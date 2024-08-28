https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/elleri-kollari-bagli-bulunan-kucuk-cocugun-anne-ve-babasi-tutuklandi-gunlerce-iskence-ettikleri-1087351459.html
Elleri kolları bağlı bulunan küçük çocuğun anne ve babası tutuklandı: Günlerce İşkence ettikleri ortaya çıktı
Elleri kolları bağlı bulunan küçük çocuğun anne ve babası tutuklandı: Günlerce İşkence ettikleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Mardin'in Artuklu ilçesinde çocuğuna işkence yapan yabancı uyruklu anne ve baba tutuklandı. Küçük yaşta bir çocuk dün evinde elleri ve kolları bağlı halde... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T08:05+0300
2024-08-28T08:05+0300
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Artuklu ilçesinde dün mahalleli gençler, küçük çocuğu evde korkunç bir halde bulundu. Çocuk hastaneye kaldırıldı, anne baba gözaltına alınmıştı. Bir evde elleri ve kolları bağlı bulunan çocuk, mahalleli gençler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken yabancı uyruklu anne ve baba çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ev sahibi Necmettin Özgün "Bu çocuk başka bir yerde olsaydı belki kimse fark etmeyecekti. Dışarıdan çok iyi bir insan olarak gözüküyorlardı. Bu yüzden evimizi kiraya verdik. Böyle insanlar olduğunu bilseydim almazdım ama çocuk kurtulduğu için çok mutluyum" dedi.Çocuğu mahalleli̇ler evde bağlı halde bulduOlay, dün Savurkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evde elleri ve kolları bağlı bulunan ismi belirlenemeyen çocuk mahalleli gençler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.'Bu ai̇le başka yerde otururken de evden çıkarıldı'Ev sahibi Necmettin Özgün yaşananlara ilişkin şöyle konuştu:'Çocuk daha önce de bu i̇şkencelere maruz kalmiş olabi̇li̇r'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/3-yasindaki-cocuga-kelepceli-iskence-baba-gozaltina-alindi-1087326395.html
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çocuk, çocuk istismarı, çocuk cinayeti, çocuk istismarı, erkek çocuk, işkence, işkence, mardin, kayıp, tutuklama, tutuklama kararı, polis, mahkeme
Elleri kolları bağlı bulunan küçük çocuğun anne ve babası tutuklandı: Günlerce İşkence ettikleri ortaya çıktı
Mardin'in Artuklu ilçesinde çocuğuna işkence yapan yabancı uyruklu anne ve baba tutuklandı. Küçük yaşta bir çocuk dün evinde elleri ve kolları bağlı halde bulunmuştu.
Artuklu ilçesinde dün mahalleli gençler, küçük çocuğu evde korkunç bir halde bulundu. Çocuk hastaneye kaldırıldı, anne baba gözaltına alınmıştı. Bir evde elleri ve kolları bağlı bulunan çocuk, mahalleli gençler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken yabancı uyruklu anne ve baba çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ev sahibi Necmettin Özgün "Bu çocuk başka bir yerde olsaydı belki kimse fark etmeyecekti. Dışarıdan çok iyi bir insan olarak gözüküyorlardı. Bu yüzden evimizi kiraya verdik. Böyle insanlar olduğunu bilseydim almazdım ama çocuk kurtulduğu için çok mutluyum" dedi.
Çocuğu mahalleli̇ler evde bağlı halde buldu
Olay, dün Savurkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evde elleri ve kolları bağlı bulunan ismi belirlenemeyen çocuk mahalleli gençler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
'Bu ai̇le başka yerde otururken de evden çıkarıldı'
Ev sahibi Necmettin Özgün yaşananlara ilişkin şöyle konuştu:
“Bu aile benim evimde kiracı olarak yaşıyorlardı. Ben de yardımcı olmak için evimi kiraya verdim. Evimde yaklaşık 3 aydır kirada oturuyorlardı. Kendilerini çok fazla tanımıyorum, sadece kiracım oldukları için evin önünden geçerken görüyordum. Olay dün gerçekleşti ve çocuğa bu şekilde işkence yapıldığını dün öğrendik. Bu duruma çok üzüldük. Bu aile başka yerde otururken de evden çıkarıldılar.
'Çocuk daha önce de bu i̇şkencelere maruz kalmiş olabi̇li̇r'
Öyle düşünüyoruz ki bu çocuk daha önce de bu işkencelere maruz kaldı. Bu çocuğu bana Allah gönderdi ki ben bu aileyi kendi evime kiracı olarak aldım ve bu olay da böylelikle ortaya çıkmış oldu. İyi ki de ortaya çıktı. Bir çocuk işkenceden kurtuldu. Bu durum için çok üzgünüm ama iyi ki bu evi onlara kiraya vermişim ve bu çocuk böylelikle kurtulmuş oldu.