https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/lavrovdan-ermenistana-sitem-anlamakta-zorlaniyoruz-1087022189.html

Lavrov’dan Ermenistan’a sitem: 'Anlamakta zorlanıyoruz'

Lavrov’dan Ermenistan’a sitem: 'Anlamakta zorlanıyoruz'

Sputnik Türkiye

Putin’in Bakü gezisine katılan heyette yer alan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın, Erivan yönetiminin Sünik bölgesi üzerinden ulaşım bağlantılarına... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T20:25+0300

2024-08-19T20:25+0300

2024-08-19T20:28+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

ermenistan

moskova

erivan

bakü

nikol paşinyan

ilham aliyev

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Rus gazetecilere gündemdeki konuları değerlendiren Lavrov, Erivan yönetiminin, Sünik bölgesinde ulaşım bağlantılarına ilişkin anlaşmayı sabote ettiğini belirterek, "Bu anlaşmada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın imzası var. Rusya, bu yaklaşımın amacının ne olduğunu anlamakta zorlanıyor” ifadelerini kullandı.Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması konusuna değinen Lavrov, bir an önce anlaşmanın sağlanmasından ve ulaşım bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılmasından yana olduklarını söyledi.Lavrov, "Maalesef Erivan yönetimi, Ermenistan'ın Sünik bölgesi üzerinden ulaşım bağlantılarına ilişkin anlaşmayı sabote ediyor. Bu anlaşmada Paşinyan'ın imzası var. Bu yaklaşımın amacının ne olduğunu anlamak zor" diye konuştu.Gün içerisinde Azerbaycan temaslarını sürdüren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de gerçekleştirdiği görüşmede, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyarız” diye konuşmuştu.Putin, ülkesinin başta Ukrayna olmakla birtakım krizlerle karşı karşıya bulunduğunu hatırlatarak, "Fakat, Rusya'nın Güney Kafkasya'daki tarihsel varlığı, son yıllarda burada yaşananlara katılmamızı zorunlu kılıyor. Tabii ki bunu tarafların istediği ölçüde yapıyoruz" dedi.Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine de değinen Putin, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/putinden-baku-erivan-baris-anlasmasina-tam-destek-1087014380.html

rusya

ermenistan

moskova

erivan

bakü

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