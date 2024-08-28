https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/italyada-yogun-yagis-2-kisi-kayip-1087348382.html
İtalya'da yoğun yağış: 2 kişi kayıp
İtalya'da yoğun yağış: 2 kişi kayıp
Sputnik Türkiye
İtalya'da gerçekleşen yoğun yağış sonucunda toprak kayması ve seller meydana geldi. 2 kişi kayboldu. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T03:15+0300
2024-08-28T03:15+0300
2024-08-28T03:15+0300
dünya
italya
yağmur
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
kayıp
toprak kayması
sel
sel felaketi
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İtalya'nın kuzey ve orta kesimlerinde 2 gündür süren yoğun yağış, güneydeki bazı bölgelerde sel ve taşkınlara yol açtı. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, dün öğleden sonra başlayan yoğun yağıştan sonra toprak kayması yaşandı ve 2 kişi kayboldu. Kayıpların bir kişiyle yaşlı annesi olduğu bildirildi.Basındaki haberlere göre, bazı kentlerde sağanak etkisiyle şehir merkezindeki caddelerde nehirleri andıran sel oluştuğu belirtildi. Kentlerde maddi hasar oluştuğu aktarılırken, bölge sakinlerinin çamuru temizlemeye ve suları tahliye etmeye çalıştığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/sudanda-asiri-yagis-sonucu-nehir-tasti-9-kisi-hayatini-kaybetti-sayi-artabilir-1087298423.html
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italya, yağmur, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, kayıp, toprak kayması, sel, sel felaketi
italya, yağmur, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, kayıp, toprak kayması, sel, sel felaketi
İtalya'da yoğun yağış: 2 kişi kayıp
İtalya'da gerçekleşen yoğun yağış sonucunda toprak kayması ve seller meydana geldi. 2 kişi kayboldu.
İtalya'nın kuzey ve orta kesimlerinde 2 gündür süren yoğun yağış, güneydeki bazı bölgelerde sel ve taşkınlara yol açtı. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, dün öğleden sonra başlayan yoğun yağıştan sonra toprak kayması yaşandı ve 2 kişi kayboldu. Kayıpların bir kişiyle yaşlı annesi olduğu bildirildi.
Basındaki haberlere göre, bazı kentlerde sağanak etkisiyle şehir merkezindeki caddelerde nehirleri andıran sel oluştuğu belirtildi. Kentlerde maddi hasar oluştuğu aktarılırken, bölge sakinlerinin çamuru temizlemeye ve suları tahliye etmeye çalıştığı ifade edildi.