https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/haluk-leventten-narin-aciklamasi-ahbaplar-arastirdi-1087393063.html

Haluk Levent’ten ‘Narin’ açıklaması: 'Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut'

Haluk Levent’ten ‘Narin’ açıklaması: 'Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut'

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına devam ediliyor. Haluk Levent, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T21:47+0300

2024-08-28T21:47+0300

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türkiye

narin güran

kayıp

kayıp çocuklar

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Haluk Levent, Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulundu. Levent, paylaşımında AHBAP platformunda araştırma yapıldığını belirterek "Abisinin kolunda ısırık izleri çıktı. 'Kendim kendimi ısırdım' dedi. Konu adli tıp’a intikal etti. Sonuç bekleniyor. Aile ve amca ilişkileri biraz karışık. Yetkililer bu özel durumu da araştırıyorlar. Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut" ifadelerinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/bakan-tunctan-narin-guran-aciklamasi-bir-kisi-gozaltina-alindi-1087389037.html

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