https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/bankalar-limitlerini-guncelledi-faizsiz-kredi-almak-isteyenler-nelere-dikkat-etmeli-1087351187.html

Bankalar limitlerini güncelledi: Faizsiz kredi almak isteyenler nelere dikkat etmeli?

Bankalar limitlerini güncelledi: Faizsiz kredi almak isteyenler nelere dikkat etmeli?

Sputnik Türkiye

Bankalar, faizsiz kredi kampanyalarında güncellemeye giderek müşterilerine cazip finansman seçenekleri sunmaya devam ediyor. Özellikle düşük tutarlarda yüzde 0... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T07:44+0300

2024-08-28T07:44+0300

2024-08-28T07:44+0300

ekonomi

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Son dönemde kredi faizlerinin yükselmesi ve taksitlendirmede getirilen sınırlamalar, kişileri yeni finansman kaynakları aramaya yöneltti. Bu kapsamda bankalar, müşterilere sundukları yüzde 0 faizli kredi kampanyalarını revize etmeye başladı. Güncel bilgilere göre, faizsiz kredi tutarları 50 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.Faizsiz kredi tutarı daha da yükselir mi?Ekonomist Muhammet Bayram’a göre, bankaların sunduğu faizsiz kredi limitlerinin daha da artması beklenmiyor. Ancak piyasada TL çekilmesi durumunda, mevcut 50 bin TL’lik faizsiz kredi limiti bir miktar daha artırılabilir. Yine de bu kampanyaların yıl sonuna kadar sürmesi muhtemel görünüyor.Banka seçiminde nelere dikkat edilmeli?Faizsiz kredi kullanmayı düşünenler için banka seçimi büyük önem taşıyor. Bayram, maaş alınan bankanın veya düzenli ödeme yapılan bankaların tercih edilmesinin daha avantajlı olabileceğini belirtiyor. Bu sayede daha yüksek tutarlarda faizsiz kredi kullanmak mümkün olabilir.Güncel kredi faiz oranlarıFaizsiz kredi kampanyaları cazip olsa da, diğer kredi türlerinde faiz oranları dikkat çekiyor. Örneğin, 24 ay vadeli 100 bin TL tüketici kredisi için faiz oranı yüzde 4.54, aylık ödeme ise 7 bin 895 TL olarak hesaplanıyor. Taşıt kredilerinde ise 1 milyon TL’lik bir kredi için aylık ödeme 78 bin 958 TL’ye kadar çıkıyor. Konut kredilerinde ise 120 ay vadeli 3 milyon TL için faiz oranı yüzde 3.49, aylık ödeme ise 106 bin 434 TL olarak belirlenmiş durumda.Kredi Faizleri Düşecek mi?Milliyet'in haberine göre Bayram, kredi faizlerinin daha fazla yükselmesini beklemediğini, mevduat faizlerinin yüzde 50’nin altına indiğini ve ticari kredilerde faizlerin yüzde 55-60 seviyelerine gerilediğini ifade ediyor. Politika faizi ile reel faizin yakınsamaya başladığını belirten Bayram, kredi faizlerinde kademeli bir düşüş öngörüyor.Merkez Bankası faiz i̇ndirimi yapacak mı?Bayram, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi konusuna dikkat çekiyor. Fed’in eylül ayında faiz indirimi yapması halinde TCMB'nin yıl sonuna kadar sembolik bir faiz indirimi yapabileceğini düşünüyor. Ancak kredi faizlerinde hızlı bir düşüş beklemiyor; bunun yerine kademeli bir azalma olacağını öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/meteorolojiden-yeni-kuvvetli-yagmur-uyarisi-istanbul-ve-ankara-dahil-olmak-uzere-bircok-ilde-5-gun-1087349121.html

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