https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/haluk-leventten-narin-aciklamasi-ahbaplar-arastirdi-1087393063.html
Haluk Levent’ten ‘Narin’ açıklaması: 'Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut'
Haluk Levent’ten ‘Narin’ açıklaması: 'Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına devam ediliyor. Haluk Levent, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T21:47+0300
2024-08-28T21:47+0300
2024-08-28T22:17+0300
türkiye
narin güran
kayıp
kayıp çocuklar
diyarbakır
diyarbakır valiliği
kayıp ilanı
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Haluk Levent, Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulundu. Levent, paylaşımında AHBAP platformunda araştırma yapıldığını belirterek "Abisinin kolunda ısırık izleri çıktı. 'Kendim kendimi ısırdım' dedi. Konu adli tıp’a intikal etti. Sonuç bekleniyor. Aile ve amca ilişkileri biraz karışık. Yetkililer bu özel durumu da araştırıyorlar. Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut" ifadelerinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/bakan-tunctan-narin-guran-aciklamasi-bir-kisi-gozaltina-alindi-1087389037.html
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Haluk Levent’ten ‘Narin’ açıklaması: 'Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut'
21:47 28.08.2024 (güncellendi: 22:17 28.08.2024)
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına devam ediliyor. Haluk Levent, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulundu.
Haluk Levent, Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulundu.
Levent, paylaşımında AHBAP platformunda araştırma yapıldığını belirterek "Abisinin kolunda ısırık izleri çıktı. 'Kendim kendimi ısırdım' dedi. Konu adli tıp’a intikal etti. Sonuç bekleniyor. Aile ve amca ilişkileri biraz karışık. Yetkililer bu özel durumu da araştırıyorlar. Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut" ifadelerinde bulundu.