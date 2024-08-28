https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/istanbulda-hava-ulasimina-cumulonimbus-bulutlari-engeli-ucaklar-havada-tur-atmak-zorunda-kaliyor-1087368978.html
İstanbul'u süper hücre bulutları kararttı: Uçaklar tur atmak zorunda kalıyor
İstanbul'u süper hücre bulutları kararttı: Uçaklar tur atmak zorunda kalıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle oluşan elektrik yüklü CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Süper... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T12:57+0300
2024-08-28T12:57+0300
2024-08-28T13:13+0300
yaşam
istanbul
uçuş
thy
havalimanı
bulut
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İstanbul Havalimanı'nın üstünde oluşan elektrik yüklü CB bulutları nedeniyle iniş yapacak uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor.CB bulutları uçuşlarda kısa süreli rötar oluştururken, iniş için alçalan uçakların pilotları, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere olumsuz hava şartlarının olduğu koordinatlar hakkında bilgi veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/saganak-yagis-istanbulu-etkisi-altina-aldi-bazi-bolgelerde-altgecitleri-su-basti-1087366931.html
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istanbul, uçuş, thy, havalimanı, bulut
istanbul, uçuş, thy, havalimanı, bulut
İstanbul'u süper hücre bulutları kararttı: Uçaklar tur atmak zorunda kalıyor
12:57 28.08.2024 (güncellendi: 13:13 28.08.2024)
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle oluşan elektrik yüklü CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Süper hücre bulutu olarak da bilinen bulutlar uçakların inişine de mani oluyor.
İstanbul Havalimanı'nın üstünde oluşan elektrik yüklü CB bulutları nedeniyle iniş yapacak uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor.
CB bulutları uçuşlarda kısa süreli rötar oluştururken, iniş için alçalan uçakların pilotları, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere olumsuz hava şartlarının olduğu koordinatlar hakkında bilgi veriyor.