https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/bakan-simsekten-vergi-rekortmenlerine-tesekkur-mesaji-1087377548.html

Bakan Şimşek'ten vergi rekortmenlerine teşekkür mesajı

Bakan Şimşek'ten vergi rekortmenlerine teşekkür mesajı

Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılı Türkiye vergi rekortmenlerinin listesini açıkladı. Listeye göre ilk üç sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T15:02+0300

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türkiye

ekonomi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabı üzerinden vergi rekortmenlerine teşekkür etti.Bakan Şimşek'ten teşekkür mesajıBakan Şimşek, "Vergilerini tam ve zamanında beyan ederek ödeyen tüm mükelleflerimize teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/2023un-vergi-rekortmenleri-aciklandi-1087359355.html

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