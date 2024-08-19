https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/putinden-baku-erivan-baris-anlasmasina-tam-destek-1087014380.html

Putin'den Bakü-Erivan barış anlaşmasına tam destek

Putin'den Bakü-Erivan barış anlaşmasına tam destek

Sputnik Türkiye

Resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşen Putin, Rusya'nın Bakü ve Erivan arasındaki ilişkilerin... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T16:53+0300

2024-08-19T16:53+0300

2024-08-19T17:29+0300

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Aliyev ile Bakü'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugünkü ikili görüşmelerde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin mevcut durumunun ihmal edilmediğini vurgularken, Rusya'nın, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve Bakü, Erivan ve Moskova tarafından daha önce varılan meşhur üçlü anlaşmalara dayalı bir barış anlaşmasının imzalanmasına mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade etti.Konuşmasını, “Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar, bölge halkının çıkarınadır” diye sürdüren Rus lider, Moskova’nın da bu bölgedeki kalıcı barışın tüm devletlerin ve halkların temel çıkarlarını tam olarak karşıladığı gerçeğinden hareket ettiğinin altını çizdi.Enerji alanında Batı yaptırımlarını zayıflatacak anlaşmaRusya ve Azerbaycan, Putin'in Bakü ziyareti sırasında üç anlaşma olmak üzere 6 yeni belge imzalarken, ortak bir bildiri kabul edildi.İmza töreni Azerbaycan lideri Aliyev’in Zagulba konutunda gerçekleşirken, ortak bildirinin yanı sıra gıda güvenliği alanında işbirliği, bitki karantinası ve korunması alanında işbirliği, sağlık hizmetleri, tıp eğitimi ve bilim alanında işbirliği konularında hükümetler arası anlaşmalar imzalandı.Ayrıca iş teftişi, iklim değişikliği ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile Azerbaycan İhracat ve Yatırım Teşvik Ajansı arasında da Mutabakat Zabıtlarının imzalandığı genişletilmiş hükümetler arası toplantı sonrası konuşan Putin, Rusya ve Azerbaycan'ın petrol tankerleri inşa edeceğini duyurdu.Rus lider, “Rus Birleşik Gemi İnşa Şirketi, Bakü Tersanesi ile birlikte petrol ürünlerinin taşınması için modern nehir-deniz sınıfı tankerler üretmeye başlıyor” ifadelerini kullanırken, Azerbaycan ziyareti sırasında varılan anlaşmaların Moskova ve Bakü arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin temelini oluşturacağından emin olduğunu bildirdi.Rusya’nın Azerbaycan ile çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğine değinen Rus lider, “Sonuç olarak, ziyaretin sonuçlarından kesinlikle memnun olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Bugün gerçekleştirilen görüşmelerin ve varılan anlaşmaların Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklığının daha da güçlendirilmesine hizmet edeceğinden eminim” değerlendirmesinde bulundu.Bakü’de ortak üniversite planlarıRusya ve Azerbaycan’ın Bakü'de ortak bir üniversite kurmak için çalıştığını da belirten Putin, "burada, genişletilmiş toplantıda da masaya yatırdığımız konulardan biri Bakü'de bir Rus-Azeri üniversitesi kurma girişimi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı [İlham Aliyev] bu fikri destekledi. Umarım bunu oldukça hızlı bir şekilde hayata geçiririz” dedi.Rusya Devlet Başkanı, “St. Petersburg Devlet Üniversitesi böyle bir projeye bizim tarafımızdan katılmaya hazır” diye belirtirken, halihazırda Moskova Devlet Üniversitesi ve Seçenov Üniversitesi'nin şubelerinin Azerbaycan'da faaliyet gösterdiğini hatırlattı.Rusya’nın yaklaşık 8 bin Azerbaycanlı öğrenciye ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Rus lider, bu öğrencilerin binden fazlasının eğitiminin Rus devlet bütçesinden karşılandığını sözlerine ekledi.Putin'in Azerbaycan ziyareti hakkında18-19 Ağustos tarihlerinde Bakü'de bulunan Putin'in, Devlet Başkanı olarak Azerbaycan'a 8'inci ziyaretini gerçekleştirdiği bilinirken, Rus liderin ilk resmi ziyaret 9-10 Ocak 2001 tarihlerinde gerçekleşmişti.27 Eylül 2018 tarihinde Putin ülkeyi 7'inci kez ziyaret etmiş, bu ziyaretinde Dünya Judo Şampiyonası müsabakalarını izledikten sonra IX Rusya-Azerbaycan Bölgelerarası Forumu'nun genel kuruluna hitap etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/putin-ve-aliyev-bakude-bir-araya-geldi-1087001003.html

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