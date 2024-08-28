https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/bakan-simsekten-vergi-rekortmenlerine-tesekkur-mesaji-1087377548.html
Bakan Şimşek'ten vergi rekortmenlerine teşekkür mesajı
Bakan Şimşek'ten vergi rekortmenlerine teşekkür mesajı
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılı Türkiye vergi rekortmenlerinin listesini açıkladı. Listeye göre ilk üç sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T15:02+0300
2024-08-28T15:02+0300
2024-08-28T15:02+0300
türkiye
ekonomi
vergi
vergi borcu
vergi dairesi
vergi kaçırma
vergi beyanı
bayraktar
koç holding
rahmi koç
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabı üzerinden vergi rekortmenlerine teşekkür etti.Bakan Şimşek'ten teşekkür mesajıBakan Şimşek, "Vergilerini tam ve zamanında beyan ederek ödeyen tüm mükelleflerimize teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/2023un-vergi-rekortmenleri-aciklandi-1087359355.html
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ekonomi, vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi kaçırma, vergi beyanı, bayraktar, koç holding, rahmi koç, selçuk bayraktar, haluk bayraktar, mehmet şimşek
ekonomi, vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi kaçırma, vergi beyanı, bayraktar, koç holding, rahmi koç, selçuk bayraktar, haluk bayraktar, mehmet şimşek
Bakan Şimşek'ten vergi rekortmenlerine teşekkür mesajı
Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılı Türkiye vergi rekortmenlerinin listesini açıkladı. Listeye göre ilk üç sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, kardeşi Haluk Bayraktar ve Rahmi Koç yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi rekortmenlerine sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabı üzerinden vergi rekortmenlerine teşekkür etti.
Bakan Şimşek'ten teşekkür mesajı
Bakan Şimşek, "Vergilerini tam ve zamanında beyan ederek ödeyen tüm mükelleflerimize teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.