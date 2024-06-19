https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/almanyada-nufusun-2045e-kadar-goclerle-85-milyonu-gecmesi-bekleniyor-1085006785.html

Almanya'da nüfusun 2045'e kadar göçlerle 85 milyonu geçmesi bekleniyor

Almanya'da nüfusun 2045'e kadar göçlerle 85 milyonu geçmesi bekleniyor

Sputnik Türkiye

2023 yılında 30 bin artış göstererek 84 milyon 700 bine ulaşan Almanya nüfusunun ülkeye gelen göçmenlerle birlikte 2045 yılına kadar yaklaşık yüzde 1 artarak... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T16:48+0300

2024-06-19T16:48+0300

2024-06-19T16:48+0300

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nüfus sayımı

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göçmen

göçmen krizi

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Ukrayna'dan göç nedeniyle ülke nüfusu 2022 yılında bir milyondan fazla artış göstermişti.Almanya Yapı, Şehir ve Mekanlar Gelişim Araştırma Enstitüsü (BBSR) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2045’e kadar Almanya’nın nüfusunun yaklaşık 800 bin artması bekleniyor. Böylelikle nüfusun 2045’e kadar 2023’e göre yüzde 0.9 artacağı ve 85.5 milyona yükseleceği öngörülüyor.Enstitü, nüfus artışına ülke dışından gelecek göçün sebep alacağını belirtilirken, nüfus artışının bölgesel olarak farklı olacağı öngörülüyor.Ekonomik açıdan güçlü şehirler, bu şehirlerin çevreleri ve özellikle Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerindeki birçok kırsal bölgenin nüfus olarak büyümeyi sürdürmesi bekleniyor. Metropollerden uzakta bulunan ve yapısal olarak zayıf bölgelerdeki nüfusun ise düşmeye devam edeceği kaydedildi.Almanya'nın yeniden birleşmesinden sonra devam eden doğum-ölüm dengesindeki negatif görünüm ise değişmezken, açıklamada, 2045’e kadar emeklilerin sayısının da yükseleceği, emeklik yaşı olan 67’nin üstünde bulunan nüfusun 2023’e göre 2045’e kadar yüzde 13.6 oranında artacağı aktarıldı.Ayrıca, çalışma çağı olarak nitelendirilen 20-67 yaş grubundaki nüfusun ise yüzde 2 oranında düşeceği ifade edildi.BBSR Müdürü Peter Jakubowski, ölüm sayıları doğum sayılarını aşacağı için ülke dışından gelen göç olmaması durumunda Almanya’nın nüfusunun 2045’e kadar önemli ölçüde azalacağını kaydetti.

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almanya, nüfus, nüfus sayımı, yaşlı nüfus, göçmen, göçmen krizi