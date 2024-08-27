https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/scholz-solingendeki-saldirinin-ardindan-gocmen-politikasini-sikilastirma-sozu-verdi-1087302156.html

Scholz, Solingen’deki saldırının ardından göçmen politikasını sıkılaştırma sözü verdi

Scholz, Solingen’deki saldırının ardından göçmen politikasını sıkılaştırma sözü verdi

Sputnik Türkiye

Bıçaklı saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği Solingen şehrini ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T07:25+0300

2024-08-27T07:25+0300

2024-08-27T07:25+0300

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politika

solingen

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Ziyaret ettiği Solingen kentinde 23 Ağustos'taki saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına bir konuşma yapan Almanya Başbakanı Scholz, yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik tedbirlerin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptığı konuşmasında, ayrıca silah taşımaya ilişkin kuralları da sıkılaştırma sözü verirken, “Elimizden gelen her şeyi yapmalı ve Almanya'da kalmasına izin verilmeyen ve verilemeyen kişilerin yasal normlara uygun olarak sınır dışı edilmesini sağlamalıyız” dedi.Scholz, “Açıkçası şimdi konuşulacak olan, Almanya'da yürürlükte olan silah taşıma kurallarını bir kez daha sıkılaştırmamız gerektiğidir. Özellikle bıçak taşımayla ilgili olanlar. Ama aynı zamanda düzenlenmesi gereken pek çok başka şey de var” diye ekledi.Daha önce Scholz’un sunduğu 10 maddelik düzensiz göçle mücadele planı, Alman toplumu ve siyaset sahnesinde tartışmaları beraberinde getirirken, insan hakları örgütlerinin de tepkisine yol açmıştı.iltica başvuruları reddedilenlerin ülkelerine daha hızlı geri gönderilmesini öngören plan, göç politikasında daha katı önlemleri, sığınmacıların yararlandıkları imkanların kısıtlanmasını da öngörürken, Scholz’un planında, düzensiz göçmenlerin geldikleri ülkelerle göç anlaşmalarının imzalanmasıyla birlikte iltica başvurularının Avrupa Birliği (AB) dışındaki üçüncü ülkelerde ya da transit ülkelerde incelenmesi önerisi de gündemdeydi.Göçmen destinasyonları listesinde en çok tercih edilen ülkeler arasında ön sıralarda yer aldığı bilinen Almanya, özellikle Ukrayna’ya koşusuz destek bağlamında Ukraynalı mültecilere kapılarını açmasının ardından düzensiz göçün engellenmesi konusunda başarısız politikasıyla eleştiriliyor.Nüfus göçmenlerin katkısıyla artıyor2023 yılında 30 bin artış göstererek 84 milyon 700 bine ulaşan Almanya nüfusunun ülkeye gelen göçmenlerle birlikte 2045 yılına kadar yaklaşık yüzde 1 artarak 85.5 milyona yükseleceği tahmin edilirken, Ukrayna'dan göç nedeniyle ülke nüfusu 2022 yılında bir milyondan fazla artış göstermişti.Almanya'da 2021 yılı için 329 bin olarak açıklanan net göç sayısı, 2022'de yaklaşık 4 kat artarak 1 milyon 462 bine yükselerek son 72 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.Almanlar Scholz’dan umutsuzGelecek yıl partisinin seçimleri kazanması halinde başbakanlığa yeniden aday olmayı planlayan Scholz, ekonomik kriz, düzensiz göç ve ucuz Rus gazı alımının son bulmasıyla başlayan sanayisizleşme sürecinin bunalımıyla yalnızlaşan Alman halkında giderek daha fazla hayal kırıklığı yaşatıyor.Ülkede yapılan bir anket, halkın çoğunluğunu, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ‘liderlik sergileyemediği’ görüşünde birleştirirken, kamu yayıncısı ZDF'nin ‘Politbaromater’ anketine katılanların yüzde 76'sı, Scholz'un ülke için ‘uygun lider' olamadığını ifade etti.Başbakan'ın ‘liderlik sergilediğini’ düşünenlerin oranı ise yalnızca yüzde 16'da kaldı.Ankette, Scholz'un üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD) destekçilerinden de Başbakan'ın ‘liderlik gösteremediğini’ söyleyenlerin oranının yüzde 60 olması dikkati çekti.Solingen’de ne oldu?Solingen kentinde, şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen 'Çeşitlilik Festivali'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadın hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.Rasgele insanlara bıçaklayan saldırgan ise olay yerinden kaçmış, ülkenin emniyet birimleri saldırganı yoğun bir şekilde aramıştı.Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Suriye vatandaşı Issa Al H'nin çıkarıldığı mahkemece olayın şüphelisi olarak tutuklandığı açıklanmıştı.Açıklamada, zanlının "ülke dışında bir terör örgütüne üye olmanın" yanı sıra 3 kişiyi öldürmek ve 8 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandığı ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/almanyanin-solingen-kentinde-bicakli-saldiri-cok-sayida-kisi-hayatini-kaybetti-1087202553.html

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