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Sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı: Bazı bölgelerde alt geçitleri su bastı
Sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı: Bazı bölgelerde alt geçitleri su bastı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken bazı bölgelerde alt geçitlerdeki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da sabah başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı.Avrupa Yakası'nda Taksim, Yenibosna, Beşiktaş, Bahçelievler ve Fatih'te etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.Yağışın etkisiyle sürücüler yavaş ilerlerken, yağmurdan korunmak isteyenler, bazı iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, sağanağın etkisiyle istasyonlardan çıkamadı.Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de de sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.Araçlar mahsur kaldıSağanak yüzünden kentin zı ilçelerinde yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. Dükkanlardaki eşya sağanağın etkisiyle biriken suyla sokakta sürüklenirken, yağmur suyu seviyesi araçların tekerleklerini kapatacak noktaya ulaştı.Bahçelievler Vali Yazıcıoğlu alt geçidi de sular altında kaldı. Buradan geçmeye çalışan bir taksi, tekerlerine kadar suya gömüldüğü için ilerleyemedi.İhbar üzerine alt geçitteki suyun boşaltılması için ekipler su tahliye aracıyla çalışma başlattı.Bayrampaşa'da Maltepe köprü altının suyla dolması sebebiyle taksi dolmuş ve kamyonet mahsur kaldı. Kamyonetin kasasında bulunan tüpler suyun üzerine dağılırken, şoför camı kırarak aracın içinden çıkabildi. İki aracın içi de çamurlu suyla doldu.Sağanak ve etkili olan rüzgar nedeniyle Avcılar Rüzgar Sokak'ta park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler bir süre yapılamadı.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, saat 15.00'e kadar kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/meteorolojiden-yeni-kuvvetli-yagmur-uyarisi-istanbul-ve-ankara-dahil-olmak-uzere-bircok-ilde-5-gun-1087349121.html
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istanbul, sağanak yağış, su baskını
istanbul, sağanak yağış, su baskını

Sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı: Bazı bölgelerde alt geçitleri su bastı

12:18 28.08.2024 (güncellendi: 12:51 28.08.2024)
© Halis Akyıldızİstanbul sağanak yağış
İstanbul sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© Halis Akyıldız
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İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken bazı bölgelerde alt geçitlerdeki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.
İstanbul'da sabah başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı.
Avrupa Yakası'nda Taksim, Yenibosna, Beşiktaş, Bahçelievler ve Fatih'te etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Yağışın etkisiyle sürücüler yavaş ilerlerken, yağmurdan korunmak isteyenler, bazı iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
İstanbul
© Arif Hüdaverdi Yaman
Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, sağanağın etkisiyle istasyonlardan çıkamadı.
Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de de sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.
© Halis Akyıldızİstanbul sağanak yağış
İstanbul sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
İstanbul sağanak yağış
© Halis Akyıldız

Araçlar mahsur kaldı

Sağanak yüzünden kentin zı ilçelerinde yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.
Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. Dükkanlardaki eşya sağanağın etkisiyle biriken suyla sokakta sürüklenirken, yağmur suyu seviyesi araçların tekerleklerini kapatacak noktaya ulaştı.
Bahçelievler Vali Yazıcıoğlu alt geçidi de sular altında kaldı. Buradan geçmeye çalışan bir taksi, tekerlerine kadar suya gömüldüğü için ilerleyemedi.
İhbar üzerine alt geçitteki suyun boşaltılması için ekipler su tahliye aracıyla çalışma başlattı.
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
İstanbul
© Arif Hüdaverdi Yaman
Bayrampaşa'da Maltepe köprü altının suyla dolması sebebiyle taksi dolmuş ve kamyonet mahsur kaldı. Kamyonetin kasasında bulunan tüpler suyun üzerine dağılırken, şoför camı kırarak aracın içinden çıkabildi. İki aracın içi de çamurlu suyla doldu.
Sağanak ve etkili olan rüzgar nedeniyle Avcılar Rüzgar Sokak'ta park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.
Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler bir süre yapılamadı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, saat 15.00'e kadar kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirmişti.
İstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
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Meteoroloji'den yeni kuvvetli yağmur uyarısı: İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere birçok ilde 5 gün boyunca sürecek
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