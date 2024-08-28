https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/fetoye-yonelik-operasyonlarda-20-supheli-yakalandi-1087356489.html
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-25" operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, operasyonların Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T09:26+0300
2024-08-28T09:26+0300
2024-08-28T09:26+0300
türkiye
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fetö soruşturması
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ev-sahibinden-yeni-yontem-kiraci-her-ay-farkli-bir-ucret-odeyecek-1087352056.html
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fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon
fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı
11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-25" operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, operasyonların Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van'da yapıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Şüphelilerin, örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlarının bulunduğu, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."