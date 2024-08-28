https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/diyarbakirda-kayip-narin-sorusturmasi-1-kisi-serbest-birakildi-1087383067.html

Diyarbakır'da 'Kayıp Narin' soruşturması: 1 kişi serbest bırakıldı

Diyarbakır'da 'Kayıp Narin' soruşturması: 1 kişi serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır Bağlar ilçesinde kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları 8. gününe girdi. Jandarma tarafından gözaltına alınan bir kişinin serbest bırakıldığı... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T17:30+0300

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Diyarbakır'da kaybolan Narin'i arama çalışmalarında gözaltına alınan 1 kişi serbest bırakıldı.Gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı21 Ağustos tarihinde camiden eve dönen Narin Güran kayboldu. Kaybolan çocuğu arama çalışmaları Tavşantepe mahallesinde 1710 kişilik ekiple devam ediyor. Adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi ise serbest bırakıldı.Derede terlik bulunduEğertutmaz Deresi'nde bulunan terliğin ekipler tarafından yapılan incelemede Kayıp Narin'e ait olmadığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/diyarbakirda-kayip-narin-gurani-arama-calismalarinda-imam-ayrintisi-evi-arandi-1087363880.html

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