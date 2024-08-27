https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/sudanda-asiri-yagis-sonucu-nehir-tasti-9-kisi-hayatini-kaybetti-sayi-artabilir-1087298423.html
Sudan'da aşırı yağış sonucu nehir taştı: 9 kişi hayatını kaybetti, sayı artabilir
Sudan'da aşırı yağış sonucu nehir taştı: 9 kişi hayatını kaybetti, sayı artabilir
Sputnik Türkiye
Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinin Tokar şehrinde şiddetli yağışlar sonucu Baraka Nehri taştı, bölgede seller oluştu. 9 kişi hayatını kaybetti, hayatını... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T00:59+0300
2024-08-27T00:59+0300
2024-08-27T00:59+0300
dünya
sudan
sel
sel felaketi
nehir
şiddetli yağış
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamaya göre, Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinin Tokar şehrinde gerçekleşen şiddetli yağışlar sonucu Baraka Nehri taştı ve bölgede seller oluştu.Açıklamada, seller nedeniyle yaklaşık 500 ailenin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Baraka Nehri'nin taşıması sonucu meydana gelen sellerde 9 kişinin hayatını kaybettiği ve ölü sayısının çok daha fazla olabileceği açıklandı.'İnsanların acılarını hafifletmek için gerekli tüm yardım ve desteği sağlayacağız'Sudan Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, Konsey Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın, Tokar'da şiddetli yağış ve sellerin vurduğu bölgede incelemelerde bulunduğu belirtildi.Burhan, hasarın boyutunun incelendiğini ve sellerden etkilenenlere destek verileceğini vurgulayarak, "İnsanların acılarını hafifletmek için gerekli tüm yardım ve desteği sağlayacağız, etkilenenlerin bu sıkıntıyı aşmalarına yardımcı olmak için tüm devlet kurumlarını harekete geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
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sudan, sel, sel felaketi, nehir, şiddetli yağış
sudan, sel, sel felaketi, nehir, şiddetli yağış
Sudan'da aşırı yağış sonucu nehir taştı: 9 kişi hayatını kaybetti, sayı artabilir
Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinin Tokar şehrinde şiddetli yağışlar sonucu Baraka Nehri taştı, bölgede seller oluştu. 9 kişi hayatını kaybetti, hayatını kaybedenlerin sayısının daha fazla olabileceği açıklandı.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamaya göre, Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinin Tokar şehrinde gerçekleşen şiddetli yağışlar sonucu Baraka Nehri taştı ve bölgede seller oluştu.
Açıklamada, seller nedeniyle yaklaşık 500 ailenin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Baraka Nehri'nin taşıması sonucu meydana gelen sellerde 9 kişinin hayatını kaybettiği ve ölü sayısının çok daha fazla olabileceği açıklandı.
'İnsanların acılarını hafifletmek için gerekli tüm yardım ve desteği sağlayacağız'
Sudan Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, Konsey Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın, Tokar'da şiddetli yağış ve sellerin vurduğu bölgede incelemelerde bulunduğu belirtildi.
Burhan, hasarın boyutunun incelendiğini ve sellerden etkilenenlere destek verileceğini vurgulayarak, "İnsanların acılarını hafifletmek için gerekli tüm yardım ve desteği sağlayacağız, etkilenenlerin bu sıkıntıyı aşmalarına yardımcı olmak için tüm devlet kurumlarını harekete geçireceğiz" ifadelerini kullandı.