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Galatasaray'da istifa ve olağanüstü toplantı kararı
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Bakan Şimşek'ten vergi rekortmenlerine teşekkür mesajı
Bakan Şimşek'ten vergi rekortmenlerine teşekkür mesajı
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılı Türkiye vergi rekortmenlerinin listesini açıkladı. Listeye göre ilk üç sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabı üzerinden vergi rekortmenlerine teşekkür etti.Bakan Şimşek'ten teşekkür mesajıBakan Şimşek, "Vergilerini tam ve zamanında beyan ederek ödeyen tüm mükelleflerimize teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.
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Bakan Şimşek'ten vergi rekortmenlerine teşekkür mesajı

15:02 28.08.2024
© AA / Emrah YorulmazHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© AA / Emrah Yorulmaz
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Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılı Türkiye vergi rekortmenlerinin listesini açıkladı. Listeye göre ilk üç sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, kardeşi Haluk Bayraktar ve Rahmi Koç yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi rekortmenlerine sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabı üzerinden vergi rekortmenlerine teşekkür etti.

Bakan Şimşek'ten teşekkür mesajı

Bakan Şimşek, "Vergilerini tam ve zamanında beyan ederek ödeyen tüm mükelleflerimize teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.
Recep Tayyip Erdoğan, Haluk Bayraktar, Selçuk Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
EKONOMİ
2023'ün vergi rekortmenleri açıklandı
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