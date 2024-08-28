https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/diyarbakirda-kayip-narin-gurani-arama-calismalarinda-imam-ayrintisi-evi-arandi-1087363880.html
Diyarbakır'da kayıp Narin Güran'ı arama çalışmalarında 'imam' ayrıntısı: Evi arandı
Diyarbakır'da kayıp Narin Güran'ı arama çalışmalarında 'imam' ayrıntısı: Evi arandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna gitmek üzere evden çıkan... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T11:58+0300
2024-08-28T11:58+0300
2024-08-28T12:07+0300
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Narin’in kaybolmasının ardından Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde başlayan arama çalışmaları, Kur'an kursu imamının evi de dahil olmak üzere birçok evi kapsayacak şekilde genişletildi. Cumhuriyet'e konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, ifadesine başvurulan kişiler arasında imamın da bulunduğunu ve çeşitli evlerin arandığını belirtti. Jandarma, AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri; sulama kanalları, dere yatakları, tarlalar, boş evler ve mahalle çevresinde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.Annesinden canlı yayında dikkat çeken itirafKayıp Narin’in annesi Yüksel Güran, kızından gelecek iyi haberi beklerken Show TV'deki Didem Arslan’ın programında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Güran, “Bizden şüphelenirler diye söylemedim” diyerek, kaybolma saatlerinde oğlunun iki arkadaşıyla evin arka tarafında sigara içtiğini ve bir köpeğe zarar verdiğini ilk kez açıkladı. Bu detay, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli bir bilgi olarak değerlendiriliyor.Eğertutmaz Deresi’nde yeni arama başlatıldıBir ihbar üzerine ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı. İş makineleriyle deredeki birikintiler kaldırılarak su seviyesi düşürüldü ve jandarma ile AFAD ekipleri dere kenarında aramalarını sürdürdü.Bölge halkıdan yardım bekleniyorNarin’in bulunması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, yetkililer ve aile, bölge haklından herhangi bir bilgiye sahip olmaları durumunda yetkililere ulaşmalarını istiyor. Anne Yüksel Güran, “Kim kızımı tutmuşsa, bir köşeye, bir hastaneye, bir caddeye bıraksın. Ben bir şey istemiyorum, Türkiye’den yalvarıyorum, kızımı bulsunlar” diyerek yardım çağrısını yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/elleri-kollari-bagli-bulunan-kucuk-cocugun-anne-ve-babasi-tutuklandi-gunlerce-iskence-ettikleri-1087351459.html
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Diyarbakır'da kayıp Narin Güran'ı arama çalışmalarında 'imam' ayrıntısı: Evi arandı
11:58 28.08.2024 (güncellendi: 12:07 28.08.2024)
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna gitmek üzere evden çıkan Narin'den halen bir haber alınamazken, arama çalışmaları ve soruşturma süreci genişletiliyor. İddiaların odağındaki imamın da evi arandı.
Narin’in kaybolmasının ardından Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde başlayan arama çalışmaları, Kur'an kursu imamının evi de dahil olmak üzere birçok evi kapsayacak şekilde genişletildi. Cumhuriyet'e konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, ifadesine başvurulan kişiler arasında imamın da bulunduğunu ve çeşitli evlerin arandığını belirtti. Jandarma, AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri; sulama kanalları, dere yatakları, tarlalar, boş evler ve mahalle çevresinde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.
Annesinden canlı yayında dikkat çeken itiraf
Kayıp Narin’in annesi Yüksel Güran, kızından gelecek iyi haberi beklerken Show TV'deki Didem Arslan’ın programında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Güran, “Bizden şüphelenirler diye söylemedim” diyerek, kaybolma saatlerinde oğlunun iki arkadaşıyla evin arka tarafında sigara içtiğini ve bir köpeğe zarar verdiğini ilk kez açıkladı. Bu detay, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli bir bilgi olarak değerlendiriliyor.
Eğertutmaz Deresi’nde yeni arama başlatıldı
Bir ihbar üzerine ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı. İş makineleriyle deredeki birikintiler kaldırılarak su seviyesi düşürüldü ve jandarma ile AFAD ekipleri dere kenarında aramalarını sürdürdü.
Bölge halkıdan yardım bekleniyor
Narin’in bulunması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, yetkililer ve aile, bölge haklından herhangi bir bilgiye sahip olmaları durumunda yetkililere ulaşmalarını istiyor. Anne Yüksel Güran, “Kim kızımı tutmuşsa, bir köşeye, bir hastaneye, bir caddeye bıraksın. Ben bir şey istemiyorum, Türkiye’den yalvarıyorum, kızımı bulsunlar” diyerek yardım çağrısını yineledi.