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Hollanda'da bilgisayar sistemlerindeki geniş çaplı arıza hayatı felç etti
Hollanda'da bilgisayar sistemlerindeki geniş çaplı arıza hayatı felç etti
Sputnik Türkiye
Hollanda'da bazı devlet dairelerindeki bilgisayar sistemlerindeki arıza nedeniyle hizmetler aksadı, uçuşlar yapılamadı. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T12:58+0300
2024-08-28T12:58+0300
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Siber Güvenlik Ulusal Merkezi (NCSC), Hollanda'da bazı devlet dairelerindeki bilgisayar sistemlerindeki arızalar nedeniyle aksaklıklar yaşandığını belirtti.NCSC'nin X hesabından yapılan açıklamada, veri merkezinde arıza yaşandığı ve bu durumun çok sayıda kurumu etkilediği kaydedildi.Nedeni henüz bilinmiyorUçuşlar aksadıEindhoven Havalimanı'nın X hesabından yapılan açıklamada da Savunma Bakanlığı'ndaki bilgisayar sorunları nedeniyle havalimanında hava trafiğinin sağlanamadığı bildirildi.Açıklamada, "Şu anda Eindhoven Havalimanı'nda hava trafiği mümkün değil." denildi.Havalimanının askeri amaçlarla da kullanılması sebebiyle bilgisayar sisteminin Savunma Bakanlığın'daki sistemlerle bağlantılı olduğu aktarıldı.Eindhoven Havalimanı'ndaki aksaklık nedeniyle Hollanda Kızılhaçı, mahsur kalan yolcularla ilgilenmek üzere bir acil müdahale ekibi görevlendirildiğini duyurdu.Öte yandan dijital devlet hizmetlerinin sağlandığı DigiD sitesine erişimde de SMS şifresinin alınamaması sebebiyle aksaklıklar yaşandığı görüldü.
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hollanda, bilgisayar sistemi, arıza, teknik arıza, uçuş, uçak seferleri
hollanda, bilgisayar sistemi, arıza, teknik arıza, uçuş, uçak seferleri

Hollanda'da bilgisayar sistemlerindeki geniş çaplı arıza hayatı felç etti

12:58 28.08.2024
© AA / Selman AksüngerHollanda
Hollanda - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© AA / Selman Aksünger
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Hollanda'da bazı devlet dairelerindeki bilgisayar sistemlerindeki arıza nedeniyle hizmetler aksadı, uçuşlar yapılamadı.
Siber Güvenlik Ulusal Merkezi (NCSC), Hollanda'da bazı devlet dairelerindeki bilgisayar sistemlerindeki arızalar nedeniyle aksaklıklar yaşandığını belirtti.
NCSC'nin X hesabından yapılan açıklamada, veri merkezinde arıza yaşandığı ve bu durumun çok sayıda kurumu etkilediği kaydedildi.

Nedeni henüz bilinmiyor

Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Şu anda Savunma Bakanlığında bilişim teknolojileri ağlarıyla ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Nedeni henüz bilinmemektedir. Çalışanlar oturum açma sorunları yaşamakta ve bazı durumlarda telefonlara ulaşılamadığı için hizmetler etkilenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Uçuşlar aksadı

Eindhoven Havalimanı'nın X hesabından yapılan açıklamada da Savunma Bakanlığı'ndaki bilgisayar sorunları nedeniyle havalimanında hava trafiğinin sağlanamadığı bildirildi.
Açıklamada, "Şu anda Eindhoven Havalimanı'nda hava trafiği mümkün değil." denildi.
Havalimanının askeri amaçlarla da kullanılması sebebiyle bilgisayar sisteminin Savunma Bakanlığın'daki sistemlerle bağlantılı olduğu aktarıldı.
Eindhoven Havalimanı'ndaki aksaklık nedeniyle Hollanda Kızılhaçı, mahsur kalan yolcularla ilgilenmek üzere bir acil müdahale ekibi görevlendirildiğini duyurdu.
Öte yandan dijital devlet hizmetlerinin sağlandığı DigiD sitesine erişimde de SMS şifresinin alınamaması sebebiyle aksaklıklar yaşandığı görüldü.
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