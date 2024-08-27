Rus ordusu, Ukrayna'nın Hmelnitsk Bölgesi'ni vurdu: 'SSCB döneminden kalma nükleer silah depoları imha edildi'
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinRussian servicemen fire from T-72B tank in the Avdeyevka sector
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov/
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmak için özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerine devam ediyor.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Ukrayna'nın Hmelnitsk Bölgesi'ndeki askeri hedefleri vurduğunu belirtti.
Lebedev, Sputnik'e verdiği demeçte, Hmelnitsk Bölgesi'nin Starokonstantinov kentindeki askeri hava üssü ile mühimmat depolarının bulunduğu bölgenin Rus askerleri tarafından hedef alındığını söyledi.
Lebedev, "Ana atışlar, düzenli bir şekilde bombardıman düzenlenen askeri hava üssü tarafına doğru yapıldı. Ayrıca nükleer silahlar da dahil silah ve mühimmat depolamak için SSCB döneminde inşa edilen bomba depoları da vuruldu" dedi.
Lebedev, hava üssünde Ukrayna askerlerinin hem uçakları park ettiği hem de Kırım'ı vurmak için kullanılan, NATO ülkelerine ait uzun menzilli 'havadan karaya' füzeler de dahil mühimmat depoladığı otuzdan fazla sığınak bulunduğunun altını çizdi.
Lebedev, bazı bombardımanların ardından büyük bir alev topu çıktığını, bazılarında ise uzun süreli ve güçlü patlama sesleri duyulduğunu da vurguladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, dün sabah da Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde bulunan savunma sanayi tesislerini ve Batı yapımı silahların saklandığı depoları imha etmişti.
Lebedev, Sputnik'e verdiği demeçte, Hmelnitsk Bölgesi'nin Starokonstantinov kentindeki askeri hava üssü ile mühimmat depolarının bulunduğu bölgenin Rus askerleri tarafından hedef alındığını söyledi.
Lebedev, "Ana atışlar, düzenli bir şekilde bombardıman düzenlenen askeri hava üssü tarafına doğru yapıldı. Ayrıca nükleer silahlar da dahil silah ve mühimmat depolamak için SSCB döneminde inşa edilen bomba depoları da vuruldu" dedi.
Lebedev, hava üssünde Ukrayna askerlerinin hem uçakları park ettiği hem de Kırım'ı vurmak için kullanılan, NATO ülkelerine ait uzun menzilli 'havadan karaya' füzeler de dahil mühimmat depoladığı otuzdan fazla sığınak bulunduğunun altını çizdi.
Lebedev, bazı bombardımanların ardından büyük bir alev topu çıktığını, bazılarında ise uzun süreli ve güçlü patlama sesleri duyulduğunu da vurguladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, dün sabah da Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde bulunan savunma sanayi tesislerini ve Batı yapımı silahların saklandığı depoları imha etmişti.