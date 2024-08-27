https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/tuik-acikladi-internet-kullananlarin-orani-yuzde-888e-ulasti-erkeklerde-bu-oran-yuzde-90i-asti-1087311100.html

TÜİK açıkladı: İnternet kullananların oranı yüzde 88.8'e ulaştı, erkeklerde bu oran yüzde 90'ı aştı

TÜİK açıkladı: İnternet kullananların oranı yüzde 88.8'e ulaştı, erkeklerde bu oran yüzde 90'ı aştı

Sputnik Türkiye

Türkiye'de 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı geçen yıla göre artış göstererek yüzde 88.8'e ulaştı. Sosyal medya uygulamaları en çok... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T11:23+0300

2024-08-27T11:23+0300

2024-08-27T11:23+0300

türkiye

türkiye istatistik kurumu (tüik)

internet

sosyal medya

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Türkiye İstatistik Kurumu'nca yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2024'ün sonuçları açıklandı.Geçen yıla göre arttıAraştırmaya göre, ülkede internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 88,8 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 87,1 olarak kayıtlara geçmişti. İnternet kullanım oranı bu yaş grubundaki erkeklerde yüzde 92,2, kadınlarda yüzde 85,4 olarak kaydedildi.İnternetten alışveriş oranı artıyor2023 yılında yüzde 49,5 olan internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı bu yıl yüzde 51,7'ye çıktı.Mal, hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 54,1, kadınlarda yüzde 49,3 olarak gerçekleşti. Bu oran, en son mal, hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde, bireylerin yüzde 38,8'inin yılın ilk 3 ayında mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği belirlendi.2024 yılının ilk 3 ayı içinde mal veya hizmet satın alan ya da sipariş verenlerin yüzde 76,7'si giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu, yüzde 47,5 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, yemek servisi şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 34 ile gıda ürünleri, yüzde 32,4 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 29,2 ile temizlik ürünleri ve kişisel bakım malzemeleri izledi.Erkeklerin yüzde 70,3'ü giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 49,2'si lokantalardan, fast food zincirlerinden, yemek servisi şirketlerinden ürün satın alırken, yüzde 33,5'i gıda ürünleri alışverişi yaptı. Kadınların yüzde 83'ü giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 46,6'sı kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 45,9'u lokantalardan, fast food zincirlerinden, yemek servisi şirketlerinden ürün satın aldı.Resmi makamlara internet üzerinden ulaşanların oranı yükseldiSon bir yıl içinde özel amaçla resmi makamların internet sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 73,7 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, erkeklerde yüzde 80,7 iken kadınlarda yüzde 66,7 olarak gerçekleşti. e-Devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek yüzde 92,1 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük yüzde 25,6 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.Bireylerin e-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, yüzde 68,6 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu, yüzde 47,9 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve yüzde 45,1 ile kamu kuruluşlarına ait internet sitelerinden bilgi edinme takip etti.Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 86,2 ile WhatsApp, yüzde 71,3 ile YouTube ve yüzde 65,4 ile Instagram oldu.Eğitim amaçlı kullanım ise azaldıEğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, bu yıl geçen yıla kıyasla 4,9 puan azalarak yüzde 13,9'a geriledi. Bu oranın erkekler için yüzde 13,7, kadınlar için yüzde 14,1 olduğu tespit edildi.

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