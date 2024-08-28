https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ev-sahibinden-yeni-yontem-kiraci-her-ay-farkli-bir-ucret-odeyecek-1087352056.html

Ev sahibinden yeni yöntem: Kiracı her ay farklı bir ücret ödeyecek

Ev sahibinden yeni yöntem: Kiracı her ay farklı bir ücret ödeyecek

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Altındağ ilçesinde ev sahibi Prof. Dr. Ali Duman, kiracı ile yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için alışılmışın dışında bir yöntem geliştirdi. Malatya... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T08:18+0300

2024-08-28T08:18+0300

2024-08-28T08:20+0300

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Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Profesörü Ali Duman, yazılı açıklamasında 'kötü niyetli kiracılarla karşılaşmamak' için yeni bir yöntem seçtiğini belirtti. Duman, "Yılbaşında belirlenen kira miktarı, yıl sonunda enflasyon nedeniyle değer kaybediyor. Bu durumda kiracı için başlangıçta yüksek görünen kira, yıl sonunda düşük kalabiliyor. Bu adaletsizliği önlemek için, kira bedelini gram altın üzerinden belirlemenin en makul çözüm olduğunu düşündüm" dedi.Duman, daha önceki kiracısı ile yaşadığı sorunları anlatarak, enflasyonun kiraları erittiğini ve bu nedenle gram altınla kirayı sabitlemenin hem ev sahibi hem de kiracı için adil bir yöntem olduğunu savundu.'Yasalar ev sahiplerinin aleyhine'Duman, yasal düzenlemelerin ev sahiplerinin aleyhine olduğunu savunarak, "Kiranın 7 gram altın olarak belirlenmesi, enflasyondan etkilenmemek için adil bir yol. Ancak mevcut yasal düzenlemeler ev sahiplerini mağdur ediyor" ifadelerini kullandı.Kira bedelini her ayın 15’inde Kapalıçarşı'daki gram altın fiyatına göre belirlediğini ifade eden Duman, bu yöntemin kiracılar açısından karmaşık gelebileceğini kabul etti. Ancak, enflasyon karşısında korunmanın bu yöntemle mümkün olduğunu savundu.Emlakçılar Odası: Kira bedelini artırmak i̇çin yeni yöntemlerBirgün'de yer alan habere göre, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ev sahiplerinin farklı yöntemlerle kira bedelini artırma çabalarına şahit oluyoruz. Altın üzerinden kira belirlemek de bu yöntemlerden biri. Ancak tüm ev sahiplerini aynı kefeye koyamayız; bazıları art niyetle hareket edebiliyor" dedi.

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