https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/hollandada-bilgisayar-sistemlerindeki-genis-capli-ariza-hayati-felc-etti-1087370099.html

Hollanda'da bilgisayar sistemlerindeki geniş çaplı arıza hayatı felç etti

Hollanda'da bilgisayar sistemlerindeki geniş çaplı arıza hayatı felç etti

Sputnik Türkiye

Hollanda'da bazı devlet dairelerindeki bilgisayar sistemlerindeki arıza nedeniyle hizmetler aksadı, uçuşlar yapılamadı. 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T12:58+0300

2024-08-28T12:58+0300

2024-08-28T12:58+0300

dünya

hollanda

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arıza

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uçuş

uçak seferleri

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Siber Güvenlik Ulusal Merkezi (NCSC), Hollanda'da bazı devlet dairelerindeki bilgisayar sistemlerindeki arızalar nedeniyle aksaklıklar yaşandığını belirtti.NCSC'nin X hesabından yapılan açıklamada, veri merkezinde arıza yaşandığı ve bu durumun çok sayıda kurumu etkilediği kaydedildi.Nedeni henüz bilinmiyorUçuşlar aksadıEindhoven Havalimanı'nın X hesabından yapılan açıklamada da Savunma Bakanlığı'ndaki bilgisayar sorunları nedeniyle havalimanında hava trafiğinin sağlanamadığı bildirildi.Açıklamada, "Şu anda Eindhoven Havalimanı'nda hava trafiği mümkün değil." denildi.Havalimanının askeri amaçlarla da kullanılması sebebiyle bilgisayar sisteminin Savunma Bakanlığın'daki sistemlerle bağlantılı olduğu aktarıldı.Eindhoven Havalimanı'ndaki aksaklık nedeniyle Hollanda Kızılhaçı, mahsur kalan yolcularla ilgilenmek üzere bir acil müdahale ekibi görevlendirildiğini duyurdu.Öte yandan dijital devlet hizmetlerinin sağlandığı DigiD sitesine erişimde de SMS şifresinin alınamaması sebebiyle aksaklıklar yaşandığı görüldü.

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hollanda, bilgisayar sistemi, arıza, teknik arıza, uçuş, uçak seferleri