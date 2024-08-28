https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/diyarbakirda-kayip-narin-sorusturmasi-1-kisi-serbest-birakildi-1087383067.html
Diyarbakır'da 'Kayıp Narin' soruşturması: 1 kişi serbest bırakıldı
Diyarbakır'da 'Kayıp Narin' soruşturması: 1 kişi serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Bağlar ilçesinde kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları 8. gününe girdi. Jandarma tarafından gözaltına alınan bir kişinin serbest bırakıldığı... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T17:30+0300
2024-08-28T17:30+0300
2024-08-28T17:37+0300
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Diyarbakır'da kaybolan Narin'i arama çalışmalarında gözaltına alınan 1 kişi serbest bırakıldı.Gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı21 Ağustos tarihinde camiden eve dönen Narin Güran kayboldu. Kaybolan çocuğu arama çalışmaları Tavşantepe mahallesinde 1710 kişilik ekiple devam ediyor. Adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi ise serbest bırakıldı.Derede terlik bulunduEğertutmaz Deresi'nde bulunan terliğin ekipler tarafından yapılan incelemede Kayıp Narin'e ait olmadığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/diyarbakirda-kayip-narin-gurani-arama-calismalarinda-imam-ayrintisi-evi-arandi-1087363880.html
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kayıp, kayıp çocuklar, diyarbakır, diyarbakır valiliği, jandarma, jandarma genel komutanlığı, afad, kızılay, soruşturma
Diyarbakır'da 'Kayıp Narin' soruşturması: 1 kişi serbest bırakıldı
17:30 28.08.2024 (güncellendi: 17:37 28.08.2024)
Diyarbakır Bağlar ilçesinde kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları 8. gününe girdi. Jandarma tarafından gözaltına alınan bir kişinin serbest bırakıldığı açıklanırken bölgede bulunan terliğin Narin'e ait olmadığı açıklandı.
Diyarbakır'da kaybolan Narin'i arama çalışmalarında gözaltına alınan 1 kişi serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı
21 Ağustos tarihinde camiden eve dönen Narin Güran kayboldu. Kaybolan çocuğu arama çalışmaları Tavşantepe mahallesinde 1710 kişilik ekiple devam ediyor. Adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi ise serbest bırakıldı.
Eğertutmaz Deresi'nde bulunan terliğin ekipler tarafından yapılan incelemede Kayıp Narin'e ait olmadığı açıklandı.