalışmalarının 8'inci gününde 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişinin aile bireyi olduğu açıklandı. Narin'in annesi bu haberi duyunca fenalaşarak yere yığıldı.Narin nasıl kayboldu?Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 21 Ağustos günü saat 15.00'te kaybolduğu bildirilen küçük kızı bulmak için Jandarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri seferber oldu. Narin en son Kuran kursuna gitmek üzere arkadaşlarından ayrılmıştı.Bölgede bir terlik bulundu, ancak terliğin numarası küçük kızın ayak numarasıyla eşleşmedi.Bögedeki sulama kanalının su seviyesi düşürüldü. Mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı.Kayıp Narin olayında son durum Arama çalışmalarında AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanallarında tarama yaparken, Jandarma ve diğer arama kurtarma ekipleri de mahallenin çevresi, kayalıklar, dereler, sazlıklar, tarlalar, atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçelerinde detaylı arama faaliyetleri yürütüyor.Son gelişmelerle ilgili açıklama yapan Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, arama çalışmalarında önemli deliller ve ifadeler elde ettiklerini belirterek, "Sonuca çok yaklaştık, inşallah yakın zamanda olumlu bir sonuç alacağız" dedi. Yıldırım, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve her türlü ihbarın titizlikle değerlendirildiğini vurguladı.Annesinden canlı yayında dikkat çeken itirafKayıp Narin’in annesi Yüksel Güran, kızından gelecek iyi haberi beklerken Show TV'deki Didem Arslan’ın programında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Güran, “Bizden şüphelenirler diye söylemedim” diyerek, kaybolma saatlerinde oğlunun iki arkadaşıyla evin arka tarafında sigara içtiğini ve bir köpeğe zarar verdiğini ilk kez açıkladı. Bu detay, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli bir bilgi olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/diyarbakirda-kayip-narin-gurani-arama-calismalarinda-imam-ayrintisi-evi-arandi-1087363880.html
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'Kayıp Narin' soruşturmasında aileden 1 kişi gözaltına alındı: 'Sonuca çok yaklaştık, elimizde önemli deliller var'

12:07 28.08.2024 (güncellendi: 13:04 28.08.2024)
© İHA / -AW273911Narin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© İHA / -AW273911
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için son dakika haberi paylaşan Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, "Çember çok daraldı. Elimizde önemli deliller var. Çok kısa bir süre kaldı. Sonuca çok yaklaştık" dedi. Ayrıca aileden 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Narin'i arama çalışmalarında son durum: 'Sonuca çok yaklaştık'

'Narin bulundu mu' soruları hız kazanırken, en son olarak da Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. "Çember çok daraldı" diyen Yıldırım şunları aktardı:

"Kayıp Narin'i arama çalışmalarında sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var, kızımızı bulacağız. Her şeyi kayıt altına aldık. Çok kısa bir süre kaldı"

Yıldırım, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Narin'in köydeki hareketlerini dakika dakika kayıt altına aldık. Deliller üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gönlümüz, Narin'i sağ olarak bulmaktan yana. 85 milyon vatandaşımız bu olaya çok üzülüyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor."

Arama çalışmalarının sürdüğü Tavşantepe Mahallesi ve çevresinde, ekiplerin her ihtimali değerlendirdiği ve arama çabalarının daha da genişletildiği bildirildi.

1 kişi gözaltına alındı

Öte yandan Narin'i arama çalışmalarının 8'inci gününde 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişinin aile bireyi olduğu açıklandı. Narin'in annesi bu haberi duyunca fenalaşarak yere yığıldı.

Narin nasıl kayboldu?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 21 Ağustos günü saat 15.00'te kaybolduğu bildirilen küçük kızı bulmak için Jandarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri seferber oldu. Narin en son Kuran kursuna gitmek üzere arkadaşlarından ayrılmıştı.
Bölgede bir terlik bulundu, ancak terliğin numarası küçük kızın ayak numarasıyla eşleşmedi.
Bögedeki sulama kanalının su seviyesi düşürüldü. Mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı.

Kayıp Narin olayında son durum

Arama çalışmalarında AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanallarında tarama yaparken, Jandarma ve diğer arama kurtarma ekipleri de mahallenin çevresi, kayalıklar, dereler, sazlıklar, tarlalar, atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçelerinde detaylı arama faaliyetleri yürütüyor.
Son gelişmelerle ilgili açıklama yapan Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, arama çalışmalarında önemli deliller ve ifadeler elde ettiklerini belirterek, "Sonuca çok yaklaştık, inşallah yakın zamanda olumlu bir sonuç alacağız" dedi. Yıldırım, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve her türlü ihbarın titizlikle değerlendirildiğini vurguladı.

Annesinden canlı yayında dikkat çeken itiraf

Kayıp Narin’in annesi Yüksel Güran, kızından gelecek iyi haberi beklerken Show TV'deki Didem Arslan’ın programında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Güran, “Bizden şüphelenirler diye söylemedim” diyerek, kaybolma saatlerinde oğlunun iki arkadaşıyla evin arka tarafında sigara içtiğini ve bir köpeğe zarar verdiğini ilk kez açıkladı. Bu detay, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli bir bilgi olarak değerlendiriliyor.
Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
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Diyarbakır'da kayıp Narin Güran'ı arama çalışmalarında 'imam' ayrıntısı: Evi arandı
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