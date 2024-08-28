https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/elleri-kollari-bagli-bulunan-kucuk-cocugun-anne-ve-babasi-tutuklandi-gunlerce-iskence-ettikleri-1087351459.html

Elleri kolları bağlı bulunan küçük çocuğun anne ve babası tutuklandı: Günlerce İşkence ettikleri ortaya çıktı

Elleri kolları bağlı bulunan küçük çocuğun anne ve babası tutuklandı: Günlerce İşkence ettikleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Mardin'in Artuklu ilçesinde çocuğuna işkence yapan yabancı uyruklu anne ve baba tutuklandı. Küçük yaşta bir çocuk dün evinde elleri ve kolları bağlı halde... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T08:05+0300

2024-08-28T08:05+0300

2024-08-28T08:05+0300

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Artuklu ilçesinde dün mahalleli gençler, küçük çocuğu evde korkunç bir halde bulundu. Çocuk hastaneye kaldırıldı, anne baba gözaltına alınmıştı. Bir evde elleri ve kolları bağlı bulunan çocuk, mahalleli gençler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken yabancı uyruklu anne ve baba çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ev sahibi Necmettin Özgün "Bu çocuk başka bir yerde olsaydı belki kimse fark etmeyecekti. Dışarıdan çok iyi bir insan olarak gözüküyorlardı. Bu yüzden evimizi kiraya verdik. Böyle insanlar olduğunu bilseydim almazdım ama çocuk kurtulduğu için çok mutluyum" dedi.Çocuğu mahalleli̇ler evde bağlı halde bulduOlay, dün Savurkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evde elleri ve kolları bağlı bulunan ismi belirlenemeyen çocuk mahalleli gençler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.'Bu ai̇le başka yerde otururken de evden çıkarıldı'Ev sahibi Necmettin Özgün yaşananlara ilişkin şöyle konuştu:'Çocuk daha önce de bu i̇şkencelere maruz kalmiş olabi̇li̇r'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/3-yasindaki-cocuga-kelepceli-iskence-baba-gozaltina-alindi-1087326395.html

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