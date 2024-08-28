https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/meteorolojiden-yeni-kuvvetli-yagmur-uyarisi-istanbul-ve-ankara-dahil-olmak-uzere-bircok-ilde-5-gun-1087349121.html

Meteoroloji'den yeni kuvvetli yağmur uyarısı: İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere birçok ilde 5 gün boyunca sürecek

Meteoroloji'den yeni kuvvetli yağmur uyarısı: İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere birçok ilde 5 gün boyunca sürecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos 2024 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye genelinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T07:03+0300

2024-08-28T07:03+0300

2024-08-28T07:03+0300

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-Sel, su baskını, fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.İstanbul ve Ankara’da kuvvetli yağış bekleniyor: 5 gün sürecekMeteoroloji'den alınan verilere göre, İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere birçok ilde 5 gün boyunca şiddetli sağanak yağışlar etkili olacak. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olurken, Marmara'nın kuzeyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in bazı bölgelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.Metrekareye 50 kilogram yağış uyarısıÖzellikle Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı kişilerin tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.Hava Sıcaklıkları Mevsim NormallerindeMeteoroloji'nin raporuna göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise kuzey ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Uyarılar: Sel ve su baskınlarına dikkatMeteoroloji, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Giresun çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Özellikle yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 28°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 34°CAz bulutluMANİSA °C, 36°CAz bulutluMUĞLA °C, 33°CAz bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutluANTALYA °C, 31°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, kıyı ilçerleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 31°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, güney ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Gümüşhane çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluKARS °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 29°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutluSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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