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Bu çocuklar nerede: Narin'in kaybolması akıllara yıllardır aranan Dursun Kağan ve Evrim'i getirdi
Bu çocuklar nerede: Narin'in kaybolması akıllara yıllardır aranan Dursun Kağan ve Evrim'i getirdi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da Narin'in kaybolmasının ardından Tokat'ta yıllar önce kaybolan ve kendilerinden bir daha haber alınamayan iki çocuğun hikayesi akıllara geldi. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T13:31+0300
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, Türkiye'nin gündemine oturdu. Yedi gündür bölgede arama çalışmaları sürerken, Tokat'ta farklı tarihlerde kaybolan iki çocuktan ise yıllardır bir haber alınamıyor. Dursun Kağan'dan 3 bin 165 gündür haber yok2015 yılında Reşadiye ilçesinde kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve 2018 yılında Turhal ilçesinde kaybolan Evrim Atış'a ait bir ize rastlanılmadı. Dursun Kağan'dan 3 bin 165, Evrim'den ise 2 bin 242 gündür haber alınamıyor.Derede muhtarı ararlarken çocuk kemikleri bulunmuştu25 Nisan 2018 tarihinde Reşadiye ilçesi D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, aracının 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu suda kaybolan 2 çocuk babası muhtar Ayhan Cebe için Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri arama çalışması yapmıştı. 2 hafta süren çalışma sonucunda içerisinde çorap ve insan kemiği kalıntılarının bulunduğu çocuk ayakkabısının bulunması üzerine kemik parçalarının 29 Aralık 2015 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ile 10 yaşındaki Bayram Erol'a ait olma ihtimali nedeniyle ailelerden kan örnekleri alınmıştı. Kemik parçaları ile birlikte DNA testi için aileden alınan kan örnekleri Ankara'ya gönderilmişti. DNA sonucunda kemik kalıntılarının Bayram Erol'a ait olduğu tespit edilmiş, Dursun Kağan Taşçı'nın ise izine rastlanılmamıştı. Aradan 3 bin 165 gün geçmesine rağmen Taşçı hala bulunamadı.Evrim'den 6 yıl 1 ay ve 18 gündür haber alınamıyorAyrıca Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasındaki evlerinin önünde oynadığı sırada 10 Temmuz 2018 tarihinde kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı, Ankara'dan gelen ve Reşadiye ilçesinde kaybolan Bayram Erol'un kemiklerini bulan özel JAK ekibi aramıştı.İddiaya göre anne Dilek Atış, köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını, kısa bir süre sonra geri döndüğünde yerinde bulamamıştı. Evrim'in kaybolmasının ardından kendi imkânları ile kızını bulamayan anne ve yakınları jandarmaya haber vermiş, ihbar yapılmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri aylarca süren çalışmalara rağmen bir bulguya rastlayamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kayip-narin-icin-konusan-diyarbakir-il-jandarma-komutani-yildirim-sonuca-cok-yaklastik-elimizde-1087365515.html
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kayıp çocuklar, narin güran, tokat
kayıp çocuklar, narin güran, tokat

Bu çocuklar nerede: Narin'in kaybolması akıllara yıllardır aranan Dursun Kağan ve Evrim'i getirdi

13:31 28.08.2024
© İHA ARŞİV-AW276082kayıp çocuklar
kayıp çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© İHA ARŞİV-AW276082
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Diyarbakır'da Narin'in kaybolmasının ardından Tokat'ta yıllar önce kaybolan ve kendilerinden bir daha haber alınamayan iki çocuğun hikayesi akıllara geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, Türkiye'nin gündemine oturdu. Yedi gündür bölgede arama çalışmaları sürerken, Tokat'ta farklı tarihlerde kaybolan iki çocuktan ise yıllardır bir haber alınamıyor.

Dursun Kağan'dan 3 bin 165 gündür haber yok

© İHA ARŞİV-AW276082kayıp çocuklar
kayıp çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
kayıp çocuklar
© İHA ARŞİV-AW276082
2015 yılında Reşadiye ilçesinde kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve 2018 yılında Turhal ilçesinde kaybolan Evrim Atış'a ait bir ize rastlanılmadı. Dursun Kağan'dan 3 bin 165, Evrim'den ise 2 bin 242 gündür haber alınamıyor.

Derede muhtarı ararlarken çocuk kemikleri bulunmuştu

© İHA ARŞİV-AW276082kayıp çocuklar
kayıp çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
kayıp çocuklar
© İHA ARŞİV-AW276082
25 Nisan 2018 tarihinde Reşadiye ilçesi D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, aracının 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu suda kaybolan 2 çocuk babası muhtar Ayhan Cebe için Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri arama çalışması yapmıştı. 2 hafta süren çalışma sonucunda içerisinde çorap ve insan kemiği kalıntılarının bulunduğu çocuk ayakkabısının bulunması üzerine kemik parçalarının 29 Aralık 2015 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ile 10 yaşındaki Bayram Erol'a ait olma ihtimali nedeniyle ailelerden kan örnekleri alınmıştı. Kemik parçaları ile birlikte DNA testi için aileden alınan kan örnekleri Ankara'ya gönderilmişti.
DNA sonucunda kemik kalıntılarının Bayram Erol'a ait olduğu tespit edilmiş, Dursun Kağan Taşçı'nın ise izine rastlanılmamıştı. Aradan 3 bin 165 gün geçmesine rağmen Taşçı hala bulunamadı.

Evrim'den 6 yıl 1 ay ve 18 gündür haber alınamıyor

© İHA ARŞİV-AW276082kayıp çocuklar
kayıp çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
kayıp çocuklar
© İHA ARŞİV-AW276082
Ayrıca Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasındaki evlerinin önünde oynadığı sırada 10 Temmuz 2018 tarihinde kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı, Ankara'dan gelen ve Reşadiye ilçesinde kaybolan Bayram Erol'un kemiklerini bulan özel JAK ekibi aramıştı.
© İHA ARŞİV-AW276082kayıp çocuklar
kayıp çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
kayıp çocuklar
© İHA ARŞİV-AW276082
İddiaya göre anne Dilek Atış, köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını, kısa bir süre sonra geri döndüğünde yerinde bulamamıştı. Evrim'in kaybolmasının ardından kendi imkânları ile kızını bulamayan anne ve yakınları jandarmaya haber vermiş, ihbar yapılmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri aylarca süren çalışmalara rağmen bir bulguya rastlayamadı.
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
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