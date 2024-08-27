https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/3-yasindaki-cocuga-kelepceli-iskence-baba-gozaltina-alindi-1087326395.html
3 yaşındaki çocuğa kelepçeli işkence: Baba gözaltına alındı
3 yaşındaki çocuğa kelepçeli işkence: Baba gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Mardin'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen baba 3 yaşındaki oğlunun ellerini kelepçeleyerek evde işkence yaptı. Durumu gören mahalle sakinleri çocuğu bağlı... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T15:55+0300
2024-08-27T15:55+0300
2024-08-27T16:00+0300
türkiye
mardin
polis
şiddet
işkence
çocuk istismarı
çocuk
yabancı uyruklu
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Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, babası tarafından işkenceye maruz kaldı.Mardin'de kiralık bir evde yaşayan yabancı uyruklu ailenin 3 yaşındaki çocuklarına işkence yaptığı komşular tarafından tespit edildi. Mahalle sakinlerinin evde bağlı buldukları çocuk kurtarıldı. Komşular tarafından linç girişine uğrayan baba ve anne gözaltına alındı.'Bir çocuk işkenceden kurtuldu'Yabancı uyruklu aileye evini kiralayan ev sahibi Necmettin Özgün, “Bu aile benim evimde kiracı olarak yaşıyorlardı. Ben de yardımcı olmak için evimi kiraya verdim. Evimde yaklaşık 3 aydır kirada oturuyorlardı. Kendilerini çok fazla tanımıyorum sadece kiracım oldukları için evin önünden geçerken görüyordum. Olay dün gerçekleşti ve çocuğa bu şekilde işkence yapıldığını dün öğrendik. Bu duruma çok üzüldük. Bu aile başka yerde otururken de evden çıkarıldılar. Öyle düşünüyoruz ki bu çocuk daha önce de bu işkencelere maruz kaldı. Bu çocuğu bana Allah gönderdi ki ben bu aileyi kendi evime kiracı olarak aldım ve bu olay da böylelikle ortaya çıkmış oldu. İyi ki de ortaya çıktı. Bir çocuk işkenceden kurtuldu. Bu durum için çok üzgünüm ama iyi ki bu evi onlara kiraya vermişim ve bu çocuk böylelikle kurtulmuş oldu. Bu çocuk başka bir yerde olsaydı belki kimse fark etmeyecekti. Dışarıdan çok iyi bir insan olarak gözüküyorlardı. Bu yüzden evimizi kiraya verdik. Böyle insanlar olduğunu bilseydim almazdım ama çocuk kurtulduğu için çok mutluyum” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/ak-parti-mardin-il-baskani-alma-gorevden-af-talebim-yapilan-istisareler-sonucunda-kabul-edildi-1085302301.html
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mardin, polis, şiddet, işkence, çocuk istismarı, çocuk, yabancı uyruklu
mardin, polis, şiddet, işkence, çocuk istismarı, çocuk, yabancı uyruklu
3 yaşındaki çocuğa kelepçeli işkence: Baba gözaltına alındı
15:55 27.08.2024 (güncellendi: 16:00 27.08.2024)
Mardin'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen baba 3 yaşındaki oğlunun ellerini kelepçeleyerek evde işkence yaptı. Durumu gören mahalle sakinleri çocuğu bağlı olduğu yerden alarak kurtardı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri anne ve babayı gözaltına aldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, babası tarafından işkenceye maruz kaldı.
Mardin'de kiralık bir evde yaşayan yabancı uyruklu ailenin 3 yaşındaki çocuklarına işkence yaptığı komşular tarafından tespit edildi. Mahalle sakinlerinin evde bağlı buldukları çocuk kurtarıldı. Komşular tarafından linç girişine uğrayan baba ve anne gözaltına alındı.
'Bir çocuk işkenceden kurtuldu'
Yabancı uyruklu aileye evini kiralayan ev sahibi Necmettin Özgün, “Bu aile benim evimde kiracı olarak yaşıyorlardı. Ben de yardımcı olmak için evimi kiraya verdim. Evimde yaklaşık 3 aydır kirada oturuyorlardı. Kendilerini çok fazla tanımıyorum sadece kiracım oldukları için evin önünden geçerken görüyordum. Olay dün gerçekleşti ve çocuğa bu şekilde işkence yapıldığını dün öğrendik. Bu duruma çok üzüldük. Bu aile başka yerde otururken de evden çıkarıldılar. Öyle düşünüyoruz ki bu çocuk daha önce de bu işkencelere maruz kaldı. Bu çocuğu bana Allah gönderdi ki ben bu aileyi kendi evime kiracı olarak aldım ve bu olay da böylelikle ortaya çıkmış oldu. İyi ki de ortaya çıktı. Bir çocuk işkenceden kurtuldu. Bu durum için çok üzgünüm ama iyi ki bu evi onlara kiraya vermişim ve bu çocuk böylelikle kurtulmuş oldu. Bu çocuk başka bir yerde olsaydı belki kimse fark etmeyecekti. Dışarıdan çok iyi bir insan olarak gözüküyorlardı. Bu yüzden evimizi kiraya verdik. Böyle insanlar olduğunu bilseydim almazdım ama çocuk kurtulduğu için çok mutluyum” dedi.